12 подсказок от кинорежиссеров, которые поначалу от нас ускользнули

С уст киноманов не сходят бурные обсуждения третьего сезона популярного корейского сериала. Но, кроме напряженного сюжета с резкими поворотами, в фильме очень много мелких деталей и подсказок. Например, к концу первого сезона мы все смотрели на стены опустевшей комнаты игроков и восклицали: «Ну как же можно было не замечать, что все игры у вас под носом?» А вот во втором сезоне дизайн стен немного изменился, и мы, уже знающие подсказку в первом сезоне, все всматривались в стены за кроватями. Что же там за человечки висят? И лишь третий сезон дал разгадку: в опустевшем зале на стенах было послание: "HODIE MIHI CRAS TIBI«.С латыни это переводится как «Сегодня — я, завтра — ты», что определенно намекает на опасность и смертоносность участия в игре. Казалось, прочли бы участники надпись и все поняли.

Кроме надписи, на стене есть странная шахматная доска с крестиками, а по периметру комнаты — фигурки людей, которые стремятся к этой доске. Фанаты игры предполагают, что так изобразили игроков, стремящихся к своим могилам. Но, возможно, это и отсылка к испытаниям, которые участникам нужно было преодолеть в третьем сезоне. Что ж, он только вышел, поэтому эту тайну мы пока открывать не будем: никто не любит спойлеры.