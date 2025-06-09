5 малоизвестных фактов о фильме «Д`Артаньян и три мушкетера», который мы засмотрели до дыр

Кино
2 часа назад

Все мы помним сюжет этого фильма: четверо друзей спасают честь королевы Франции, вступают в противостояние с могущественным кардиналом Ришелье и коварной Миледи. Даже много лет спустя пересматривать эту картину — одно удовольствие. Давайте сегодня поговорим о кинофактах, которые многие могли пропустить.

Подвески королевы

Чадо Брюн
30 минут назад

Хозяйку канала зовут Софья Багдасарова. В профиле написано. Отличная редакторская работа…

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Сам Дюма Дюма не описывал подвески подробно — он лишь упомянул «большой голубой бант, сверкающий алмазами». Вот и интерпретируй это, как хочешь. Да и на реальных портретах Анны Австрийской ничего подобного нет.
Хозяйка канала «Шакко: об искусстве» предположилапредположила, какими украшениями вдохновлялись художники по костюмам. Так, похожий бант можно увидеть на портрете герцогини Марии Кристины.

Д’Артаньяна мог сыграть Александр Абдулов

Из нескольких претендентов на роль бравого гасконца режиссер поначалу выбрал Александра Абдулова, уже даже костюмы пошили на него. Однако, по мнению режиссера, Абдулов не попадал в роль: все делал хорошо, но как-то не так.
А потом режиссер случайно познакомился с Михаилом Боярским и пришло озарение: лучшего д’Артаньяна ему не найти!

Tanya Gorbachev
1 час назад

Атос был алкоголиком... Тут ни один из них не подходит под описание. Но я другого Атоса не представляю.

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Ну а Атосом сначала хотели сделать Василия Ливанова. Но в то же время актера утвердили на роль Шерлока Холмса — и Ливанов выбрал сыщика.

Алиса Фрейндлих не понимала, как играть королеву Анну

Алиса Фрейндлих начала съемки, признавшись, что не понимает свою героиню — Анну Австрийскую.
Режиссер Юнгвальд-Хилькевич подробно рассказал ей биографию Анны, но это не помогло. Актриса удивлялась: зачем Анна подарила любовнику такие заметные подвески? Режиссер объяснил: Анна была полуиспанкой-полуавстрийкой, в ней боролись темперамент и холодность. И единственное, чем она могла задеть мужа — передарить его подарок.
Именно эта деталь помогла Фрейндлих найти «зерно роли».

Киноляпы

tama
2 часа назад

Есть в графском парке темный пруд,
Там лилии цветут, цветут ©

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Несмотря на долгую и вдумчивую работу, без киноляпов не обошлось. Пример — электрические лампы в старинных интерьерах. А еще современные (на момент съемок) туфли на ногах Миледи — героини Маргариты Тереховой.

Многие актеры были старше своих персонажей

Пусть многие актеры и были старше своих книжных персонажей, попадание в характер — идеальное. А как вы считаете?

Комментарии

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Чудо-Юдо
17 часов назад

Терзаетъ слухъ мнѣ гласъ Боярскаго.

Гласъ его, аки гусли надломленныя, что дребезжатъ, а не играютъ. Слышится въ немъ нѣкій гнусъ, аки шмель увязшій въ смолѣ, или яко трубачь, что въ носъ трубитъ, а не въ уста. Ибо нѣсть въ немъ чистоты, яко въ гласѣ пастыря, зовущаго паству нa молитву, но токмо дребезжаніе, аки скрипъ телеги несмазанной по дорозѣ каменистой.

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Кейт Пандемониум
1 час назад

Не такие уж это и малоизвестные факты. Думаю, большинство тех, кто интересовался подробностями съемок этого фильма, их знают

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