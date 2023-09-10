10 звездных мам, которые без стеснения показали, как изменились их тела после родов

Беременность и роды у всех проходят по-разному. Кто-то переносит их легко и быстро возвращается в прежнюю форму, другим же для восстановления требуется много времени и усилий. Но самое важное в этом процессе — наслаждаться материнством.

Линдси Лохан

Линдси впервые стала мамой в 37 лет. Первенец актрисы Луай родился в июле 2023 года в Дубае, где Лохан проживает с 2014 года. Спустя менее 2 недель звезда фильма «Чумовая пятница» опубликовала селфи, продемонстрировав послеродовой живот. И сопроводила фотографию надписью: «Рождение ребенка — самая большая радость на свете!»

Эшли Джеймс

Британская модель и диджей Эшли Джеймс является мамой двух очаровательных детей — мальчика Алфи и девочки Ады. Во время обеих беременностей знаменитость честно делилась своим опытом в социальных сетях и демонстрировала фотографии, показывающие трансформацию ее тела. Левое фото сделано за несколько дней до родов, а правое — всего через 2 часа после рождения малыша Алфи.

Крисси Тайген

Крисси и ее муж Джон Ледженд воспитывают двух дочерей (Луну и Эсти) и двух сыновей (Майлза и Рена). Последний из них появился на свет при помощи суррогатной матери, а троих детей Крисси выносила сама. Тайген ничуть не смущают изменения, которые произошли с ее телом после рождения детей. В 2018 году, спустя несколько месяцев после вторых родов, модель выложила видео, на котором можно заметить ее растяжки и пигментные пятна. «Так выглядит тело матери», — прокомментировала девушка.

Эми Шумер

Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Первенец актрисы Джин Дэвид родился в 2019 году, когда ей было 37 лет. Эми в свойственной ей шутливой манере рассказывала о сложностях и радостях беременности, а еще без прикрас показывала будни новоиспеченной мамы. Спустя пять недель после рождения сына актриса опубликовала милый кадр с сыном, подписав его: «Послеродовые трусы навсегда».

Кейт Хадсон

Кейт — мама троих детей. Ее младшая дочь Рани появилась на свет в 2018 году. Спустя чуть менее месяца после родов актриса показала, как изменилась ее фигура, и рассказала, что планирует сбросить около 10 кг для съемок в одном фильме. Что ж, впоследствии мы убедились в решительности Хадсон: она быстро вернулась в прежнюю форму.

Блейк Лайвли

Блейк — счастливая мама четверых детей. Младший ребенок актрисы родился в феврале 2023 года, а уже 8 апреля актриса продемонстрировала фигуру в бикини, выложив снимки с семейного отдыха. К этому моменту после родов прошло около 2 месяцев. Действительно впечатляет!

Эмили Ратаковски

face to face/FaceToFace/REPORTER / East News , face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Эмили стала мамой в 29 лет, первенец модели Сильвестр родился 8 марта 2021 года. Судя по фотографиям в соцсетях, девушка достаточно быстро вернулась в прежнюю форму. Спустя чуть меньше месяца Ратаковски опубликовала селфи в слитном купальнике, показав завидную форму.

Сиара

У Сиары подрастают двое сыновей и дочь, а недавно певица поделилась новостью о том, что ждет четвертого ребенка. В 2020 году, спустя месяц после рождения третьего ребенка, многодетная мама опубликовала снимок в белом слитном купальнике. И хотя певица выглядела великолепно, она рассказала, что не совсем довольна своей фигурой и планирует сбросить 20 кг, которые набрала во время беременности.

Эшли Грэм

face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Знаменитая модель plus-size является мамой троих сыновей: 3-летнего Айзека и годовалых близнецов Романа и Малачи. Эшли известна тем, что ратует за бодипозитив, поэтому во время беременностей она не стеснялась публиковать свои честные фотографии. Модель показала, как выглядело ее тело после вторых родов, а еще призналась, что была вынуждена носить одноразовое белье: «Никогда не думала, что буду менять подгузники и себе».

Роми Стрейд

Старшая дочь «ангела» Victoria’s Secret Минт родилась в 2020 году, а спустя два года на свет появилась малышка Джун. Оба раза Роми с радостью делилась с подписчиками радостными моментами. А еще показала, как вырос ее живот во время беременности и каким он был через 11 дней после родов.