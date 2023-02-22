15+ фактов обо всем на свете, которые люди узнали в «сегодня» лет

Знать все на свете невозможно. Чтобы обогатить интеллектуальный багаж, мы ежедневно читаем статьи в интернете, книги, смотрим научно-познавательные телепередачи. Мы прошерстили Reddit и узнали от пользователей кое-что новое, и некоторые факты, надо признать, были весьма неожиданными.