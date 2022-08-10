16 известных групп, перевод названий которых звучит гораздо затейливее, чем оригинал
Названия иностранных групп почти всегда очень звучные. И многим кажется, что за ними кроется какой-то метафорический смысл. Иногда такое действительно бывает. Но часто музыканты просто подбирают наиболее мелодичные варианты. А если перевести эти названия, то получится что-то неординарное или и вовсе курьезное.
Мы в ADME решили узнать переводы названий популярных зарубежных групп. И повеселились от души.
Måneskin — «Лунный свет»
Несмотря на то, что рок-группа является итальянской, название ребята придумали на датском языке. Ведь бас-гитаристка коллектива Виктория Де Анджелис — наполовину датчанка. Она и предложила назвать группу Måneskin, что означает «лунный свет».
Depeche Mode — «Вестник моды»
Свое название группа, исполняющая электронную музыку, позаимствовала у одноименного глянцевого журнала. С французского языка depeche mode переводится как «вестник моды». Также возможны варианты «новинки моды» и «последние вести моды».
BTS — «Непробиваемые бойскауты»
Название корейской поп-группы имеет 2 значения. Так, изначально парни именовали себя «Непробиваемые бойскауты». Но с приходом мировой популярности коллектив изменил расшифровку аббревиатуры.
Теперь BTS означает Beyond the Scene, дословный перевод — «за кулисами». Однако для ребят этот вариант названия имеет символический смысл: они всегда открывают двери и двигаются вперед, навстречу новым возможностям.
Led Zeppelin — «Свинцовый дирижабль»
По легенде, на заре карьеры группе то ли в шутку, то ли всерьез предсказали провал, заявив, что коллектив потерпит фиаско, как свинцовый дирижабль (lead zeppelin). 2 года спустя участники вспомнили эту фразу и сделали ее своим названием, убрав 1 букву.
Maroon 5 — «Заброшенная пятерка»
Название Maroon 5 появилось, когда в группу пришел 5-й участник. Цифра, по-видимому, обозначает количество музыкантов в коллективе. Слово maroon вообще переводится как «бордовый». Но есть альтернативная версия, согласно которой наименование группы возникло благодаря песне Pink Floyd «Marooned», что можно перевести как «заброшенные».
Evanescence — «Мимолетность»
У группы было несколько вариантов названий, например Childish Intentions («Детские намерения») и Stricken («Потрясенные»). Но все они были отвергнуты. Тогда участники и придумали звучное Evanescence, которое в переводе с английского означает «мимолетность».
AC/DC — «Переменный ток / постоянный ток»
Название придумала старшая сестра основателей группы Малькольма и Ангуса Янгов. Она увидела аббревиатуру AC/DC, означающую «переменный ток / постоянный ток», на швейной машинке и предложила ее братьям.
Skillet — «Сковорода»
Эта американская рок-группа исполняет композиции разных музыкальных направлений. А название Skillet, которое переводится с английского как «сковорода», как раз символизирует смесь разных жанров.
Nickelback — «5 центов сдачи»
Название группы образовано от английского устойчивого выражения «Here’s your nickel back», которое дословно переводится как «Вот ваш никель обратно». Здесь «никель» — американское название монеты достоинством 5 центов, то есть фраза звучит как «Вот ваши 5 центов сдачи».
Paramore — «Тайный любовник»
Солистка группы Хейли Уильямс рассказывала: «Paramore — девичья фамилия матери одного нашего друга, и нам понравилось звучание этого слова». Уже позже ребята узнали, что оно означает «тайный любовник».
Die Antwoord — «Ответ»
Оба солиста группы родились в Южно-Африканской Республике. Поэтому название решили придумать на одном из официальных языков этой страны. В переводе с африкаанса Die Antwoord означает «ответ».
The Cranberries — «Клюква»
Изначально группа имела более длинное название — The Cranberry Saw Us («Клюква видела нас»). Но после прихода знаменитой солистки Долорес О’Риордан коллектив стал называться просто «Клюква».
Modern Talking — «Современный разговор»
Главной фишкой группы было современное танцевальное звучание. Возможно, именно поэтому ребята выбрали название Modern Talking, которое с английского переводится как «современный разговор».
The Beatles — «Жуки-ударники»
По словам участника группы Джорджа Харрисона, музыканты долго ломали голову над названием. The Beatles предложил Джон Леннон. Это каламбурное наименование представляет собой сочетание двух слов: beetle («жук») и beat («ударять»).
The Black Eyed Peas — «Черноглазый горох»
Буквально словосочетание black eyed peas переводится как «черноглазый горошек». Это название одного из сортов растения коровий горох, распространенного на юге США, где и была основана группа.
Aerosmith — «Воздушный кузнец»
Идея пришла в голову барабанщику Джоуи Крамеру, когда тот учился в школе и только мечтал о создании рок-группы. Название было навеяно альбомом Гарри Нилсона «Aerial Ballet» («Воздушный балет»). Крамер начал придумывать разные комбинации с приставкой aero-, и в итоге появилось наименование Aerosmith, что в переводе с английского означает «воздушный кузнец».
Переводы названий каких еще групп ввели вас в недоумение?