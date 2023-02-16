14 знаменитых женщин, которые без стеснения носят бюджетные украшения и выглядят при этом на миллион

Далеко не все знаменитые женщины появляются на публике исключительно в роскошных украшениях из драгоценных металлов. Некоторые из них с удовольствием носят простую бижутерию, которая стоит копейки. Кейт Миддлтон, Селена Гомес и сестры Хадид часто отдают предпочтение изделиям бюджетных марок. И выглядят при этом шикарно.