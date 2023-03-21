16 звезд, которые доказали, что не только юные и звонкие девушки могут носить смелые платья

В обществе часто осуждают зрелых женщин, которые носят вещи «для молодых». Некоторые люди думают, что эти дамы должны одеваться более скромно. Но многие известные женщины показывают, насколько уверенно и комфортно они себя чувствуют, независимо от возраста. Ознакомьтесь с нашей статьей, чтобы увидеть знаменитостей, которые уже перешагнули 50-летний рубеж и доказывают, что выглядеть круто можно в любом возрасте и любой одежде.