Мы приблизили фото 15+ звезд, которые здорово изменились со временем. А мы это благополучно проморгали
Кажется, еще вчера отовсюду звучала песня про таксиста Джо в исполнении Ванессы Паради, а обольстительная Софи Марсо противостояла знаменитому агенту 007 в фильме «И целого мира мало». Но релиз хита французской певицы состоялся в далеком 1987 году, а с момента выхода 19-й части бондианы прошло более 20 лет. И хочешь не хочешь, прошедшие годы отразились на лицах наших кумиров. Надо отметить, что многим время лишь добавило шарма и обаяния.
Ванесса Паради в 20 и 49 лет
Венсан Кассель в 38 и 55 лет
Дениз Ричардс в 31 и 51 год
Тим Рот в 46 и 60 лет
Сигурни Уивер в 33 и 73 года
Стэнли Туччи в 45 лет и 61 год
Анджела Бассетт в 44 и 64 года
Адам Скотт в 36 и 49 лет
Гвинет Пэлтроу в 29 и 50 лет
Билли Крудап в 38 лет и 53 года
Патрисия Аркетт в 27 лет и 54 года
Стив Карелл в 48 и 59 лет
Софи Марсо в 32 года и 55 лет
Энди Гарсиа в 46 и 66 лет
Диана Крюгер в 31 год и 46 лет
Кейси Аффлек в 29 и 47 лет
Кристина Агилера в 18 лет и 41 год
Колин Фаррелл в 27 и 46 лет
Мы искренне считаем, что герои нашей подборки были невероятно привлекательны в молодости и с годами только похорошели. Как вы считаете, кому из них время пошло на пользу больше всего?
Фото на превью EAST NEWS, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
AdMe/Культура/Мы приблизили фото 15+ звезд, которые здорово изменились со временем. А мы это благополучно проморгали
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