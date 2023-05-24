15 знаменитых женщин, которые живут как хотят, а сплетни и косые взгляды им до лампочки

Известные люди всегда находятся под пристальным вниманием поклонников, которые имеют свое мнение относительно личной жизни знаменитостей. Некоторым из них трудно справляться с давлением общественности, поэтому многие пытаются сохранить свою частную жизнь в тайне. Однако есть и те, кому не важно, что думают другие люди, и они живут так, как им нравится, не обращая внимания на мнение окружающих. Именно к ним относятся героини нашей статьи.

Кейт Бекинсейл предпочитает встречаться с мужчинами намного младше ее

В 2017 году Кейт закрутила роман с комиком Мэттом Райфом — комиком, который был на 22 года моложе ее. Через год она начала встречаться с телеведущим Джеком Уайтхоллом, на 15 лет младше. Потом ее заметили с актером Питом Дэвидсоном, с которым их разделяла 20-летняя разница в возрасте. В 2020 году у Бекинсейл появился новый бойренд, музыкант Гуди Грейс, на 24 года младше.

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News , Evan Agostini/Invision/East News , Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Шер тоже нравятся мужчины намного младше

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

В ноябре 2022 года певицу заметили вместе с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, которому на тот момент было 36 лет. Некоторые люди в интернете критиковали их отношения из-за большой разницы в возрасте — Шер было 76. Но Шер не обращает внимания на осуждение. На один из комментариев она ответила: «Любовь не знает математики».

А Шэрон Стоун по душе одиночество

В одном из интервью актриса сказала, что она свободна. «Мне больше нравится быть одной и проводить время с детьми и друзьями», — уточнила она. Ее недавний короткий роман завершился, когда ее бойфренд, который был младше ее, намекнул, что актрисе не помешали бы инъекции ботокса, а когда она отказалась, бросил ее. Тем не менее, решение актрисы осталось неизменным.

Пэрис Хилтон расторгала помолвку 3 раза, но наконец вышла замуж

Девушкам часто говорят, что не стоит откладывать свадьбу, иначе они останутся незамужними на старости лет. Но Пэрис Хилтон не согласна с этим мнением. Она трижды расставалась со своими парнями, когда уже все было почти готово для свадьбы. В 2021 году, когда ей было уже 40 лет, Хилтон сказала заветное «да», уже в четвертый раз. Многие подумали, что это несерьезно. Но через 9 месяцев она и ее жених, бизнесмен Картер Реум, устроили громкую свадьбу и тем самым показали, что никогда не поздно найти настоящую любовь. В 2023 году у пары появился малыш, выношенный суррогатной матерью.

Сиенна Миллер не торопится связать себя узами брака, хотя 3 раза была помолвлена

В 2020 году актриса Сиенна Миллер расторгла помолвку с редактором Лукасом Цвирнером. Ранее она была обручена с Джудом Лоу и Томом Старриджем, однако так и не вышла замуж. Но Миллер не разочарована таким поворотом событий. В интервью она сказала: «Я никогда не мечтала о браке. Мои помолвки не завешились свадьбой, но я думаю, что это лучше 3 разводов». Сейчас 41-летняя звезда встречается с 25-летним актером и моделью Оли Грином.

Певица Пинк сама сделала предложение руки и сердца своему возлюбленному

Муж Пинк — Кэри Харт — известный автогонщик. Однажды на соревнованиях певица, наблюдавшая за возлюбленным с трибуны, показала ему плакат с вопросом: «Ты женишься на мне?». Это было в 2005 году, и с тех пор пара вместе. Они воспитывают двоих детей.

Элизабет Тейлор тоже не стала ждать, когда любимый сделает ей предложение

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Тейлор выходила замуж 8 раз, и своему второму мужу — актеру Майклу Уайлдингу, сделала педложение сама. Он был старше актрисы на 20 лет. Они пробыли в браке 5 лет. За этот срок у них появилось 2 сыновей.

Голди Хоун прожила 40 лет с Куртом Расселом, и они до сих пор не женаты

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Хоун думает, что брак — верный пусть к расставанию, и если бы она вышла замуж за Рассела, они ни за что не прожили бы вместе так долго. Хоть мы и думаем, что дело не только в этом, но к мнению актрисы стоит прислушаться.

Кира Найтли решила, что появление детей — повод пересмотреть подход к карьере

В 2020 году актриса заявила, что больше не собирается обнажаться на съемках. Это связано с тем, что у Найтли появились дети, и хотя она довольна собственным телом, она больше не готова идти на все ради появления перед камерой.

У Николь Кидман те же приоритеты: семья для нее важнее работы

В 2007 году актриса должна была сыграть в картине «Чтец», но узнав о своей беременности, отказалась от роли. покинула проект после того, как узнала о своей беременности. Дело в том, что она пыталась зачать ребенка несколько лет, и ничего не получалось. И когда ей все-таки это удалось, она предпочла не подвергать себя риску. Роль тогда отдали Кейт Уинслет, и в итоге актриса заработала за нее «Оскар». Но Кидман вряд ли жалеет об упущенной возмжности, ведь теперь она мать юной Сандей Роуз, а «Оскар» она получила еще до этого, в 2003 году.

Катрин Денев сделала татуировку в 70 лет

Кто-то может сказать, что тату — только для молодых. Но Денев считает по-другому. В 70-летнем возрасте она украсила себя татуировкой на ноге. А еще у нее есть тату на спине, сделанная ранее.

Джейн Сеймур и в пожилом возрасте не отказывается от дерзких нарядов

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В 2023 году британская актриса отметила свое 72-летие, но считает, что это не повод лишать себя удовольствия выйти в свет в смелом наряде. Сеймур сохранила стройную фигуру и всем своим видом доказывает, что женщина в любом возрасте может ловить на себе восторженные взгляды окружающих.



77-летняя Долли Партон — того же мнения

В 2022 году певица появилась в гостях на шоу Джимми Фэллона в дерзком и ярком мини-платье с глубоким декольте. И это ли не повод лет через 40-50 и нам брать с нее пример?

Адриана Лима появилась на подиуме всего через 4 месяца после родов, не стесняясь показать, как выглядит недавно родившая женщина

GIUSEPPE CACACE/AFP/East News

Супермодель стала матерью третьего ребенка в 2022 году, очастливив своего возлюбленного, продюсера Андре Леммерса. Но Адриана и не помышляла об отдыхе и вернулась к работе. Модель вышла на подиум на показе Qatar Fashion United by CR Runway в рамках чемпионата мира по футболу и вызвала восторг публики, гордо продемонстрировав, как выглядит тело кормящей матери.

Дженнифер Энистон призналась, что бесплодна и не жалеет об этом

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Бесконечные обвинения в эгоизме из-за того, что актриса не родила ребенка, и спекуляции таблоидов на тему ее беремености утомили актрису, и в откровенном интервью она призналась, что хотела детей и много раз пыталась забеременеть. Ее многолетние попытки не увечались успехом, но она не сожалеет об этом. «Поезд ушел, и я даже чувствую небольшое облегчение от того, что не нужно больше задаваться вопросом: А вдруг?»".