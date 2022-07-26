16 случаев, когда звезды вышли в свет с такими сумочками, что все обсуждают их уже по пятому кругу

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Многие зря недооценивают роль сумочки при создании образа. Этот аксессуар способен добавить наряду шика, солидности или игривости. Знаменитости вообще умудряются приковывать тысячи взглядов при помощи одних только экстравантных сумочек.

Мы в ADME вспомнили нестандартные звездные аксессуары, которые люди до сих пор обсуждают.

Анджелина Джоли удивила гостей кинофестиваля в Торонто необычным золотым клатчем, который крепился к ее запястью как наручники

AP / East News , Gregorio Binuya / Everett Collection / East News

Пэрис Хилтон объявила о своей помолвке с помощью красной кожаной сумки в форме сердца

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

«Занято».

Певица Лиззо прибыла на церемонию American Music Awards 2019 с миниатюрной сумочкой Valentino

Invision / Invision / East News

На вручение премии «Женщина года — 2015» Мэйси Уильямс пришла с сумкой, похожей на коробку шоколадного молока

Joel Ryan / Invision / AP / East News , Joel Ryan / Invision / AP / East News

На церемонии «Оскар-2021» исполнительница Селеста Уэйт была в черно-красном наряде и держала в руках усыпанный кристаллами клатч в виде сердца

CHRIS PIZZELLO / AFP / East News , CHRIS PIZZELLO / AFP / East News

Марго Робби появилась на премьере фильма «Кролик Питер» в цветастом платье, которое дополнила украшенной кристаллами сумочкой в форме кролика

Lumeimages, PacificCoastNews / East News

На Неделе моды в Париже актриса Леа Сейду дополнила свое пальто необычным аксессуаром с изображением лица

East News , East News

Джулианна Мур появилась на премьере фильма «Мир, полный чудес» с клатчем в форме кинокамеры

Andy Kropa / Invision / AP / East News

Для церемонии BAFTA-2018 Хелена Бонем Картер дополнила свой образ аксессуаром с говорящей надписью «Королева»

AFP / East News

На одну из кинопремьер Кэти Перри приехала с клатчем, изображающим звезду с голливудской «Аллеи славы». Звезду с именем самой Кэти Перри

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , AFP / East News

Эмма Робертс на одном светском мероприятии сделала элегантную отсылку к книге Альфреда Хичкока

Scott Roth / Invision / AP / East News , Scott Roth / Invision / AP / East News

Джанет Джексон позировала на ковровой дорожке со сверхдлинным клатчем в руках. Он на удивление удачно дополнил наряд певицы

Derek Storm / Everett Collection / East News

Для вечеринки Диана Крюгер выбрала сумочку с имитацией стикеров

Evan Agostini / Invision / AP / East News

На премьеру фильма «Идеальный голос — 3» Ребел Уилсон прихватила необычный аксессуар с надписью Yes («Да»)

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Актриса Дженнифер Коннелли приехала на премьеру фильма «Убежище» с мини-чемоданчиком

Steven Ferdman / Everett Collection / East News , Steven Ferdman / Everett Collection / East News

На премьеру фильма «Стриптизерши» Дженнифер Лопес пришла с клатчем в форме стопки наличных

Isabelle Vautier / Starface/STARFACE PHOTO / East News

Как вы относитесь к необычным сумочкам? В вашем гардеробе есть что-то подобное или вы предпочитаете классику?

Фото на превью Isabelle Vautier / Starface/STARFACE PHOTO / East News