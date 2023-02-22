15+ фактов обо всем на свете, которые люди узнали в «сегодня» лет
Знать все на свете невозможно. Чтобы обогатить интеллектуальный багаж, мы ежедневно читаем статьи в интернете, книги, смотрим научно-познавательные телепередачи. Мы прошерстили Reddit и узнали от пользователей кое-что новое, и некоторые факты, надо признать, были весьма неожиданными.
- Собаки смешанных пород живут в среднем 14 лет, а чистопородные — всего 10.
- Журналистка по имени Нелли Блай, прочитав роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», решила повторить подвиг Филеаса Фогга. Ей удалось совершить кругосветное путешествие, причем заняло оно всего лишь 72 дня, 6 часов и 11 минут. Более того, во время поездки она заехала в Париж к самому Верну, чтобы взять у писателя интервью.
- В 1915 году 19-летний фермер Томас Лайл Уильямс увидел, как его сестра делает тушь для ресниц из петролатума и угля. Он подумал, что может смастерить кое-что получше и создал новый продукт, который было проще наносить и который к тому же не обжигал глаза. Свою компанию Томас назвал Maybelline — в честь сестры по имени Мейбел (Maybel) и фирмы Vaseline, производившей тот самый петролатум.
- Экоактивистка Джулия Бабочка Хилл прожила на дереве, названном ею Луна, 738 дней. Забравшись на высоту 55 метров, она пыталась спасти старожила, возраст которого достигал 1 000 лет, от вырубки, запланированной одной лесопромышленной компанией. И в конце концов ей удалось это сделать.
- В течение 1-й недели жизни младенцы практически слепы и могут видеть только предметы, отдаленные от них на 20–30 см. Это соответствует расстоянию между лицами малыша и матери во время грудного вскармливания. Кроме того, фокусировать взгляд младенцы могут только на несколько секунд.
- Вымершее водное животное туллимонстр — настолько загадочное существо, что ученые до сих пор не знают, было оно позвоночным или беспозвоночным, а данные разнообразных исследований склоняют палеозоологов то к одному, то к другому мнению.
- Алюминиевая фольга была изобретена в Швейцарии в 1910 году. На следующий год ее стали использовать для обертки знаменитых шоколадок Toblerone, а еще годом позже — для упаковки бульонных кубиков Maggi.
- Волокнистые сыры, например чечил, становятся такими благодаря тому, что во время варки и нагревания до 60 °С молочные белки выстраиваются горизонтально и структура сыра становится эластичной.
- За время своего 44-летнего правления королева Елизавета I не раз устраивала летние выезды. Чтобы во время путешествия Ее Величество ни в чем не нуждалась, вместе с ней отправлялось все, что могло понадобиться ей и ее окружению в поездках, включая мебель, посуду и продукты. Для перевозки скарба использовалось от 400 до 600 повозок. Кроме того, венценосная особа могла занимать любой дом по своему выбору и, если он оказывался не очень большим, хозяевам приходилось съезжать из собственного жилища. На них же ложилось и бремя развлечения Елизаветы, на что порой уходили целые состояния.
- Уве Хон был единственным человеком, метнувшим копье более чем на 100 м, а именно на 104,8 м. Его достижение было записано как «вечный рекорд», потому что в 1986 году Всемирная легкоатлетическая ассоциация изменила конструкцию копья и обнулила все предыдущие достижения в этом виде программы.
- Однорядные волнообразные заборы, встречающиеся в Великобритании, прочнее прямых, построенных из одного ряда кирпичей.
- Отряд хищных включает в себя всего 2 подотряда: кошкообразные и собакообразные. Более того, у кошек и собак был общий предок — Dormaalocyon latouri, так что знаменитый мультяшный Котопес не такая уж и выдумка.
- Пилотный эпизод сериала «Остаться в живых» долгое время считался самым дорогим за всю историю телевидения и обошелся создателям в сумму от $ 10 до 14 млн, большая часть из которых ушла на покупку, перевозку и модификацию специально приобретенного для этого списанного самолета.
- Каждое оплодотворенное яйцо в улье может стать пчелиной маткой — все зависит только от диеты. Ту яйцеклетку, что позже станет королевой, кормят специальным маточным молочком, добываемым из желез на головах рабочих пчел.
- По одной из версий, грейпфруты появились в 1693 году. Капитан по фамилии Шеддок привез с собой из Вест-Индии несколько семян помело и посадил их рядом с апельсиновыми деревьями. В результате перекрестного опыления и родился грейпфрут.
- Несмотря на несколько проведенных исследований, ученые до сих пор не знают, что заставляет камни для игры в керлинг двигаться по льду.
- 1-й фильм о гибели «Титаника» был выпущен через 29 дней после того, как корабль затонул. К сожалению, всего копии картины сгорели во время пожара на студии и до нас дошли только кадры со съемок кино. Кстати, в этом фильме снималась женщина по имени Дороти Гибсон, которая была одной из выживших во время трагедии.
Фото на превью Mary Queen of Scots / Focus Features and co-producers
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