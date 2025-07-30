А мне нравился этот сериал в начале двухтысячных. Сейчас конечно когда хотела пересмотреть, уже не смогла.
10 самых ожидаемых сериалов, которые вот-вот наведут шороху среди зрителей
Киноиндустрия не дремлет и уже готовит для нас целую россыпь сериальных новинок, способных пощекотать нервы, заставить смеяться до слез или погрузиться в глубокие размышления. Мы собрали топ-10 самых обсуждаемых и многообещающих проектов по версии крупнейших кинопорталов и фанатских сообществ, которые вот-вот заполонят ленты соцсетей. От долгожданных возвращений любимых героев до абсолютных новинок — готовьте попкорн!
«Няня Оксана»
Помните «Мою прекрасную няню»? Да-да, тот самый сериал, где героиня с яркой манерой речи, леопардовыми лосинами и безумным обаянием ворвалась в строгий дом продюсера Шаталина — и все перевернула вверх дном. С момента выхода первой серии прошло уже больше 20 лет, а фразы дворецкого Константина и баталии с Жанной Аркадьевной до сих пор живут в памяти.
И вот — похоже, что нас ждет возвращение в ту самую атмосферу: совсем скоро выйдет «Няня Оксана». Сюжет до боли знакомый — простая, харизматичная героиня случайно попадает в дом богатой семьи, и дальше начинается веселый хаос. Новая актриса, новые времена, а ощущение — будто снова дома. Ждем с интересом!
«Москва слезам не верит. Все только начинается»
«В 40 лет жизнь только начинается» — помните эту фразу? Ее из «Москва слезам не верит» растащили на статусные посты в соцсетях и разговоры на кухне за бокалом чая. И вот — продолжение! Новый сериал с говорящим названием «Москва слезам не верит. Все только начинается» уже на подходе. За рулем проекта — Жора Крыжовников, тот самый, который подарил нам «Слово пацана», а значит, будет не просто красиво, а глубоко и с характером.
В центре — три подруги, которые приехали покорять столицу, но жизнь, как обычно, все переписала. Это не ремейк и не ностальгии ради — это история про нас, сегодняшних, уставших, но все еще мечтающих. Ждем этой осенью — и, кажется, снова будем верить.
«Этерна»
На уровне - это пустые комнаты без мебели во дворце богатого герцога... и оный герцог задумчиво брынчит на гитаре лежа на ледяном плиточнном полу... (это не шутка, если что)
«Этерна» — фэнтези, где все по-серьезному. Здесь магия переплетается с политикой, дуэли — с древними пророчествами, а судьба целого мира зависит от решений пары упрямых героев. В основе — эпическая сага Веры Камши, которую бережно перенесли на экран, сохранив атмосферу большого мира со своей религией, историей и кровавыми интригами.
Режиссура, костюмы, визуал — все на таком уровне, что местами забываешь, что смотришь сериал, а не мировой блокбастер. Премьера состоялась в июне 2025 года, и если вы давно ждали историю, в которую можно уйти с головой — вот она.
«Неземная»
Дарья Мороз уже режиссирует фильмы? Сомневаюсь что там будет что-то стоящее.
История о том, как одна встреча может изменить всю привычную жизнь. Михаил — врач, измученный рутиной и усталостью, вдруг встречает Асю... и влюбляется. Только позже выясняется, что она — настоящий Ангел Смерти, присланный за ним. Каждый день ангелы получают выписку из Великой Книги и должны контролировать момент ухода людей, иначе мироздание рушится. Но любовь нарушает порядок, и начинается полный хаос.
Дарья Мороз, которая стала режиссером сериала, объединила романтику и черный юмор, наполнила городскую повседневность фэнтезийной магией и яркими метафорами. Ждем — и надеемся, что в этом безумном балансе света и тьмы есть место настоящей любви.
«Гостья»
Сердобольная Зоя берет к себе на постой странную девушку Марину. Незнакомка молчалива, смотрит в одну точку, любит сладкое, считает в уме быстрее калькулятора и, внимание, никогда не видела эскалатора. Все идет как будто нормально, пока в доме не начинают происходить мелкие, но странные сбои в реальности.
А где-то параллельно следователь Андрей копается в деле умершего астронома. Одинокий, тихий, вроде бы без семьи — и вдруг всплывает дочь, о которой никто не знал. Совпадение? Не думаем. Премьера сериала состоится уже скоро — и, кажется, это будет очень интересно.
«Камбэк»
Когда забудется имя, место и прошлое — тебя назовут Компот. Именно так прозвали главного героя — бездомного с потерей памяти, которого играет Александр Петров. Он очнулся в больнице с травмами, не помня, кто он, и теперь вынужден бродить по городу, спать где придется и питаться тоже чем придется. Но даже в таком состоянии он не теряет достоинства.
Компания старшеклассников решает спасти Компота: они подкармливают его и пытаются восстановить его прошлую жизнь. Признаем, Петрову к лицу быть бродягой, которого не сломить.
«Дыши»
Акушерка Лера привыкла справляться со всем: трое детей, смена за сменой в роддоме, пациенты, которые читают блоги, а не слушают врачей. Но однажды все идет не по плану. Роды ее молодой пациентки — любовницы влиятельного бизнесмена — заканчиваются трагедией, и Лера оказывается в эпицентре скандала. Папа ребенка запускает расследование, подключаются медиа, в воздухе сгущается паника.
Кстати, проект Анны Кузнецовой уже получил высокую оценку — на фестивале «Пилот‑2025» в Иванове «Дыши» удостоен Гран‑при жюри и приза за лучший сценарий.
«Хирург»
Новый проект от авторов «Нулевого пациента» и «13-й клинической» признан самым ожидаемым игровым сериалом 2025 года. Главный герой возвращается к работе после долгого перерыва — вроде бы все как раньше: пациенты, пересадки, команда. Но атмосфера в отделении странная. Слишком много взглядов в спину, слишком много тайн, и слишком мало ответов.
Медицинская драма тут быстро превращается в психологический триллер. Кто тут спасает жизни, а кто прикрывает свое? И можно ли остаться врачом, если кругом — не про медицину?
«Жар»
Представьте: талантливый и эксцентричный шеф-повар Марк оказывается отторгнут ресторанной элитой. Он решает начать все с нуля — открыть своё заведение с напарником, которого увидел всего один день назад. Идеальный, как швейцарские часы, план — и тут всплывают долги перед мафией.
Сериал уже в списке самых ожидаемых проектов сезона по версии «Кинопоиска» и других изданий.
«Уголек»
Журналист Андрей переживает личный и карьерный штиль, пока не встречает девушку по прозвищу Уголек — фотомодель с тяжелым прошлым и обожженной кожей. Он пишет о ней статью, которая моментально взрывает соцсети. А дальше — Камчатка, расследование и правда, которую никто не хотел слышать.
Сериал основан на реальной истории Светланы Алексеевой, которую в 2018 году ВВС внес в список самых вдохновляющих женщин мира. Если вы хотите сериал не про спасение, а про вызов и настоящую силу правды, которая меняет все — то премьера состоится в 2025 году.
Какой из этих сериалов вы ждете больше всего? Возможно, у вас уже есть свои фавориты или вы знаете о других громких новинках, способных разорвать рейтинги? Делитесь своими предвкушениями и ожиданиями в комментариях — нам не терпится узнать, что вы планируете смотреть этой осенью и в следующем году!
Комментарии
Очень интересно посмотреть на великолепную Олесю Иванченко (если я не обозналась) в "Няне Оксане" 🤩