Хозяйку канала зовут Софья Багдасарова. В профиле написано. Отличная редакторская работа…
5 малоизвестных фактов о фильме «Д`Артаньян и три мушкетера», который мы засмотрели до дыр
Все мы помним сюжет этого фильма: четверо друзей спасают честь королевы Франции, вступают в противостояние с могущественным кардиналом Ришелье и коварной Миледи. Даже много лет спустя пересматривать эту картину — одно удовольствие. Давайте сегодня поговорим о кинофактах, которые многие могли пропустить.
Подвески королевы
Сам Дюма Дюма не описывал подвески подробно — он лишь упомянул «большой голубой бант, сверкающий алмазами». Вот и интерпретируй это, как хочешь. Да и на реальных портретах Анны Австрийской ничего подобного нет.
Хозяйка канала «Шакко: об искусстве» предположилапредположила, какими украшениями вдохновлялись художники по костюмам. Так, похожий бант можно увидеть на портрете герцогини Марии Кристины.
Д’Артаньяна мог сыграть Александр Абдулов
В Абдулове нет того плутовства, что в Боярском. Он не прохвост 🤷🏼♀️
Из нескольких претендентов на роль бравого гасконца режиссер поначалу выбрал Александра Абдулова, уже даже костюмы пошили на него. Однако, по мнению режиссера, Абдулов не попадал в роль: все делал хорошо, но как-то не так.
А потом режиссер случайно познакомился с Михаилом Боярским и пришло озарение: лучшего д’Артаньяна ему не найти!
Атос был алкоголиком... Тут ни один из них не подходит под описание. Но я другого Атоса не представляю.
Ну а Атосом сначала хотели сделать Василия Ливанова. Но в то же время актера утвердили на роль Шерлока Холмса — и Ливанов выбрал сыщика.
Алиса Фрейндлих не понимала, как играть королеву Анну
Алиса Фрейндлих начала съемки, признавшись, что не понимает свою героиню — Анну Австрийскую.
Режиссер Юнгвальд-Хилькевич подробно рассказал ей биографию Анны, но это не помогло. Актриса удивлялась: зачем Анна подарила любовнику такие заметные подвески? Режиссер объяснил: Анна была полуиспанкой-полуавстрийкой, в ней боролись темперамент и холодность. И единственное, чем она могла задеть мужа — передарить его подарок.
Именно эта деталь помогла Фрейндлих найти «зерно роли».
Киноляпы
Несмотря на долгую и вдумчивую работу, без киноляпов не обошлось. Пример — электрические лампы в старинных интерьерах. А еще современные (на момент съемок) туфли на ногах Миледи — героини Маргариты Тереховой.
Многие актеры были старше своих персонажей
Пусть многие актеры и были старше своих книжных персонажей, попадание в характер — идеальное. А как вы считаете?
Комментарии
Терзаетъ слухъ мнѣ гласъ Боярскаго.
Гласъ его, аки гусли надломленныя, что дребезжатъ, а не играютъ. Слышится въ немъ нѣкій гнусъ, аки шмель увязшій въ смолѣ, или яко трубачь, что въ носъ трубитъ, а не въ уста. Ибо нѣсть въ немъ чистоты, яко въ гласѣ пастыря, зовущаго паству нa молитву, но токмо дребезжаніе, аки скрипъ телеги несмазанной по дорозѣ каменистой.
Не такие уж это и малоизвестные факты. Думаю, большинство тех, кто интересовался подробностями съемок этого фильма, их знают