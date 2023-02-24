10 знаменитых фотографий, историю которых переврали в угоду лайкам

Каждому из нас порой хочется поверить в чудо, и часто этим пользуются мистификаторы. Их «доказательства» в виде фото невероятных вещей и событий могут десятилетиями будоражить публику, но тайное всегда становится явным.

Снежный человек

В это сложно поверить, но на облетевшем весь мир фото не снежный человек, а самый обычный мужчина. В 1998 году некий Боб Иронимус заявил, что на снимке запечатлен он сам в специальном костюме, надеть которой попросил автор фотографии Роджер Паттерсон. Как выяснилось, изначально Роджер планировал снять короткометражку в коммерческих целях, а костюм йети он приобрел у крупного производителя нарядов для Хеллоуина.

Хичкок, плавающий в Темзе

Скандальные и напугавшие многих фотографии режиссера были сделаны с его же одобрения. Для съемок своего последнего фильма «Безумие» Хичкок сконструировал свою пластиковую модель, которую затем и отправил в свободное плавание по Темзе.

Обед на небоскребе

11 рабочих, обедающих на огромной высоте, были сфотографированы в 1931 году во время строительства Эмпайр-стейт-билдинг. Хотя фотография вызвала в свое время невероятную шумиху, оказалось, что дело тут скорее было в удачном ракурсе. Рабочие действительно находились на высоте, но в паре метров под мужчинами находился полностью сконструированный и надежный пол. Кадр получился таким, будто под ногами людей лишь сотни метров пустоты, потому, вероятно, и стал легендарным. А о реальной истории его создания мало кто задумывается.

Чудовище из озера Лох-Несс

Скандально известное фото 1934 года демонстрирует загадочное существо с длинной шеей, поднимающейся над водой. Несколько десятков лет лох-несское чудовище будоражило умы любителей всего неизвестного, однако в 1994 году некий Кристиан Спарлинг признался, что фотография — это всего лишь очередная мистификация, к которой он был причастен. Оказалось, что голова «чудовища» на самом деле принадлежит игрушечной подводной лодке со скульптурной насадкой, которую и выдали за знаменитую Несси.

Летающая тарелка

Чтобы создать одну из первых «фотографий НЛО», энтузиасту Джорджу Адамски не пришлось даже изобретать сложную модель летающей тарелки. Шутник просто запечатлел на камеру собственный абажур, к которому приклеил шарики для пинг-понга.

Эктоплазма

Популярные в Викторианскую эпоху спиритические сеансы часто предполагали создание медиумом так называемой эктоплазмы — таинственного вещества, через которое экстрасенс якобы мог «проявлять» духов. До наших дней сохранились десятки фотографий этого процесса, который, как выяснилось, не имел ничего общего с потусторонним миром. «Медиумы» попросту прятали марлю, бинты и бумагу под одеждой и ловко доставали все это в самый, по их мнению, эффектный момент.

Феи из Коттингли

Одна из самых известных мистификаций произошла по вине юной Фрэнсис Гриффит, которая однажды пришла домой с мокрыми ногами и в страхе получить наказание от мамы случайно изобрела «фотошоп». Девочка придумала историю о феях, которые заманили ее к ручью. Чтобы придать своим словам больше веса, Фрэнсис и ее сестра продемонстрировали родителям фотографии тех самых фей. Эти снимки потом стали очень известными, их оценил даже писатель Артур Конан Дойл. Лишь спустя 60 лет Фрэнсис все-таки призналась: ее сестра нарисовала фигурки на бумаге и при помощи булавок воткнула их в землю.

Мыслеграфия

Популярная в 60-х годах прошлого века «мыслеграфия», при помощи которой житель Чикаго Тед Сериос якобы переносил собственные мысли на фотопленку, тоже оказалась фальшивкой. По мнению критиков, для своих полутеатральных представлений Тед использовал обычный Polaroid и линзу с заранее подготовленной фотографией, которые он прикладывал ко лбу, а затем демонстрировал удивленным до глубины души зрителям.

Левитирующий человек

В 30-х годах прошлого века медиум Колин Эванс прославился своей уникальной способностью к левитации, чем привлек к себе много внимания. Однако секрет его сверхъестественных способностей оказался уж очень прост: для создания необычных «селфи» Колин подпрыгивал в полной темноте. Разгадка фокуса очень смутила поверивших в его талант зрителей.

Принцесса Ирана