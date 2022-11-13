11 фактов, которые доказывают, что со Средневековьем мало что может сравниться по странности

Про Средневековье наслышаны все, но лишь в общих чертах. Стоит копнуть чуть глубже, и всплывают такие колоритные детали, что хочется вскочить в машину времени и хоть одним глазком взглянуть, как же жили средневековые люди. Один только средневековый робот чего стоит. Он не только сохранился, но и до сих пор работает. Почитайте, и узнаете не только о нем, но и о других небанальных фактах о жизни и быте в Темные века.

Животных судили за преступления

В Европе с XIII по XVIII век животных могли привлечь к уголовной ответственности. Чаще всего это были свиньи, нанесшие вред человеку, но осудить могли и мышей — за то, что съели урожай, или насекомых, вредящим виноградникам. Обвиняемым предоставлялись адвокаты, которые могли выдвигать аргументы в защиту своих подопечных: например, в XVI веке адвокат Бартоломью Чессени выиграл судебный процесс против крыс, уничтоживших запас ячменя, заявив, что его клиенты не могут явиться в суд, потому что боятся деревенских кошек.

Одежду хранили рядом с туалетом

Гардероб в замке Певерил, Англия.

Слово «гардероб» происходит от французского garde de robes, что означает «защитник одежды». Гардеробом принято было называть туалет в средневековом замке. В нем подвешивали одежду, так как считалось, что аммиачный запах защищает вещи от моли и блох.

Вилку считали «орудием дьявола»

Привычная всем вилка когда-то считалась аморальной и негигиеничной. В Х веке вилки уже использовались на Ближнем Востоке и в Византийском империи, но когда племянница византийского императора Мария Аргиропулина в 1004 году привезла в Италию золотые вилки с двумя зубцами, венецианские дожи, привыкшие есть руками, были шокированы. Вилка была объявлена «орудием дьявола» и не использовалась в Европе еще 400 лет. Все изменило повальное увлечение цукатами в XV веке, так как руками их есть было неудобно, и вилка наконец стала признаком хороших манер.

Жители Средневековья практиковали «двухфазный сон»

Средневековые европейцы делили ночной сон на «первый» и «второй»: ложились спать, когда стемнеет, затем просыпались на 2–3 часа, чтобы заняться своими делами, а затем снова засыпали до утра. Эта практика исчезла лишь с наступлением промышленной революции в начале XIX века.

Женщины носили смелый наряд, прозванный «адскими вратами»

В XIV веке в моду вошел смелейший по тем временам наряд — женский сюрко. Это одежда без рукавов и с большими вырезами на боках от подмышки до бедра, открывавшими платье под ними. Среди костюмеров и реконструкторов бытует мнение, что боковые проймы наряда даже называли «адскими вратами», потому что сюрко привлекает неуместное внимание к женскому телу.

В моде была обувь с длиннющими носами

В XIV–XV веках среди европейцев, особенно мужчин, стали популярны пулены, или кракове. Это кожаная или бархатная обувь с такими длинными носами, что их иногда приходилось привязывать к голеням, чтобы можно было ходить. Носки пуленов набивали мхом или иным наполнителем для того, чтобы они держали форму, а их длина должна была красноречиво демонстрировать статус владельца, поэтому знать не знала удержу, соревнуясь в размере пуленов. В конце концов, их длину пришлось ограничить законодательно.

Вместо стирального порошка использовали жидкие человеческие экскременты

Что было делать людям Средневековья, если стирального порошка к тому времени еще не изобрели? В качестве средства для стирки они использовали урину. И да, благодаря содержащемуся в ней аммиаку, она действительно устраняет грязь и жир и делает вещи чище.

Знания о животных люди черпали из бестиариев — книг с диковинными описаниями и иллюстрациями

В иллюстрированных бестиариях в стихах и прозе описывались различные животные, в основном с нравоучительными целями, а сами существа символизировали добро или зло. Наряду с гидрами, драконами и сиренами, в бестиариях встречались еще более причудливые создания: например, бонакон — рогатое существо вроде быка, которое мечет во врага обжигающий навоз, или птица каладриус, умеющая предсказывать исход болезни: если она посмотрит человеку в лицо, тот выздоровеет.

Футбол был вне закона

В средневековой Европе играли совсем не в тот футбол, к которому мы привыкли: правила были хаотичными, количество игроков не ограничивалось, мячом служил надутый свиной пузырь, а судей не было вообще. Поклонников у этой игры было не меньше, чем сейчас, а суеты и крика было столько, что игру постоянно запрещали. А вот стрельба из лука была обязательной для всех!

Специи были настоящей роскошью

Специи из-за их дороговизны были доступны немногим. Ценились шафран, корица, зира, мускатный орех и гвоздика. А черный перец ценился наравне с золотыми слитками: его копили и жертвовали на благотворительность.

В Средневековье были роботы!

В Средние века чудо-мастера конструировали заводные механические фигуры, которые назывались автоматонами. Это могли быть поющие птицы или рычащие и бьющие хвостами львы. Один из самых поразительных автоматонов, изготовленный в 1560-х годах, — молящийся монах. Он сохранился до наших дней и до сих пор работает: движется по полу, «шевелит» рукой и открывает рот в молитве. Авторство приписывают известному мастеру Хуанело Турриано, который создал монаха по заказу Филиппа II Испанского. Правитель заказал его в честь выздоровления своего сына от серьезной болезни, и монах должен был безостановочно прославлять за это Создателя.