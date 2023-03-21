16 звезд, которые доказали, что не только юные и звонкие девушки могут носить смелые платья
В обществе часто осуждают зрелых женщин, которые носят вещи «для молодых». Некоторые люди думают, что эти дамы должны одеваться более скромно. Но многие известные женщины показывают, насколько уверенно и комфортно они себя чувствуют, независимо от возраста. Ознакомьтесь с нашей статьей, чтобы увидеть знаменитостей, которые уже перешагнули 50-летний рубеж и доказывают, что выглядеть круто можно в любом возрасте и любой одежде.
1. Сальма Хайек, 56 лет
2. Дженнифер Лопес, 53 года
3. Дженнифер Кулидж, 61 год
4. Филиппин Леруа-Больё, 59 лет
5. Крис Дженнер, 67 лет
6. Мэрайя Кэри, 53 года
7. Хэлли Берри, 56 лет
8. Сандра Буллок, 58 лет
9. Хелен Миррен, 77 лет
10. Люси Лью, 54 года
11. Энди Макдауэлл, 64 года
12. Деми Мур, 60 лет
13. Николь Кидман, 55 лет
14. Кейт Уолш, 55 лет
15. Синди Кроуфорд, 56 лет
16. Джейми Ли Кертис, 64 года
Фото на превью JULIEN DE ROSA / AFP / East News
AdMe/Культура/16 звезд, которые доказали, что не только юные и звонкие девушки могут носить смелые платья
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