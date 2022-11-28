12 художников по костюмам, которые подарили миру культовые кинонаряды

Роль художника по костюмам, возможно, одна из наиболее недооцененных в кино. А ведь именно этот человек «дорабатывает» персонажей, улучшает атмосферу картины с помощью цвета и текстуры, а иногда в конечном итоге даже формирует наше восприятие стиля в обычной жизни. Стоит только вспомнить легендарный зеленый наряд Скарлетт О’Хары или культовое красное платье красотки Вивиан — и мы моментально мысленно погружаемся в атмосферу любимых фильмов. Мы решили выяснить, кто создает шедевры, и готовы представить мастеров вашему вниманию.

Cэнди Пауэлл

Сэнди Пауэлл — одна из тех талантливых мастеров, которые находятся в авангарде своей профессии. Ее работы не просто соответствуют периоду, в котором происходит действие, но и несут в себе эстетику, понятную современному зрителю. Так они дополняют одну из главных тем фильма, перенося зрителя из прошлого в настоящее.

Кэтрин Мартин

Большинство фильмов сегодня отражают моду. Художница по костюмам Кэтрин Мартин ставит перед собой непростую задачу: фильмы, над которыми она работает, сами задают тренды. Например, костюмы в картине «Великий Гэтсби» произвели фурор во всех авторитетных модных журналах. Мартин одержима модой. Страсть и целеустремленность подкрепляют ее талант и задают высокую планку для всей индустрии.

Эдит Хэд

Courtesy Everett Collection / East News , East News

Эдит Хэд называли «доктором одежды». Она была признанным мастером своего дела, подтверждение тому — 35 номинаций на «Оскар», 8 из которых увенчались победой. Хэд работала над 11 фильмами мастера саспенса Альфреда Хичкока. Кроме того, она трижды одевала героинь Барбары Стэнвик и трижды же сотрудничала с Одри Хепберн — эти легендарные актрисы и по сей день считаются иконами стиля.

Коллин Этвуд

Этвуд считается одной из ведущих мировых дизайнеров костюмов со времен Эдит Хэд. Художница работала как минимум над 9 проектами Тима Бертона и поспособствовала тому, что его стиль стал так узнаваем. Колин Этвуд мастерски создает наряды как для «сказочных» картин, так и для реалистичных фильмов.

Патриция Филд

Легендарная художница по костюмам Патрисия Филд широко известна благодаря работе над сериалом «Секс в большом городе». Она изменила представление о моде на экране и в жизни. Филд установила партнерские отношения между элитными модными домами и дизайнерами костюмов для телешоу, а также научила многих женщин уверенно выражать свою индивидуальность с помощью гардероба на городских улицах.

Милена Канонеро

Канонеро разрабатывала костюмы для фильмов, действие которых разворачивается в прошлом и в ближайшем будущем. До переезда в Англию на родине, в Италии, Милена постоянно ходила в кино, а еще изучала моду. «Одним из способов попасть в киноиндустрию для меня было создание нарядов», — признавалась художница. Работая над рекламой в Лондоне, она познакомилась с режиссером Стэнли Кубриком, и он предложил ей придумать костюмы для «Заводного апельсина». Это принесло ей успех.

Дебора Надулман Лэндис

«Культовый» — слово, которое приходит на ум при описании работы Деборы Надулман. Она неоднократно подчеркивала, что дизайнеры костюмов — это прежде всего рассказчики историй. Художница работала с Джоном Лэндисом, Стивеном Спилбергом, Луи Малем и Коста-Гаврасом. Также занималась дизайном костюмов для драматического театра и оперы, читала лекции. Красный жакет, который Надулман разработала для знакового клипа Майкла Джексона «Триллер», в 2011 году был продан за $ 1,8 млн на аукционе в Беверли-Хиллз.

Ирен Шарафф

Ирен Шарафф доказала свою универсальность, освоив стили разных эпох. Художница оказала большое влияние на индустрию своего времени, уступив по количеству наград Американской киноакадемии только Эдит Хэд. Ее дизайнерский выбор повлиял не только на мир моды, но и на принципы оформления интерьера.

Мэри Зофрис

Зофрес выросла во Флориде и много часов проработала в магазине своих родителей. Завершив обучение в области истории искусств, она переехала в Нью-Йорк и стала «голодным художником». Упорный труд дал свои плоды — Зофрис получила признание. В 2017 году на церемонии вручения премии «Оскар» поклонники фильма «Ла-Ла Ленд» устроили флешмоб: сотни людей, одетые в точности как герои картины Мия и Себастьян, появились в зале и тронули художницу по костюмам, которая в тот самый момент стояла на сцене и получала награду.

Уолтер Планкетт

Специальностью Планкетта были исторические фильмы. Художник многократно номинировался на «Оскар», но получил его лишь однажды — в 1952 году за картину «Американец в Париже» — совместно с коллегами Ирен Шарафф и Орри-Келли. Зеленое бархатное платье Скарлетт в экранизации «Унесенных ветром» стало культовым. С его помощью героиня пытается обмануть Ретта — заставить его поверить в то, что она процветает в тяжелое время. Планкетт сделал все, чтобы платье выглядело правдоподобно сшитым из штор. Для этого дизайнер продумал каждую деталь — от вышивки до кисточек.

Александра Бирн

Портфолио Бирн полно сложных проектов. Художница создала костюмы для фильма Кеннета Браны «Гамлет» и за эту работу была впервые номинирована на «Оскар». Елизаветинский период стал чем-то вроде специализации Бирн. Она придумала костюмы для Сирши Ронан и Марго Робби, которые сыграли двух самых известных королев в английской и шотландской истории — Марию Стюарт и Елизавету I.

Мэрилин Вэнс