15 человек, которые на собственном опыте убедились, что в театре иногда тот еще цирк может приключиться

Случается, что посещение спектаклей и концертов в театральных залах запоминается зрителям и актерам не только действиями на сцене, но еще и какими-то казусами, которые произошли случайно. То актер уснет на сцене, то попадутся любвеобильные соседи, то декорации подведут.