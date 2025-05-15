5 наших любимых песен, в словах которых скрыт неожиданный смысл

«Кукла колдуна». О чем песня? Рискуя собственной жизнью, герой тайно наблюдает за пугающим превращением: колдун завладевает сознанием девушки и превращает ее в ночного охотника на людей. Важно: в клипе герой показывает девушке свой крестик.

Есть гипотеза, что песня была написана под вдохновением от фильма — скажем, «Дракулы», вышедшим в 1992 году. Там вместо злого колдуна — вампир, но суть та же: он подчиняет женщин своей воле, а его возлюбленным страшен крест.