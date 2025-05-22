А это очно не унижение Гарри? Типа, такой лох, что сам о себе позаботиться не может
5 фильмов, которые раньше казались крутыми, а теперь их вспоминать неловко
Некоторые фильмы хочется пересматривать снова и снова, даже зная каждую реплику наизусть. Но есть те, что со временем теряют свое очарование, а некоторые моменты кажутся неловкими и неправдоподобными. Именно о таких кинокартинах и вспомнили пользователи сети.
Франшиза «Гаррри Поттер»
Мега-популярная серия книг и фильмов про Мальчика-Который-Выжил.
Что не так? Романтика там такая, что от нее хочется спрятаться под мантией-невидимкой. Многих фанатов раздражает сцена, где Джинни завязывала шнурки Гарии. Мол, Джинни таким образом унизили. Но дело не в том, что позорно завязать шнурки любимому человеку, а в том, что фильме Джинни из дерзкой и умной превратили в серую мышь.
- Изначально Джинни была младшей сестрой друга — скромной девочкой на фоне. И вдруг, ближе к шестой части, из нее делают главную любовь Гарри. © Adraina
- Джинни из фильма: «Я завязала Гарри шнурки». Джинни из книги: «Чего?!» © ginny_w_potterr
Поговорим о Роне с Гермионой.
Что не так? На протяжении всей серии фильмов мы видим, как Рон и Гермиона подшучивают друг над другом, ссорятся и периодически ревнуют. Это якобы должно вести к любовному напряжению, но:
Гермиона — умная, амбициозная, зрелая.
Рон — ленивый, часто инфантильный, завистливый.
На фоне Гарри или даже других учеников (например, Виктора Крама), Рон выглядит совсем не тем человеком, которого можно представить с Гермионой. Их роман в финале больше похож на «ну надо же кому-то быть парой» — и многие фанаты до сих пор с этим не согласны.
- Пара Гермиона и Драко, к слову, весьма популярна. © Adraina
Франшиза «Шаг вперед»
Так и есть, посредственные фильмы. Зато симпатичные герои и крутые танцы. А зачем там драматургия? Фильм о танцах и ради танцев. Засуньте в условный Интерстеллар танцы, будет просто смешно. А в простой истории «мальчик влюбился в девочку» они в самый раз
«Шаг вперед» — антология, в которой смешались романтика и танцы. В общей сложности франшиза включает в себя шесть фильмов и сериал.
Что не так? Лучшая сюжетная линия была в первом фильме, потом они становились все хуже и хуже. Зато танцы с каждым разом получались круче, на этом и держалась аудитория.
- Ощущение, что я как будто понимала раньше, насколько плохи эти фильмы, но все равно мне нравилось их смотреть. А теперь я просто думаю, как можно сниматься в этом будучи взрослыми людьми? © Extension_Economist6 / Reddit
«500 дней лета», 2009
«500 дней лета» — комедийная мелодрама. В основе лежит история главного героя-мужчины и его воспоминания о неудачных отношениях.
Что не так? В разном возрасте отношение к главным героям меняется. Как отметил один из пользователей, когда ты незрелый, ты на стороне Тома. Когда взрослеешь, переходишь на сторону Саммер. А вот будучи уже достаточно зрелым, просто осознаешь, что они оба глупцы.
- Раньше я действительно была на стороне Тома, он был мне как-то ближе. Но теперь... © Baldevine / Reddit
«Эдвард руки-ножницы», 1990
«Эдвард руки-ножницы» — готическая романтика с примесью фэнтези под руководством Тима Бертона.
Что не так? Чувствуются проседания в ритме повествования. К тому же наблюдать за романтической линией не доставляет никакого удовольствия.
- Тим Бертон плохо прописывает любовные отношения персонажей. Он действует по принципу «у нас есть главный герой мужского пола и женский персонаж, пусть они любят друг друга, потому что это будет удобно для сюжета». © McMacHack / Reddit
- Я была одержима Эдвардом и влюблена в него в 11 лет. Пыталась пересмотреть фильм несколько лет назад. Я чуть не уснула. © erinrachelcat / Reddit
«Эйс Вентура»
Ну и ладно) мне вот в отрочестве было вполне смешно, самое то чтоб в компании таких же обалдуев похихихать)
«Эйс Вентура» — частный детектив, занимающийся поиском пропавших и похищенных домашних животных.
Что не так? Выходки главного героя настолько чрезмерны, что зрителю порой становится неловко вместо персонажей на экране.
- Юмор в фильме довольно грубый, включающий издевки. Смотришь и чувствуешь испанский стыд. © Adriana
Комментарии
Недавно случайно попала na показ «Тупой и еще тупее»2. Смеялась в горло. Это так тупо, странно и безумно, что до сих пор смешно.
То же могу сказать и про фильмы Лесли Нильсона типа «Голый пистолет». Они классные
Вы уж определитесь, то 1000 хвалебных статей про ГП , а теперь вдруг стыдно вспоминать?? можно по разному относиться к этой франшизе , она вполне может просто не нравиться , можно искать там неточности, но извините слова "стыдно вспомнить" это точно не про ГП. Это как минимум унижает огромную работу сотен людей. Работы Тима Бертона я бы тоже не ставила в один ряд с проходными молодежными лентами .