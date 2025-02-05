Как с годами изменились знаменитости, которые отметили или вот-вот отметят в 2025 году юбилей

В 2025 году немало музыкантов, актеров и телеведущих отпразднуют свой юбилей. Мы решили не только рассказать о том, кто из любимых знаменитостей отметит или уже отметил круглую дату, но и раскопали любопытные фото из их детства или молодости, которые видели немногие.

Лиза Арзамасова — 30 лет

17 марта актрисе, сыгравшей девочку-вундеркинда Галину Васнецову в «Папиных дочках», исполнится 30 лет.

Данила Козловский — 40 лет

Данила начал сниматься в кино с 14 лет, появившись в молодежном сериале «Простые истины» в роли школьника. 3 мая 2025 года ему исполнится 40 лет.

Анна Семенович — 45 лет

Бывшая фигуристка и солистка группы «Блестящие» отпразднует свой 45-й день рождения 1 марта. На фото сверху она со своей подругой, тоже бывшей фигуристкой Анастасией Гребенкиной, с которой Анну Семенович связывает больше 20 лет дружбы.

Стас Пьеха — 45 лет

13 августа Стас Пьеха отпразднует свой 45-й день рождения. На фото слева ему 12 и он, по его словам, был убежден, что «никогда не будет голимым попсовиком, как его предки».

Нелли Уварова — 45 лет

Актриса начала сниматься в 19 лет, появившись в кино в фильме «Полетели» (1999). 14 марта Нелли Уварова отметит свое 45-летие.

Яна Рудковская — 50 лет

Комсомольская правда | East News rybapila 16 часов назад Учиться с мягким знаком - - Ответить

Телеведущая Яна Рудковская отпраздновала свой 50-й день рождения сразу после Нового года — 2 января. На фото сверху она, 8-летняя ученица, занимается в музыкальной школе со своей учительницей. Она признается, что учится там не любила.

Дмитрий Маликов — 55 лет

Svetlana 22 часа назад Дима Маленький (всегда так его звала) не меняется. - - Ответить

Теледебют Дмитрия Маликова состоялся в 1986 году с песней «Я пишу картину» на стихи Лилии Виноградовой. На тот момент застенчивому подростку было 16 лет. 29 января 2025 года певцу исполнилось 55.

Марина Хлебникова — 60 лет

6 ноября исполнительница хитов 1997 года «Чашка кофею» и «Дожди» и хита 2001 года «Солнышко мое, вставай!» Марина Хлебникова перешагнет 60-летний рубеж.

Игорь Николаев — 65 лет

Светлана БМВ 16 часов назад Не очень симпатизирую Николаеву, как человеку, но композитор он от Бога! - - Ответить

17 января Игорю Николаеву исполнилось 65. На первом фото он еще совсем молодой, без усов, сидит вместе с Валерием Леонтьевым, а на втором позирует с Владимиром Пресняковым.

Дмитрий Харатьян — 65 лет

Известному гардемарину 21 января исполнилось 65 лет. Дорога к славе для актера была легкой: в 17 лет его пригласили сразу на одну из главных ролей в фильме «Розыгрыш», и он обрел популярность.

Лариса Удовиченко — 70 лет

Лариса в 24 года стала известной, сыграв роль Маньки-Облигации в фильме «Место встречи изменить нельзя». А начинала с роли в «Счастливом Кукушкине» в 15 лет. 29 апреля ей будет 70.

Лариса Долина — 70 лет

Музыкальная карьера Долиной началась в 16 лет, а в 19 лет она была солисткой музыкального коллектива «Государственный эстрадный оркестр Армении» и исполняла песни на армянском языке. Трудно поверить, но 10 сентября ей будет 70 лет.

Наталья Бондарчук — 75 лет

Актриса и режиссер дебютировала в кино в 20 лет, а спустя 2 года сыграла свою наиболее известную роль в фильме «Солярис». 10 мая Наталье исполнится 75 лет.

Наталья Селезнева — 80 лет

Первый раз Наталья Селезнева под своим настоящим именем — Наталья Полинковская — появилась в кино в 8 лет в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер», а в 20 лет сыграла свою первую известную роль в киноленте «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Свой 80-й день рождения актриса отпразднует 19 июня.

Актриса в последнее время ведет закрытый образ жизни и почти не появляется на публике. Этот кадр — из интервью с Селезневой 2020 года.

Нина Гребешкова — 95 лет

Одной из первых ролей актрисы стала роль школьницы Гали в фильме «Честь товарища» 1953-го года.

Актриса продолжала сниматься вплоть до своего 90-летия, снявшись 2020 году в сериале «Содержанки-2» в роли бабушки на лавочке. Сейчас актриса больше увлечена дачей. 29 ноября великолепной Нине Гребешковой исполнится 95 лет.

Некоторых актеров мы хорошо помним в ролях, сделавших их знаменитыми. В этой статье мы показали, как они выглядели во время своих дебютов в кино.

Фото на превью Комсомольская правда | East News