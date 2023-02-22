15 человек, которые на собственном опыте убедились, что в театре иногда тот еще цирк может приключиться
Случается, что посещение спектаклей и концертов в театральных залах запоминается зрителям и актерам не только действиями на сцене, но еще и какими-то казусами, которые произошли случайно. То актер уснет на сцене, то попадутся любвеобильные соседи, то декорации подведут.
- Ходила в театр на спектакль «Евгений Онегин». Онегин прижимается к руке Татьяны, нежно ее целует. У Татьяны слезы. В камерном зале мертвая тишина, но эту тишину неожиданно прерывает громкий крик: «Кусай ее!» Хохотали даже актеры! Вот за это я так камерный театр и люблю. © Подслушано / Ideer
- Я в детстве терпеть не могла театр, потому что жила с бабушкой, а она водила меня туда чуть ли не дважды в неделю. Каждый раз я пыталась как-нибудь этого избежать, но у меня ничего не получалось. Раз за разом я оказывалась на очередном спектакле. Однажды до меня дошло, что в театре можно начать хлопать вообще в любой момент, а остальные зрители, скорее всего, тебя поддержат. Каждые 5 минут я начинала хлопать, в зале раздавались аплодисменты, а актеры застывали на месте, дожидаясь, когда это прекратится. Бабушка увела меня с представления и в последующие разы оставляла у соседки, где я с большим удовольствием читала журналы по пчеловодству и била крапиву удивительно длинной палкой. Мне это до сих пор больше нравится. © Палата № 6 / VK
- Я был на театральной постановке «Семейки Аддамс» под открытым небом, и вдруг на сцену выбежал енот. Но благо актеры отлично импровизировали и просто продолжали вести себя как ни в чем не бывало, пока персонал не прогнал незваного гостя. © ashrainbowdash / Reddit
- Лучшим, что я видел, была постановка «Красавица и Чудовище». Главные герои спорили на сцене, а Люмьер и Когсворт пытались вмешаться. Люмьер так активно жестикулировал, что вдруг одна из его рук-свеч просто вылетела и пролетела над всей сценой. Актеры и публика смотрели на это в молчаливом ужасе. И тут Красавица слегка бьет Чудовище в грудь и кричит: «Посмотри, что ты заставил его сделать!» После этого все актеры быстро пришли в себя, а Люмьеру удалось вернуть свои свечи на место. А этот момент в итоге стал любимой частью публики. © dayglo1 / Reddit
- Нам как студентам музыкального училища часто давали или продавали за копейки билеты в оперу. Входные билеты были без места, и приходилось высматривать свободные. И вот однажды я сижу, видно не очень, стала искать место покомфортнее. Напротив нет ни души. Ну я же все могу и ничего не боюсь, дождалась антракта и пошла туда, там вообще никого, хотя зал битком. Весь следующий акт просидела как королева. Но тут в антракт заходят человек 20 обычных мужчин и женщин, усаживаются. Рядом сидящая женщины с улыбкой спрашивают: «Вы поете?» Я в ответ: «Нет, я скрипачка».
Смотрим дальше, дело близится к финалу, и вот сейчас будет финальный хор. Тут они все встают и начинают петь. Боже, что я испытала — это все было безумно неловко и волшебно. Вот так я посидела внутри хора. © mylada / Pikabu
- Не помню, что там за праздник был в школе, но актовый зал был полностью укомплектован родителями, учениками, учителями. Ставили какую-то миниатюру, в которой я злодей. Девочки с моим гримом и костюмом очень уж постарались. В итоге выхожу на сцену и первое, что я вижу, — дико орущий ребенок с первого ряда и далее уже его пятки, летящие к выходу. Отлично, думаю, сыграл. © DimGris / Pikabu
- Была на концерте. Рядом пара слегка за 50. Оба уставились в телефоны — замучили уже светить экранами. Трындят, шуршат, пьют. Перед ними сидит студент. Телефон просто держит в руках, яркость на минималке. Антракт. Пара начинает громко осуждать студента не за телефон, а за то, что тот посмел прийти на концерт в толстовке. И мужик назидательно заявляет: «Ну что ж, такая у молодежи культура». Какая ж во мне была тогда ярость! © Палата № 6 / VK
- На 2-м курсе театралки ставили новогодний спектакль для детей. Начинался он с того, что наши девочки с разных сторон выходили на сцену, одетые в черные боди и лосины да юбки из лоскутов органзы. На моей довольно плотной фигуре смотрелось это специфически, но что поделаешь. А выходила я первой, да еще из зала.
