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16 звезд, которые доказали, что не только юные и звонкие девушки могут носить смелые платья

Культура
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В обществе часто осуждают зрелых женщин, которые носят вещи «для молодых». Некоторые люди думают, что эти дамы должны одеваться более скромно. Но многие известные женщины показывают, насколько уверенно и комфортно они себя чувствуют, независимо от возраста. Ознакомьтесь с нашей статьей, чтобы увидеть знаменитостей, которые уже перешагнули 50-летний рубеж и доказывают, что выглядеть круто можно в любом возрасте и любой одежде.

1. Сальма Хайек, 56 лет

2. Дженнифер Лопес, 53 года

3. Дженнифер Кулидж, 61 год

agefotostock / East News

4. Филиппин Леруа-Больё, 59 лет

Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

5. Крис Дженнер, 67 лет

6. Мэрайя Кэри, 53 года

NDZ / starmaxinc.com / Associated Press / East News

7. Хэлли Берри, 56 лет

jenloweryphoto@broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

8. Сандра Буллок, 58 лет

Invision / Invision / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

9. Хелен Миррен, 77 лет

Raoul Gatchalian / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

10. Люси Лью, 54 года

Invision / Invision / East News

11. Энди Макдауэлл, 64 года

Invision / Invision / East News, JULIEN DE ROSA / AFP / East News

12. Деми Мур, 60 лет

Invision / Invision / East News

13. Николь Кидман, 55 лет

14. Кейт Уолш, 55 лет

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

15. Синди Кроуфорд, 56 лет

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

16. Джейми Ли Кертис, 64 года

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Фото на превью JULIEN DE ROSA / AFP / East News
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1855641
AdMe/Культура/16 звезд, которые доказали, что не только юные и звонкие девушки могут носить смелые платья
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