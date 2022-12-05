15 знаменитостей, которые очаровывают зрителей своими образами на каждом этапе карьеры
Преображения некоторых знаменитостей часто кажутся нам поразительными. Иногда звезды не просто меняют свой внешний вид, а создают новую версию себя. Герои нашей статьи были невероятно круты в каждый отдельный период своей карьеры.
1. Зак Эфрон
Disney Channel/Courtesy Everett Collection/EastNews, Invision/Invision/East News, © Matt Winkelmeyer / Getty Images Entertainment / Getty Images
2. Майли Сайрус
3. Кайли Дженнер
4. Джона Хилл
© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, LFI/Photoshot/REPORTER/East News, Invision/Invision/East News
5. Кристен Стюарт
6. Адель
7. Деми Ловато
8. Джейден Смит
9. Мэйси Уильямс
10. Том Холланд
11. Рианна
12. Келли Осборн
13. Леди Гага
14. Ребел Уилсон
15. Ариана Гранде
Как вы думаете, какая еще знаменитость с исключительной харизмой должна быть в этом списке?
Фото на превью s_bukley / Shutterstock.com, Jordan Strauss/Invision/AP/East News
AdMe/Культура/15 знаменитостей, которые очаровывают зрителей своими образами на каждом этапе карьеры
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