Мы приблизили фото 15+ звезд, которые здорово изменились со временем. А мы это благополучно проморгали

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Кажется, еще вчера отовсюду звучала песня про таксиста Джо в исполнении Ванессы Паради, а обольстительная Софи Марсо противостояла знаменитому агенту 007 в фильме «И целого мира мало». Но релиз хита французской певицы состоялся в далеком 1987 году, а с момента выхода 19-й части бондианы прошло более 20 лет. И хочешь не хочешь, прошедшие годы отразились на лицах наших кумиров. Надо отметить, что многим время лишь добавило шарма и обаяния.

Ванесса Паради в 20 и 49 лет

EAST NEWS , Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Венсан Кассель в 38 и 55 лет

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Дениз Ричардс в 31 и 51 год

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Тим Рот в 46 и 60 лет

ADMEDIA/SIPAEAST NEWS , Invision/Invision/East News

Сигурни Уивер в 33 и 73 года

ASSOCIATED PRESS/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Стэнли Туччи в 45 лет и 61 год

20TH CENTURY FOX / WETCHER, BARRY / AlbumEAST NEWS , Invision/Invision/East News

Анджела Бассетт в 44 и 64 года

CJ Contino/Everett Collection/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Адам Скотт в 36 и 49 лет

MICHAEL GERMANA / STAR MAX/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Гвинет Пэлтроу в 29 и 50 лет

CJ Contino/Everett Collection/East News , LISA O'CONNOR/AFP/East News

Билли Крудап в 38 лет и 53 года

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

Патрисия Аркетт в 27 лет и 54 года

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News , gilbertflores@broadimage/Broad Image/East News

Стив Карелл в 48 и 59 лет

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News , Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Софи Марсо в 32 года и 55 лет

Энди Гарсиа в 46 и 66 лет

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News , VALERIE MACON/AFP/East News

Диана Крюгер в 31 год и 46 лет

EAST NEWS , Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Кейси Аффлек в 29 и 47 лет

ASSOCIATED PRESS/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Кристина Агилера в 18 лет и 41 год

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News , RONDA CHURCHILL/AFP/East News

Колин Фаррелл в 27 и 46 лет

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News , zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Мы искренне считаем, что герои нашей подборки были невероятно привлекательны в молодости и с годами только похорошели. Как вы считаете, кому из них время пошло на пользу больше всего?