И вот подхожу к авансцене, на меня падает свет, и тут детский голос из первых рядов: «Какая страшная». Удивительно, но настроение поднимает до сих пор. © EthoneyJah / Pikabu
- Мне было лет 7 или 8, и родители повели меня на представление «Скрипач на крыше». Спектакль подходит к кульминации. Герой перетерпел много испытаний от судьбы и в ярости обращается к богу: «Покажи мне знамение!» В этот самый момент ослепительная вспышка молнии полностью испепелила внутреннюю часть палатки, в которой он был. Вы видели мультфильмы, где персонаж как будто просвечивает, как на рентгене? Выглядело так же.
А в следующую миллисекунду все огни погасли и самый оглушительный раскат грома сотряс бетонное основание, на котором стояли наши сиденья. Это казалось вечностью, хоть и длилось всего секунд 20. Так же внезапно свет снова зажегся. Все посмотрели друг на друга и разразились спонтанным, незабываемым смехом. © Kathie McDonald Rost / Quora
- Когда я учился в колледже, участвовал в ужасной постановке «Макбета». Обычный вход на сцену был перекрыт, и мы должны были войти через зрительскую часть зала. Нам обещали, что в проходе будет свет, чтобы мы могли видеть путь к сцене.
Но в ночь премьеры, когда мы вошли, света не было. Мы, спотыкаясь, шли к сцене, и тут я вижу, что актер передо мной отчаянно трясет ногой. Я не понял, что с ним. И когда мы уже поднялись на сцену, он потянулся и сдернул со своей ноги прицепившуюся к нему сумочку какой-то женщины. © Richard Nathan / Quora
- Мне было 9 лет, я играл в постановке про Питера Пэна. Это выступление было 3-м за день, я очень устал. И вот сцена, где Венди впервые встречает Питера прямо перед тем, как все улетают в Нетландию. В сцене 2 младших брата «спят», пока Венди и Питер разговаривают. Несмотря на все неудобства, колючее одеяло и яркое освещение, я заснул на сцене. Питер Пэн сказал свою реплику и не получил от меня ответа.
Он повторил еще раз, но я по-прежнему не отвечал. В этот момент он понял, что произошло, и сильно пихнул меня. Я вскочил с кровати и очень выразительно произнес свою реплику. К счастью, зрители ничего не поняли. © Dylan Field / Quora
- Работал над постановкой «Джек и бобовый стебель». И вот главный герой взобрался на бобовый стебель (ну, если быть честным, то его подняли с помощью лебедки). Актера сразу предупредили, чтобы он ни в коем случае не трогал «растение» руками. Ну и конечно, уже на первой постановке он случайно вырвал его из основания, стебель начал раскачиваться над людьми. В промежутке пришлось незаметно чинить его, чтобы он, как и планировалось, смог рухнуть в конце представления. © Dave Dunn / Quora
- В одной из постановок наш ведущий должен был подняться в воздух и лететь, напевая песню про луну. Но работники набедокурили: когда начали поднимать, его штаны лопнули на самом интересном месте. Но деваться уже было некогда, и ему пришлось завершать свой полет с дырой на брюках. © amiaprettygurl / Reddit
- Городской театр показывает «Ромео и Джульетту». И вот финал пьесы. Сцена очень красивая и печальная. По задумке, главная героиня падает на грудь возлюбленного. Но тут актриса неожиданно промахнулась и заехала Ромео коленом прямиком по причинному месту. Поэтому его ноги подлетают ввысь и раздается сдавленный крик. С 1-го ряда слышится шепот: «Ну теперь точно добила».
Начинает закрываться занавес. И тут загвоздка: в гастрольном помещении это происходило дольше, чем в «родном» зале. Джульетта, вылежав положенные 15 секунд, приподнимается и начинает дико извиняться перед партнером по игре. Он с тихим матерком скатывается на бок и обнаруживает, что зритель внимательно наблюдает за происходящим. И тут они «умирают» в 3-й раз. © kozjavochka / Pikabu
- Я туристический гид. В театре оперы и балета бываю по 15 раз за лето. В один из походов была настолько голодна, что достала яблоко. Вгрызалась в него каждый раз, когда звучали ударные инструменты. В конце спектакля ко мне нагнулся какой-то дедушка-театрал и в ухо прошептал: «Браво! Заметно, что вы знакомы с партиями — кусали яблоко и жевали только в такт с оркестром». © Старая ******я / ADME
AdMe/Культура/15 человек, которые на собственном опыте убедились, что в театре иногда тот еще цирк может приключиться
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