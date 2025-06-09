5 малоизвестных фактов о фильме «Д`Артаньян и три мушкетера», который мы засмотрели до дыр

Из нескольких претендентов на роль бравого гасконца режиссер поначалу выбрал Александра Абдулова, уже даже костюмы пошили на него. Однако, по мнению режиссера, Абдулов не попадал в роль: все делал хорошо, но как-то не так.

А потом режиссер случайно познакомился с Михаилом Боярским и пришло озарение: лучшего д’Артаньяна ему не найти!