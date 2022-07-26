16 случаев, когда звезды вышли в свет с такими сумочками, что все обсуждают их уже по пятому кругу
Многие зря недооценивают роль сумочки при создании образа. Этот аксессуар способен добавить наряду шика, солидности или игривости. Знаменитости вообще умудряются приковывать тысячи взглядов при помощи одних только экстравантных сумочек.
Мы в ADME вспомнили нестандартные звездные аксессуары, которые люди до сих пор обсуждают.
Анджелина Джоли удивила гостей кинофестиваля в Торонто необычным золотым клатчем, который крепился к ее запястью как наручники
Пэрис Хилтон объявила о своей помолвке с помощью красной кожаной сумки в форме сердца
«Занято».
Певица Лиззо прибыла на церемонию American Music Awards 2019 с миниатюрной сумочкой Valentino
На вручение премии «Женщина года — 2015» Мэйси Уильямс пришла с сумкой, похожей на коробку шоколадного молока
На церемонии «Оскар-2021» исполнительница Селеста Уэйт была в черно-красном наряде и держала в руках усыпанный кристаллами клатч в виде сердца
Марго Робби появилась на премьере фильма «Кролик Питер» в цветастом платье, которое дополнила украшенной кристаллами сумочкой в форме кролика
На Неделе моды в Париже актриса Леа Сейду дополнила свое пальто необычным аксессуаром с изображением лица
Джулианна Мур появилась на премьере фильма «Мир, полный чудес» с клатчем в форме кинокамеры
Для церемонии BAFTA-2018 Хелена Бонем Картер дополнила свой образ аксессуаром с говорящей надписью «Королева»
На одну из кинопремьер Кэти Перри приехала с клатчем, изображающим звезду с голливудской «Аллеи славы». Звезду с именем самой Кэти Перри
Эмма Робертс на одном светском мероприятии сделала элегантную отсылку к книге Альфреда Хичкока
Джанет Джексон позировала на ковровой дорожке со сверхдлинным клатчем в руках. Он на удивление удачно дополнил наряд певицы
Для вечеринки Диана Крюгер выбрала сумочку с имитацией стикеров
На премьеру фильма «Идеальный голос — 3» Ребел Уилсон прихватила необычный аксессуар с надписью Yes («Да»)
Актриса Дженнифер Коннелли приехала на премьеру фильма «Убежище» с мини-чемоданчиком
На премьеру фильма «Стриптизерши» Дженнифер Лопес пришла с клатчем в форме стопки наличных
Как вы относитесь к необычным сумочкам? В вашем гардеробе есть что-то подобное или вы предпочитаете классику?
Фото на превью Isabelle Vautier / Starface/STARFACE PHOTO / East News
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