14 ярких звезд, которые прикипели к одной вещи и думать не думают с ней расставаться

Кажется, будто у знаменитых красоток огромный гардероб и они надевают одежду только один раз. Как ни посмотришь на их фотографии с красных дорожек и светских мероприятий — всегда на них разные наряды. Но, как оказалось, это не так. Многие звездные дивы влюбляются в свои платья, сумки и обувь и совсем не прочь носить их сколько душе угодно.

На премьеру фильма «Аватар: Путь воды» Кейт Уинслет пришла в том же самом платье, которое она надевала в 2015 году

Gregorio Binuya / Everett Collection / EAST NEWS , ISABEL INFANTES / AFP / East News

У Кейт Бекинсейл есть любимые сапоги, которые она носит не один год. Звезде явно в них очень удобно

Kevin Perkins / Pedro Andrade, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Kevin Perkins / Pedro Andrade, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Pedro Andrade, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , KVS / Shirley,PacificCoastNews / EAST NEWS

Шэрон Стоун блистала в этом платье 2 года подряд

2009.

MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS

2010.

Также у актрисы есть украшения, с которыми она не расстается много лет. Например, эти ожерелья

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

И серьги

CTLA / Broadimage / Broad Image / East News , VALERIE MACON / AFP / East News , Chassery+Courdji / KCS / East News

Хелен Миррен тоже не из тех, кто на каждое мероприятие приходит в новом наряде

Jon Furniss / Invision / AP / East News , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Джиджи Хадид явно прикипела к этим ботинкам

Mohammed Mosteghanemi / Allpix Press / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , Laurent Salmon / KCS / East News , Favier Laurene / ABACA / Abaca / East News

Селена Гомес без тени сомнения носила пальто с белым мехом и на светских мероприятиях, и в повседневной жизни

Briquet-Gouhier-Orban / ABACA / EAST NEWS , GVK / Bauergriffin.com / East News

Апрель 2015.

Кейт Мосс не стесняется надевать полюбившееся платье несколько раз

Phil Loftus / Capital Pictures / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Дипика Падуконе была в этом наряде на вручении наград в Мумбае, а спустя 5 лет надела его и на вечеринку в Беверли-Хиллз

2012.

2017.

Элизабет Бэнкс и роскошное красное платье, в котором она блистала в 2004 году и спустя 16 лет

2004.

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

2020.

Сиенна Миллер подолгу не расстается с особенно полюбившимися сумками. Например, с этой, терракотового цвета на длинном узком ремне

PacificCoastNews / EAST NEWS , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Или с этой, объемной черного цвета с короткими ручками

PacificCoastNews / EAST NEWS , PacificCoastNews / EAST NEWS , AUG / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Падма Лакшми совершенно не боится повторно надевать свои наряды. Она даже обувь подобрала похожую на ту, что уже носила с этим же платьем

2017.

2018.

Кейт Бланшетт все так же роскошно выглядит в этом комбинезоне

2014.

Dave Benett / Capital Pictures / East News

2019.

Кэтрин Зета-Джонс всего лишь добавила брошь к этому платью, и оно уже стало выглядеть совершенно иначе

ASSOCIATED PRESS / East News

2006.

2008.

Спустя 17 лет Наоми Кэмпбелл решила надеть то самое платье, в котором позировала в 1998 году на подиуме

© Daniel SIMON / Contributor / Getty Images , Anthony Behar / Sipa USA / East News Anthony Behar / Sipa USA / East News

А какие у вас есть любимые вещи, из которых вы готовы вообще не вылезать?