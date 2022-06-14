10 случаев, когда звезды выбрали украшения, затмившие даже блеск их улыбок

Звезды тщательно готовятся к публичным мероприятиям. Одни их наряды надолго запоминаются своим изяществом, другие задают тренды или являются тонкой отсылкой к тем или иным событиям. Но нередко внимание публики привлекает не столько платье или костюм знаменитости, сколько идеально подобранный к нему аксессуар.

Мы в ADME с удовольствием пересмотрели фото знаменитостей, которые умело подбирают украшения и с их помощью сияют еще ярче.

Селин Дион элегантно напоминает нам о «Титанике»

Каждый, кто смотрел ленту «Титаник», знает, что история кулона «Сердце океана» — это важная часть сюжета. Экранный реквизит был сделан из не самых дорогих материалов, но для церемонии вручения премии «Оскар» украшение воссоздали, взяв 170-каратный сапфир и окружив его 104 бриллиантами. Тогда в нем блистала Селин Дион. Спустя 21 год певица вновь надела похожее ожерелье.

Белла Хадид носит непростой кулон

Беллу заметили прогуливающейся в ожерелье с ярким кулоном. Он сделан в форме буквы B с прикрепленным внизу жемчугом. Это копия украшения Анны Болейн, с которым она была увековечена на портретах конца XVI века.

Анджелина Джоли умеет создавать интригу с помощью необычных украшений

Появление Анджелины на красной дорожке всегда вызывает бурю восторга. На премьеру фильма «Вечные» Джоли пришла с каффом на подбородке. Это отсылка к ее экранному персонажу Тене, в стиле которой золото и металлы играют важную роль.

Сальма Хайек вернула в моду тиары

Сальма Хайек последние несколько десятилетий регулярно блистает на красных дорожках. Но в начале карьеры актриса не была столь популярна и часто подбирала наряды самостоятельно. «Как-то я решила надеть тиару, хотя все мне твердили, что это будет выглядеть претенциозно и смешно. А я все равно это сделала. С тех пор тиары вошли в моду», — рассказывает Хайек о своем модном открытии из далекого 1997 года.

Кейт Бланшетт блистала на «Оскаре» благодаря необычному ожерелью

С первых ролей Кейт высоко оценили как актрису. А после появления на церемонии вручения премии «Оскар» в 2000 году она окончательно закрепилась в списке главных звезд Голливуда. Не последнюю роль в этом сыграл запоминающийся наряд звезды. Бланшетт блистала на мероприятии в старинных золотых украшениях. Образ довершало ожерелье, которое закрепили на платье в области спины.

Эмма Чемберлен удивила публику старинным колье

Блогер переполошила общественность своим появлением на Met Gala в 2022 году. Она надела старинное ожерелье, которое ранее, предположительно, принадлежало индийскому правителю начала XX века. Долгое время украшение считалось пропавшим, пока сотрудник Cartier не нашел его в ювелирном магазине.

Америка Феррера напомнила о своих корнях с помощью головного убора

Головной убор Америки Ферреры на церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года — это нечто большее, чем просто украшение. Позолоченный аксессуар на ее голове очень похож на часть наряда племени ленка — коренных жителей Гондураса. Так актриса отдала дань уважения своим предкам.

Кира Найтли примерила королевское украшение

На свою первую номинацию на премию «Оскар» в 2005 году Кира Найтли надела броское ожерелье от Bulgari. Ранее украшение принадлежало иранской принцессе Сорайе, а сейчас находится в коллекции итальянской ювелирной компании и сдается в аренду.

Энн Хэтэуэй дополнила образ экстравагантным головным убором

Met Gala — ежегодное мероприятие, на которое звезды приходят в экстравагантных нарядах, пытаясь перещеголять друг друга. Энн Хэтэуэй не стала исключением и выбрала красное платье от Valentino. Изюминкой ее образа стал идеально подобранный аксессуар для волос. Это роскошное украшение сделали из обычных перьев, которые ощипали и покрыли золотой краской.

Дженнифер Лоуренс носит украшения так, как ей самой вздумается, и задает тенденции остальным

Дженнифер получила свою премию «Оскар» в 2013 году. Но на той церемонии она блеснула не только наградой. Многие обратили внимание на ожерелье актрисы, которое та надела «наоборот»: основная его часть свисала между лопаток.