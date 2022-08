16 известных групп, перевод названий которых звучит гораздо затейливее, чем оригинал

Måneskin — «Лунный свет»

Depeche Mode — «Вестник моды»

BTS — «Непробиваемые бойскауты»

Теперь BTS означает Beyond the Scene, дословный перевод — «за кулисами». Однако для ребят этот вариант названия имеет символический смысл: они всегда открывают двери и двигаются вперед, навстречу новым возможностям.

Led Zeppelin — «Свинцовый дирижабль»

Maroon 5 — «Заброшенная пятерка»

Evanescence — «Мимолетность»

AC/DC — «Переменный ток / постоянный ток»

Skillet — «Сковорода»

Nickelback — «5 центов сдачи»

Название группы образовано от английского устойчивого выражения «Here’s your nickel back», которое дословно переводится как «Вот ваш никель обратно». Здесь «никель» — американское название монеты достоинством 5 центов, то есть фраза звучит как «Вот ваши 5 центов сдачи».

Paramore — «Тайный любовник»

Die Antwoord — «Ответ»

The Cranberries — «Клюква»

Изначально группа имела более длинное название — The Cranberry Saw Us («Клюква видела нас»). Но после прихода знаменитой солистки Долорес О’Риордан коллектив стал называться просто «Клюква».