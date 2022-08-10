16 известных групп, перевод названий которых звучит гораздо затейливее, чем оригинал

Названия иностранных групп почти всегда очень звучные. И многим кажется, что за ними кроется какой-то метафорический смысл. Иногда такое действительно бывает. Но часто музыканты просто подбирают наиболее мелодичные варианты. А если перевести эти названия, то получится что-то неординарное или и вовсе курьезное.

Мы в ADME решили узнать переводы названий популярных зарубежных групп. И повеселились от души.

Måneskin — «Лунный свет»

Invision / Invision / East News

Несмотря на то, что рок-группа является итальянской, название ребята придумали на датском языке. Ведь бас-гитаристка коллектива Виктория Де Анджелис — наполовину датчанка. Она и предложила назвать группу Måneskin, что означает «лунный свет».

Depeche Mode — «Вестник моды»

Свое название группа, исполняющая электронную музыку, позаимствовала у одноименного глянцевого журнала. С французского языка depeche mode переводится как «вестник моды». Также возможны варианты «новинки моды» и «последние вести моды».

BTS — «Непробиваемые бойскауты»

Invision / Invision / East News

Название корейской поп-группы имеет 2 значения. Так, изначально парни именовали себя «Непробиваемые бойскауты». Но с приходом мировой популярности коллектив изменил расшифровку аббревиатуры. Теперь BTS означает Beyond the Scene, дословный перевод — «за кулисами». Однако для ребят этот вариант названия имеет символический смысл: они всегда открывают двери и двигаются вперед, навстречу новым возможностям.

Led Zeppelin — «Свинцовый дирижабль»

По легенде, на заре карьеры группе то ли в шутку, то ли всерьез предсказали провал, заявив, что коллектив потерпит фиаско, как свинцовый дирижабль (lead zeppelin). 2 года спустя участники вспомнили эту фразу и сделали ее своим названием, убрав 1 букву.

Maroon 5 — «Заброшенная пятерка»

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Название Maroon 5 появилось, когда в группу пришел 5-й участник. Цифра, по-видимому, обозначает количество музыкантов в коллективе. Слово maroon вообще переводится как «бордовый». Но есть альтернативная версия, согласно которой наименование группы возникло благодаря песне Pink Floyd «Marooned», что можно перевести как «заброшенные».

Evanescence — «Мимолетность»

У группы было несколько вариантов названий, например Childish Intentions («Детские намерения») и Stricken («Потрясенные»). Но все они были отвергнуты. Тогда участники и придумали звучное Evanescence, которое в переводе с английского означает «мимолетность».

AC/DC — «Переменный ток / постоянный ток»

Название придумала старшая сестра основателей группы Малькольма и Ангуса Янгов. Она увидела аббревиатуру AC/DC, означающую «переменный ток / постоянный ток», на швейной машинке и предложила ее братьям.

Skillet — «Сковорода»

Эта американская рок-группа исполняет композиции разных музыкальных направлений. А название Skillet, которое переводится с английского как «сковорода», как раз символизирует смесь разных жанров.

Nickelback — «5 центов сдачи»

Название группы образовано от английского устойчивого выражения «Here’s your nickel back», которое дословно переводится как «Вот ваш никель обратно». Здесь «никель» — американское название монеты достоинством 5 центов, то есть фраза звучит как «Вот ваши 5 центов сдачи».

Paramore — «Тайный любовник»

Солистка группы Хейли Уильямс рассказывала: «Paramore — девичья фамилия матери одного нашего друга, и нам понравилось звучание этого слова». Уже позже ребята узнали, что оно означает «тайный любовник».

Die Antwoord — «Ответ»

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Оба солиста группы родились в Южно-Африканской Республике. Поэтому название решили придумать на одном из официальных языков этой страны. В переводе с африкаанса Die Antwoord означает «ответ».

The Cranberries — «Клюква»

Изначально группа имела более длинное название — The Cranberry Saw Us («Клюква видела нас»). Но после прихода знаменитой солистки Долорес О’Риордан коллектив стал называться просто «Клюква».

Modern Talking — «Современный разговор»

imago stock&people / Imago Stock and People / East News

Главной фишкой группы было современное танцевальное звучание. Возможно, именно поэтому ребята выбрали название Modern Talking, которое с английского переводится как «современный разговор».

The Beatles — «Жуки-ударники»

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

По словам участника группы Джорджа Харрисона, музыканты долго ломали голову над названием. The Beatles предложил Джон Леннон. Это каламбурное наименование представляет собой сочетание двух слов: beetle («жук») и beat («ударять»).

The Black Eyed Peas — «Черноглазый горох»

Буквально словосочетание black eyed peas переводится как «черноглазый горошек». Это название одного из сортов растения коровий горох, распространенного на юге США, где и была основана группа.

Aerosmith — «Воздушный кузнец»

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Идея пришла в голову барабанщику Джоуи Крамеру, когда тот учился в школе и только мечтал о создании рок-группы. Название было навеяно альбомом Гарри Нилсона «Aerial Ballet» («Воздушный балет»). Крамер начал придумывать разные комбинации с приставкой aero-, и в итоге появилось наименование Aerosmith, что в переводе с английского означает «воздушный кузнец».

Переводы названий каких еще групп ввели вас в недоумение?