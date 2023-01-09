14 ярких звезд, которые прикипели к одной вещи и думать не думают с ней расставаться
Кажется, будто у знаменитых красоток огромный гардероб и они надевают одежду только один раз. Как ни посмотришь на их фотографии с красных дорожек и светских мероприятий — всегда на них разные наряды. Но, как оказалось, это не так. Многие звездные дивы влюбляются в свои платья, сумки и обувь и совсем не прочь носить их сколько душе угодно.
На премьеру фильма «Аватар: Путь воды» Кейт Уинслет пришла в том же самом платье, которое она надевала в 2015 году
У Кейт Бекинсейл есть любимые сапоги, которые она носит не один год. Звезде явно в них очень удобно
Шэрон Стоун блистала в этом платье 2 года подряд
2009.
2010.
Также у актрисы есть украшения, с которыми она не расстается много лет. Например, эти ожерелья
И серьги
Хелен Миррен тоже не из тех, кто на каждое мероприятие приходит в новом наряде
Джиджи Хадид явно прикипела к этим ботинкам
Селена Гомес без тени сомнения носила пальто с белым мехом и на светских мероприятиях, и в повседневной жизни
Апрель 2015.
Кейт Мосс не стесняется надевать полюбившееся платье несколько раз
Дипика Падуконе была в этом наряде на вручении наград в Мумбае, а спустя 5 лет надела его и на вечеринку в Беверли-Хиллз
2012.
2017.
Элизабет Бэнкс и роскошное красное платье, в котором она блистала в 2004 году и спустя 16 лет
2004.
2020.
Сиенна Миллер подолгу не расстается с особенно полюбившимися сумками. Например, с этой, терракотового цвета на длинном узком ремне
Или с этой, объемной черного цвета с короткими ручками
Падма Лакшми совершенно не боится повторно надевать свои наряды. Она даже обувь подобрала похожую на ту, что уже носила с этим же платьем
2017.
2018.
Кейт Бланшетт все так же роскошно выглядит в этом комбинезоне
2014.
2019.
Кэтрин Зета-Джонс всего лишь добавила брошь к этому платью, и оно уже стало выглядеть совершенно иначе
2006.
2008.
Спустя 17 лет Наоми Кэмпбелл решила надеть то самое платье, в котором позировала в 1998 году на подиуме
А какие у вас есть любимые вещи, из которых вы готовы вообще не вылезать?
Фото на превью Gregorio Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, ISABEL INFANTES / AFP / East News
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