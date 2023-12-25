15+ секретов, которые помогут выбрать лучшую новогоднюю елку и сохранить ее красоту у вас дома

Перед новогодними праздниками во многих квартирах появляются красавицы елки. И если одни из нас отдают предпочтение искусственным деревьям, то другие отправляются на елочный базар или в питомник. Главное в этом случае — выбрать деревце, с которого в первый же день не осыплются иголки, а потом правильно ухаживать за ним. Иначе все новогоднее настроение пойдет коту под хвост.

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Бонус: елка в горшке

Если не хочется каждый год заморачиваться с покупкой елки, можно просто выбрать дерево в горшке. Да, это небольшие по размерам елочки, но они будут расти и прослужат своим хозяевам буквально всю жизнь. Этот вариант подойдет для владельцев частных домов, где размеры участков позволяют высадить еще одно дерево.

Впрочем, елка в горшке какое-то время может украшать и квартиру. Через несколько лет, когда она подрастет, ее можно высадить в лесу или передать в питомник.