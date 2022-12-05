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15 знаменитостей, которые очаровывают зрителей своими образами на каждом этапе карьеры

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Преображения некоторых знаменитостей часто кажутся нам поразительными. Иногда звезды не просто меняют свой внешний вид, а создают новую версию себя. Герои нашей статьи были невероятно круты в каждый отдельный период своей карьеры.

1. Зак Эфрон

Disney Channel/Courtesy Everett Collection/EastNews, Invision/Invision/East News, © Matt Winkelmeyer / Getty Images Entertainment / Getty Images

2. Майли Сайрус

3. Кайли Дженнер

4. Джона Хилл

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, LFI/Photoshot/REPORTER/East News, Invision/Invision/East News

5. Кристен Стюарт

PHOTOSHOT/REPORTER/East News, Richard Shotwell/Invision/AP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

6. Адель

© s_bukley / Shutterstock.com, mpi26/MediaPunch Inc./EAST NEWS

7. Деми Ловато

PHOTOSHOT/REPORTER/East News, Joe Sutter/PCN/EAST NEWS

8. Джейден Смит

Marc Larkin/LFI/EAST NEWS, PacificCoastNews/EAST NEWS

9. Мэйси Уильямс

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/EastNews, Invision/Invision/East News

10. Том Холланд

mpi26/MediaPunch Inc./EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/AP/East News, DFY/KCS/East News

11. Рианна

12. Келли Осборн

13. Леди Гага

Adam Orchon/Everett Collection/East News, Charlie Williams/Everett Collection/East News

14. Ребел Уилсон

© s_bukley / Shutterstock.com, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

15. Ариана Гранде

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS

Как вы думаете, какая еще знаменитость с исключительной харизмой должна быть в этом списке?

Фото на превью s_bukley / Shutterstock.com, Jordan Strauss/Invision/AP/East News
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AdMe/Культура/15 знаменитостей, которые очаровывают зрителей своими образами на каждом этапе карьеры
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