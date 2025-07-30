10 самых ожидаемых сериалов, которые вот-вот наведут шороху среди зрителей

Помните «Мою прекрасную няню»? Да-да, тот самый сериал, где героиня с яркой манерой речи, леопардовыми лосинами и безумным обаянием ворвалась в строгий дом продюсера Шаталина — и все перевернула вверх дном. С момента выхода первой серии прошло уже больше 20 лет, а фразы дворецкого Константина и баталии с Жанной Аркадьевной до сих пор живут в памяти.

И вот — похоже, что нас ждет возвращение в ту самую атмосферу: совсем скоро выйдет «Няня Оксана». Сюжет до боли знакомый — простая, харизматичная героиня случайно попадает в дом богатой семьи, и дальше начинается веселый хаос. Новая актриса, новые времена, а ощущение — будто снова дома. Ждем с интересом!