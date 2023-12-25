15+ секретов, которые помогут выбрать лучшую новогоднюю елку и сохранить ее красоту у вас дома
Перед новогодними праздниками во многих квартирах появляются красавицы елки. И если одни из нас отдают предпочтение искусственным деревьям, то другие отправляются на елочный базар или в питомник. Главное в этом случае — выбрать деревце, с которого в первый же день не осыплются иголки, а потом правильно ухаживать за ним. Иначе все новогоднее настроение пойдет коту под хвост.
Как подготовиться к покупке
- Проверьте, не будет ли новогоднее дерево мешать передвижениям членов семьи. В противном случае кто-то из них запросто может споткнуться о гирлянду или зацепиться о торчащую ветку и перевернуть елку на пол.
- Измерьте высоту потолка в помещении, где будет стоять елка, и ориентируйтесь на эти цифры, когда отправитесь за покупкой. В идеале между верхушкой дерева и потолком в вашей квартире должно быть не менее 15 см. Кстати, при замерах нужно учитывать еще и высоту подставки, на которой вы планируете разместить елку.
- Возьмите с собой толстые перчатки, чтобы защитить руки от колючих веток и спокойно доставить елку домой. Если вы повезете ее в машине, то не помешает специальная сетка или просто бечевка, с помощью которой можно надежно зафиксировать дерево.
Как выбрать живую елку
- Осторожно зажмите любую из веток между большим и указательным пальцами и слегка потяните ее на себя. Если в результате в вашей руке окажется несколько иголок, от такой покупки стоит оказаться.
- Возьмите пару хвоинок и разотрите их между пальцами. У молодой, здоровой елки иглы издают сильный запах. Это тот самый теплый аромат, который создает нам новогоднее настроение.
- Поднимите елку и слегка стукните ей о землю. Если из внутренней части веток выпадет несколько иголок — ничего страшного. А вот отвалившиеся на самом виду хвоинки — это повод насторожиться.
- По возможности стоит отдавать предпочтение елкам, которые стоят в тени (например, под навесом). Считается, что такое дерево уже относительно адаптировалось к отсутствию солнца и готово к переезду в помещение.
Как ухаживать за елкой дома
- Сначала определите место, где будет стоять елка. Дерево не рекомендуется размещать рядом с источниками тепла: радиаторами, каминами и отопительными приборами. Нежелательно ставить елку и возле окна, где на нее будет падать прямой солнечный свет.
- Как только доставите елку домой, желательно сразу подпилить ствол на пару сантиметров. Так вы удалите засмолившуюся часть, которая может помешать елке впитывать воду и сохранять свежесть.
- Вовремя поливайте дерево. Для этого лучше установить его в специальную подставку с емкостью для воды. Специалисты говорят, что елка запросто может «выпить» до полутора литров воды в день.
- Возле дерева не стоит ставить вазы с фруктами. Дело в том, что процессе хранения они выделяют этилен. Елка тоже будет реагировать на этот газ и «созревать», быстрее избавляясь от иголок.
Какие меры безопасности нужно соблюдать, если дома есть питомцы
- Некоторые животные обожают жевать еловые или сосновые ветки, и это чревато как минимум расстройством пищеварения. Кроме того, острые иголки способны травмировать слизистую оболочку пищевода, желудка и кишечника и вызвать серьезное заболевание. Так что желательно заранее подумать, как ограничить любимцу доступ к елке.
- Не стоит использовать вместе с водой для полива специальные добавки, помогающие сохранить свежесть елки. Дело в том, что домашние питомцы наверняка попытаются попить воду из подставки, и результат может оказаться плачевным.
- Опасность для животных представляет и елочный дождик. Питомец может проглотить его, что спровоцирует непроходимость кишечника. И если мишура не выйдет естественным путем, то кошке или собаке потребуется операция.
- Гирлянды лучше закрепить повыше, тщательно скрыв провода. Некоторые из домашних животных могут попробовать их на зуб и получить проблемы со здоровьем.
- Чтобы уберечь деревце от опрокидывания, а питомцев от стресса, можно использовать тяжелую подставку. А некоторые креативные хозяева и вовсе умудряются прикрепить елку к стене или даже к потолку.
Бонус: елка в горшке
Если не хочется каждый год заморачиваться с покупкой елки, можно просто выбрать дерево в горшке. Да, это небольшие по размерам елочки, но они будут расти и прослужат своим хозяевам буквально всю жизнь. Этот вариант подойдет для владельцев частных домов, где размеры участков позволяют высадить еще одно дерево.
Впрочем, елка в горшке какое-то время может украшать и квартиру. Через несколько лет, когда она подрастет, ее можно высадить в лесу или передать в питомник.
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