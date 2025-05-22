5 фильмов, которые раньше казались крутыми, а теперь их вспоминать неловко

Поговорим о Роне с Гермионой.

Что не так? На протяжении всей серии фильмов мы видим, как Рон и Гермиона подшучивают друг над другом, ссорятся и периодически ревнуют. Это якобы должно вести к любовному напряжению, но:

Гермиона — умная, амбициозная, зрелая.

Рон — ленивый, часто инфантильный, завистливый.

На фоне Гарри или даже других учеников (например, Виктора Крама), Рон выглядит совсем не тем человеком, которого можно представить с Гермионой. Их роман в финале больше похож на «ну надо же кому-то быть парой» — и многие фанаты до сих пор с этим не согласны.