16 знаменитых женщин, которые в обычной жизни — заботливые мамы, а в свете софитов — сказочные принцессы

Когда мы видим звезд на светских мероприятиях в шикарных платьях и с безукоризненным макияжем, порой забываем, что в жизни они могут мало чем отличаться от других людей. Стоит только посмотреть на знаменитых женщин, когда они проводят время со своими детьми. Но чего у них не отнять, так это умения словно по мановению волшебной палочки превращаться в богинь красных дорожек.