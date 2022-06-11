16 знаменитых женщин, которые в обычной жизни — заботливые мамы, а в свете софитов — сказочные принцессы
Когда мы видим звезд на светских мероприятиях в шикарных платьях и с безукоризненным макияжем, порой забываем, что в жизни они могут мало чем отличаться от других людей. Стоит только посмотреть на знаменитых женщин, когда они проводят время со своими детьми. Но чего у них не отнять, так это умения словно по мановению волшебной палочки превращаться в богинь красных дорожек.
Мы в ADME сравнили, как выглядят звезды в компании своих детей и в свете софитов.
Дженнифер Лопес
Галь Гадот
Софи Тернер
Миранда Керр
Наоми Уоттс
Адриана Лима
Хилари Дафф
Кейт Хадсон
Дженнифер Гарнер
Алисса Милано
Хайди Клум
Джессика Альба
Диана Крюгер
Хэлли Берри
Ева Лонгория
Натали Портман
У вас есть дети? Когда вы собираетесь с ними на прогулку, находите время на то, чтобы накраситься и нарядиться? Или вы предпочитаете выглядеть так же просто, как звезды из нашей фотоподборки?
Фото на превью RGLA / Broadimage / East News, CHRIS DELMAS / AFP / East News
AdMe/Культура/16 знаменитых женщин, которые в обычной жизни — заботливые мамы, а в свете софитов — сказочные принцессы
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