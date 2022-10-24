14 неочевидных советов из области гигиены, которые многие не задумываясь игнорируют

Правила гигиены, казалось бы, очевидны донельзя, но кое-какие моменты все же часть людей не соблюдает. Недавно пользователи интернета сами поделились гигиеническими привычками, которые должен иметь каждый. Возможно, кому-то эти рекомендации покажутся общеизвестными, а для кого-то станут настоящим откровением.

Мойте зубную щетку с мылом

Большинство людей наносит пасту на сухую зубную щетку, слегка ее смачивают водой и начинают чистить зубы. Хотя правильнее щетку промыть горячей водой перед тем, как наносить на нее пасту. Представьте, сколько болезнетворных бактерий на ней «проживает» после последней чистки. А если у вас совмещенный санузел и зубные щетки хранятся не в шкафчике, то на них, без сомнения, попадают частицы пыли и мелкие капли воды из унитаза. Поэтому хотя бы раз в неделю мойте щетку с мылом.

Чаще снимайте сережки и прочищайте их

Как говорят сертифицированные дерматологи, во время носки украшений в ушах в штифтах для серег накапливается кожный жир, который способствует размножению грибков и бактерий. Кажется, что обычного мытья головы шампунем достаточно, чтобы смыть всю эту грязь с сережек. Но вокруг стержня серьги и вокруг крошечной дырочки могут скапливаться даже остатки средств для волос, что уж говорить о грязи, которая становится благоприятной почвой для размножения бактерий. Я даже не думала, как быстро пачкаются серьги и что они могут так сильно неприятно пахнуть! Особенно летом, так как у меня длинные темные волосы и из-за них я сильнее потею". © SunEmpressDivine / Reddit

Чистите язык так же хорошо, как и зубы

О том, что язык тоже нужно чистить, как и зубы, кажется, уже все давно знают, но вряд ли каждый из нас это делает хотя бы иногда. А ведь исследования показывают, что регулярная чистка языка может уменьшить количество нежелательных бактерий во рту, которые приводят к неприятному запаху изо рта, налету на языке, образованию зубного налета и другим заболеваниям полости рта. Поэтому стоить взять за правило пользоваться скребком для языка каждый раз во время чистки зубов. Почистив язык, я избавился от неприятного запаха изо рта. © bigb4334 / Reddit

Я долгое время пользуюсь скребком для языка. Интересный момент: если вы сожмете большой палец свободной руки в кулак, то предотвратите рвотный рефлекс. И вы сможете почистить бо́льшую поверхность языка. © pfft_master / Reddit

Мойте область кожи за ушами и вокруг ноздрей

Во время гигиенических процедур люди зачастую не уделяют должного внимания участку кожи за ушами. А ведь задняя часть органа слуха задерживает пот, кожный жир, а также остатки средств ухода за волосами. Длинные волосы также способствуют накоплению масла и грязи. Из-за этого участки кожи за ушами могут неприятно пахнуть, а иногда и шелушиться. То же самое касается и участков вокруг ноздрей. Там много сальных желез, вырабатывающих кожное сало, — если их регулярно не мыть, то у носа будут появляться прыщи или будет шелушится кожа.

Периодически мойте очки

Оптометристы советуют регулярно чистить и промывать очки. Конечно, все зависит от вашего рода занятий, но среднестатистическому пользователю очков рекомендуется ежедневно проводить легкую чистку линз, а еженедельно — чистку оправы. Дело в том, что наиболее загрязненными областями очков, которые были протестированы в исследовании, являются носовые подушечки и ушные зажимы, где быстро скапливается грязь и кожный жир. Мне, как лицензированному оптику, приходилось чистить бесчисленное количество пар очков. Лично свои я мою примерно раз в 2 недели в теплой воде с добавленной каплей средства для мытья посуды. © harriethocchuth / Reddit

Обычно я ношу очки только утром перед работой и вечером. У меня были прыщики между бровями. И однажды мне пришло в голову, что я уже сто лет не мыл свои очки. Я их помыл, а спустя время прыщики исчезли! © boydbunny03 / Reddit

Используйте фен, чтобы высушить не только волосы на голове

Фен люди по привычке используют для сушки волос на голове. Но этим прибором гораздо эффективнее, чем полотенцем, можно высушивать бороду, подмышки, складки тела, а также другие участки тела, в том числе паховую область.

