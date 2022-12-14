12 доказательств того, что ковровая дорожка — это испытание сродни балам XIX века

Мы привыкли видеть на ковровой дорожке идеальных звезд. Ни одна волосинка не выбивается из прически, а 20-сантиметровых каблуков они, кажется, не замечают. Однако порой из-за своих нарядов знаменитости попадают в неловкие ситуации. А ради каких-то платьев и вовсе терпят ужасные неудобства.

Ансамбль Рианны помешал другим гостям

Дизайнер Стелла Маккартни зацепила юбку Рианны. Каблук запутался в длинном шлейфе. Примечательно, что автором ансамбля была сама Стелла. К слову, журналисты писали, что на том мероприятии певица буквально покорила всех выбором наряда.

Сандра Ли ехала на мероприятие лежа

Писательница и шеф-повар с трудом запихала платье в машину и ехала лежа. Женщина призналась, что прибывать на ковровую дорожку в таких платьях действительно сложно. «Мне пришлось поступить так, как Джессика Паркер в прошлом году, и попросту засунуть всю ткань в автомобиль», — рассказала звезда.

Николь Кидман привлекла хейтеров своим платьем

East News

На церемонию вручения премии «Оскар» в 1997 году Николь надела желтое платье от Gucci. Комедийная актриса Джоан Риверс прямо на красной дорожке начала высмеивать актрису, спрашивая, почему Николь выбрала такой отвратительный цвет. Кидман же в ответ просто проигнорировала женщину и пошла дальше.

Оливия Калпо чуть не упала в обморок

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Вероятнее всего, на таких мероприятиях душно, ведь вокруг так много людей и прессы. Модель и актриса Оливия Калпо призналась поклонником, что на «Эмми» в 2015 году чуть не упала в обморок.

Ким Кардашьян не могла сесть

EAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

В феврале 2020 года Ким Кардашьян посетила вечеринку в честь вручения «Оскара» в винтажном платье Александра Маккуина 2003 года. Таких платьев в мире всего 2. Звезда призналась, что ткань настолько обтягивала ее тело, что она буквально не могла присесть.

Белле Хадид к голове пришили вуаль весом 4,5 кг

Evan Agostini / Invision / AP / East News

На Met Gala звезды вообще частенько страдают. Например, модель Белла Хадид жаловалась, что буквально не могла ходить из-за тяжелой вуали на голове. Ажурная ткань идеально дополняла ее полностью черный образ.

Кайли Дженнер поранилась о собственное платье

Еще один сногсшибательный наряд с Met Gala, на этот раз в 2016 году, — платье Кайли от Balmain. «То чувство, когда платье поцарапало ноги», — подписала фото в социальных сетях Кайли.

У Арианы Гранде от фирменной прически болела голова

VALERIE MACON / AFP / East News

В течение многих лет Ариана Гранде носила высокий конский хвост. Звезда пожаловалась, что прическа причиняла ей страдания. Девушка рассказала, что из-за сильного натяжения волос у нее буквально раскалывалась голова.

Виктория Бекхэм вынуждена делать упражнения из-за туфель

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

На публике Виктория чаще всего появляется на высоких каблуках. Постоянное ношение таких туфель сказалось на здоровье женщины не очень хорошо. Ей даже пришлось прибегнуть к операции. После этого звезда делала ледяные компрессы и ежедневные упражнения.

Энн Хэтэуэй пришлось выбрать другое платье прямо перед выходом на дорожку

AFP / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Однажды практически перед самым выходом на красную дорожку Энн узнала, что ее коллега по цеху Аманда Сейфрид наденет очень похожее платье. Хэтэуэй пришлось быстро сменить наряд.

У Элизабетты Каналис порвалась молния на спине

BABIRAD / SIPA / EAST NEWS

Модель и бывшая возлюбленная Джорджа Клуни также попала на ковровой дорожке в неловкую ситуацию. Прямо перед выходом к фотографам у женщины на спине разорвалось платье. К счастью, Клуни взял ситуацию под контроль: «Подожди секундочку, дорогая, я с таким уже сталкивался», — успокоил звезду он.

Джуди Грир рассыпала на дорожку бусины

На церемонию вручения премии «Оскар» актриса надела черное платье, украшенное бисером. Звезда рассказала, что, как только она ступила на красную дорожку, кто-то задел платье и порвал нити. Бусины одна за другой стали рассыпаться по полу. Девушка стояла как вкопанная, пока стилист пытался исправить ситуацию. «Я остановилась, чтобы сфотографироваться, но не смогла дать интервью. Я боялась, что если я открою рот, то заплачу, потому что я и так рыдала внутри», — поделилась своими ощущениями звезда.

А по какому принципу вы выбираете себе одежду? Главное, чтобы было удобно, или красота на первом месте?

Фото на превью East News