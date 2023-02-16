14 знаменитых женщин, которые без стеснения носят бюджетные украшения и выглядят при этом на миллион
Далеко не все знаменитые женщины появляются на публике исключительно в роскошных украшениях из драгоценных металлов. Некоторые из них с удовольствием носят простую бижутерию, которая стоит копейки. Кейт Миддлтон, Селена Гомес и сестры Хадид часто отдают предпочтение изделиям бюджетных марок. И выглядят при этом шикарно.
Кейт Миддлтон — серьги за $ 66
Меган Маркл — кольцо за $ 115
Дженнифер Энистон — кольцо за $ 48
Тейлор Свифт — серьги за $ 78
Белла Хадид — укороченная цепочка за $ 17
Джиджи Хадид — ожерелье за $ 128
Керри Вашингтон — невидимка за $ 12
Дженна Дуан — серьги за $ 145
Аквафина — серьги за $ 90
Делила Хэмлин — серьги за $ 31
Селена Гомес — серьги-конго за $ 108
Лора Харриер — цепочка для телефона за $ 67
Лили Коллинз — чокер за $ 72
Хейли Бибер — ожерелье за $ 41
Кейт Миддлтон — серьги стоимостью чуть больше $ 100
Фото на превью JONATHAN BRADY/AFP/East News, EllenTube/Ferrari Press/East News, TheEllenShow / YouTube
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