Хорошо смывайте средства ухода за волосами

Woman is washing her head and hairs with shower in the bathroom. Washes away the foam shampoo from the hair / familylifestyle

Большинство людей откидывает голову назад, когда смывают с волос шампунь или другое гигиеническое косметическое средство. Если вы моете тело с мылом после мытья головы, то ничего страшного. Но многие люди сначала моют тело, в то время пока на волосах несколько минут находится кондиционер. И ополаскивают волосы в последнюю очередь. А потом недоумевают, почему на спине появляются прыщи. Дело в том, что кондиционер смывается со спины недостаточно хорошо. На некоторых людей остатки этого средства никак не влияют, у других — вызывают раздражение на коже и прыщи. Поэтому лучше мыть тело в последнюю очередь.

В доме протирайте спиртом все вещи, которых касаются ваши руки

Woman's hand wipes the phone from the intercom on the wall with a napkin close-up, disinfection / erik3804 , Man disinfects a golden door handle with an antibacterial spray / erik3804

Время от времени очищайте все предметы и поверхности в вашем доме, с которыми постоянно соприкасаются ваши руки. Например, нижнюю часть сиденья и крышку унитаза или ручки дверей, особенно входной. Ведь со временем там скапливается огромное количество микробов. Как-то мы с ребенком провели эксперимент, в ходе которого брали мазки с разных поверхностей, а затем оставляли их в чашке Петри, чтобы посмотреть, какая поверхность в нашем доме самая грязная. Оказалось, что это обеденные стулья: в том месте, где мы их трогаем, когда вытаскиваем из-за стола или вталкиваем. Они оказались даже грязнее, чем телефон, который мы держим в туалете! © mckelbow / Reddit

Не оставляйте мокрую одежду в стиральной машине, иначе потом будете пахнуть плесенью

Если ваша одежда пахнет сыростью или плесенью даже после стирки, то тут причина кроется либо в том, что стиральная машина требует тщательной чистки, либо постиранные вещи лежат в стиралке слишком долго. Лучше используйте функцию «отложенный старт», чтобы стирка заканчивалась в то время, когда у вас будет возможность вытащить вещи из машинки. Если вы забудете постиранные вещи в машинке, добавьте около 1/4 стакана белого уксуса и запустите еще 1 цикл стирки. Уксус избавит от запаха плесени и не оставит на одежде собственный запах. © banannafreckle / Reddit

Регулярно дезинфицируйте телефон

Об этом говорили тысячу раз. Кто-то даже считает постоянную чистку телефонов признаком ОКР, хотя наши смартфоны действительно считаются одними из самых грязных вещей. А ведь во время звонков люди еще прикладывают это кишащее микробами устройство к лицу и уху. Представьте, сколько на телефоне микроорганизмов — вы открываете двери в общественных заведениях, берете наличные деньги, обмениваетесь рукопожатиями, трогаете вещи в магазинах, которые трогали работники склада. И все это время вы попутно держите в руках телефон. В общем, как советует один из пользователей Reddit, держите на виду дезинфицирующие салфетки в разных местах (в машине, в спальне, на кухне) — так вы чаще будете вспоминать, что нужно в очередной раз протереть смартфон.

Используйте зубную нить ежедневно

Woman flossing teeth with dental floss / andriano_cz

Зубная нить — отличное дополнение к ежедневной чистке зубов щеткой. Она способна извлечь остатки еды, застрявшей между зубами, и тем самым способствует более свежему дыханию. Но даже не это важно, а то, что нить удаляет зубной налет из-под линии десен, который может разрушить зубную эмаль, превратиться в зубной камень и вызвать кариес. Кто-то однажды сказал мне: «Чисти зубной нитью только те зубы, которые ты хочешь сохранить». © CraigTheLeg / Reddit

Бонус: 3 коротких, но дельных совета от умудренных опытом пользователей интернета

Hair Treatment. Woman With Mask On Wet Hair Closeup / puhhha

Купите расческу с очень широкими зубьями, повесьте ее в душе и используйте для распутывания волос, пока они покрыты кондиционером. Это очень помогает. © Pour_Me_Another_ / Reddit

Мой дантист сказала мне, что лучше детям позволить съесть все конфеты как можно скорее, чтобы весь содержащийся сахар воздействовал на их зубы за меньшее время. © IPauseForHurricanes / Reddit

После принятия душа обязательно нанесите на кожу какой-нибудь лосьон или масло. Иначе ваши сальные железы снова начнут вырабатывать жировой секрет. А использование лосьона заставляет ваши железы «думать», что вы ничего с тела не смывали, когда были в душе. © the_groke_420 / Reddit