11 мифов о султанах и гаремах, в которые мы верим из-за исторических сериалов вроде «Великолепного века»

История страстной любви и дворцовых интриг, показанная в турецком сериале «Великолепный век», до сих пор не оставляет равнодушными зрителей. Сулейман и его возлюбленная Хюррем — реально существовавшие личности, а сам сериал поставлен по мотивам исторических событий. И хотя создатели как этого, так и других похожих телепроектов указывают, что сюжет не претендует на полную достоверность, талантливую выдумку сценаристов мы часто принимаем за правду. Мы расскажем, в какие мифы о султанах и гаремах многие поверили из-за кино.

Хюррем была красива — это факт

Роль Хюррем исполняет обладающая яркой внешностью турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли. Однако о красоте настоящей Хюррем существуют противоречивые мнения: одни называют ее необыкновенно привлекательной, другие не такой красивой и изящной, как показывают в сериале. Хотя почти все сходятся во мнении, что она была улыбчивой и обладала веселым нравом, который, по всей видимости, и пленил молодого Сулеймана. Недаром девушка получила имя Хюррем, которое с персидского означает «радостная».

Что касается внешности самого Сулеймана Великолепного, то его описывают как статного, мускулистого мужчину с широкой грудью, длинными руками и красивым голосом. У него было запоминающиеся лицо: темно-карие глаза, густые и длинные усы, сведенные вместе черные брови. Он был красавцем. Халита Эргенча, сыгравшего эту роль, поклонницы сочли весьма привлекательным, но на реального Сулеймана он все же не очень похож. Даже глаза у актера голубые, а не карие.

Дочь султана могла стать правительницей

В финале диснеевского фильма «Аладдин» принцесса Жасмин, дочка правителя, получает титул султанши и может даже не выходить замуж. Это всего лишь сказка, ведь в реальности султаном мог стать только мужчина. Однако в Османской империи был период, который получил название Султанат женщин. Правда, речь шла не о дочерях султанов, а об их наложницах и женах, которые оказывали большое влияние на мужчин и на судьбу империи. Первой из них была известная нам по сериалу «Великолепный век» Хюррем. А самой могущественной историки называют Кесем Султан, которая в общей сложности находилась у власти около 30 лет. О ней тоже сняли сериал.

В гареме были только наложницы султана

Вопреки расхожему мнению, в гареме султана жили дети правителя (в том числе и мальчики), его незамужние, разведенные или овдовевшие сестры, а также его мать. Еще там могли находиться девушки, которые служили другим мужчинам правящей семьи или их знатным родственницам.

Девушки в гареме были необразованны

В сериале мы увидели, как юная рабыня попадает в гарем и почти сразу оказывается в личных покоях султана. Правда это или нет, но к правителю попадали только те девушки, которые преуспевали в учебе. Их обучали танцам, языкам, включая османский, персидский и арабский, вышиванию, музыке, чтению, письму, риторике и даже математике. Кстати, образование в гареме было самым лучшим для женщин в Османской империи.

Гарем — это романтическое место

В пятом по счету фильме об Анжелике героиня попадает в гарем к султану. Маркиза смело отвергает ухаживания правителя, плюет ему в лицо и даже пытается его ранить. В реальной жизни девушку, скорее всего, приговорили бы к казни, но во французской ленте 1968 года султан назначил ей не самое суровое наказание и даже не отказался оттого, чтобы жениться на ней. Известно, что султаны не отличались милосердием по отношению к наложницам. Например, Сулейман Великолепный казнил свою жену Гюльфем после того, как она отказалась появиться в его покоях.

Махидевран была женой султана

Актриса Нур Феттахоглу сыграла в сериале Махидевран. По сценарию ее героиня носит титул Хасеки Султан, что не соответствует реальности, ведь этот титул могла иметь только законная жена правителя, а Махидевран была лишь наложницей.

Хюррем была дерзкой интриганкой

Хюррем, показанная нам на экране, — хитрая и коварная женщина, способная пойти по головам, чтобы добиться своего, удержать при себе Сулеймана и сделать одного из своих сыновей султаном. Она легко манипулировала людьми и постоянно плела хитроумные интриги. Но настоящую султаншу описывают как умную, добрую, щедрую и открытую женщину. Она интересовалась наукой и искусством.

Наряды женщин в гареме были довольно откровенными

Художники по костюмам сериала воссоздали сложные головные уборы, которые можно увидеть на иллюстрациях эпохи правления Сулеймана, а также использовали дорогие фактурные ткани вроде шелка и бархата. Однако с костюмами вышла промашка. Корсетные элементы платьев, шнуровка и тонкая кружевная отделка появились лишь спустя 300 лет со времени действия сериала. Почти все актрисы носили либо слишком обтягивающие платья, либо чересчур глубокие декольте. Кроме того, современный макияж и прически у женщин не соответствуют моде показанного временного периода.

Султан мог легко распустить свой гарем

В сериале Сулейман настолько сильно любил Хюррем, что распустил ради нее весь свой гарем. В реальной жизни правитель не нарушал традиции династии. Но когда в 1540 году во дворце произошел пожар, Хюррем пришлось переехать в дворец Топкапы, который не мог вместить большое количество людей. Именно поэтому султан решил одних девушек гарема выдать замуж за местных пашей, а других сделать свободными, выплатив им небольшое жалованье.

Фиолетовый платок служил сигналом для вызова к султану

В сериале нам неоднократно показали эффектную сцену, в которой султан выбирал себе девушку для компании. Сулейман бросал ей фиолетовый платок — это означало, что он хотел видеть у себя в апартаментах именно ее. В реальности такого обычая вообще не было, хотя на картинах эпохи Возрождения можно увидеть красивые вышитые платки в руках султанов. Правда, их, как правило, дарили иностранным гостям. А во время праздников в такие платки клали угощения и радовали всех желающих.

Наложница рожала султану много сыновей

Наложница могла родить султану только одного сына, чтобы потом полностью сосредоточиться на его воспитании. В сериале же нам показали, что Хюррем родила от Сулеймана двух сыновей еще до того, как стать его женой. Кстати, в реальности у них было шестеро детей, а не пятеро, как в сериале: сына Абдуллу нам не показали.