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14 знаменитых женщин, которые без стеснения носят бюджетные украшения и выглядят при этом на миллион

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Далеко не все знаменитые женщины появляются на публике исключительно в роскошных украшениях из драгоценных металлов. Некоторые из них с удовольствием носят простую бижутерию, которая стоит копейки. Кейт Миддлтон, Селена Гомес и сестры Хадид часто отдают предпочтение изделиям бюджетных марок. И выглядят при этом шикарно.

Кейт Миддлтон — серьги за $ 66

GEORGE ROGERS-POOL/SIPA/East News

Меган Маркл — кольцо за $ 115

CHRIS JACKSON/AFP/East News

Дженнифер Энистон — кольцо за $ 48

EllenTube/Ferrari Press/East News, © TheEllenShow / YouTube

Тейлор Свифт — серьги за $ 78

Invision/Invision/East News

Белла Хадид — укороченная цепочка за $ 17

LCD, PacificCoastNews/EAST NEWS

Джиджи Хадид — ожерелье за $ 128

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Керри Вашингтон — невидимка за $ 12

Дженна Дуан — серьги за $ 145

Аквафина — серьги за $ 90

Invision/Invision/East News

Делила Хэмлин — серьги за $ 31

Селена Гомес — серьги-конго за $ 108

Лора Харриер — цепочка для телефона за $ 67

Лили Коллинз — чокер за $ 72

Хейли Бибер — ожерелье за $ 41

Кейт Миддлтон — серьги стоимостью чуть больше $ 100

JONATHAN BRADY/AFP/East News
Фото на превью JONATHAN BRADY/AFP/East News, EllenTube/Ferrari Press/East News, TheEllenShow / YouTube
22736
AdMe/Культура/14 знаменитых женщин, которые без стеснения носят бюджетные украшения и выглядят при этом на миллион
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