5 наших любимых песен, в словах которых скрыт неожиданный смысл
Иногда мы поем знакомые строчки наизусть, не задумываясь, что же на самом деле кроется за легкими рифмами. Но стоит лишь прислушаться — и привычные куплеты открываются с новой стороны. В этой статье мы собрали песни, в словах которых скрыт неожиданный, а порой и по-настоящему глубокий смысл.
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«Кукла колдуна» и «Лесник» — группа «Король и Шут»
«Кукла колдуна». О чем песня? Рискуя собственной жизнью, герой тайно наблюдает за пугающим превращением: колдун завладевает сознанием девушки и превращает ее в ночного охотника на людей. Важно: в клипе герой показывает девушке свой крестик.
Есть гипотеза, что песня была написана под вдохновением от фильма — скажем, «Дракулы», вышедшим в 1992 году. Там вместо злого колдуна — вампир, но суть та же: он подчиняет женщин своей воле, а его возлюбленным страшен крест.
Вспомним еще одну песню — «Лесник». Усталый путник находит приют у лесника. Тот угощает его ужином, делится историями о своей дружбе с волками, а затем берет в руки ружье и намекает гостю, что пора идти в лес — ведь «друзья хотят покушать».
Во многих народных сказках именно в лесу с героями начинается все самое необычное: там можно встретить говорящих зверей, Бабу-ягу.
Наши предки воспринимали лес как границу между знакомым, обжитым миром и полным опасностей пространством, где правят природные силы, нечисть и потустороннее. Именно Баба-яга в сказках — проводник, который живет на границе с лесом. Она то помогает добрым молодцам, то норовит посадить их в печь.
«Мальчик хочет в Тамбов» — Мурат Насыров
И действительно, какой глубочайший смысл, взять чужую песню, и свободно интерпретировать её н. а слух)
Спорим, что вы не знаете, почему мальчик хочет именно в Тамбов. Казалось бы, знаменитый хит Мурата Насырова посвящен любви на расстоянии, мальчика в Тамбове ждет девочка, конец истории, но все не так просто. На самом деле Тамбов в песне — это барабан!
«Бей сильней в барабан» поет группа Carrapicho. Да, «Мальчик хочет в Тамбов» — ремейк португальского хита. Создатели песни просто слушали оригинал и свободно интерпретировали его на слух. Так слово tambor стало не барабаном, а Тамбовом.
- В детстве после просмотра клипа думал, что Тамбов где-то на Гавайях или в каком-то другом тропическом курорте, если мальчик так туда хочет. © c0ldwa*** / YouTube
- Можно забыть пароль от wifi, первую любовь, свое имя, но только не «Мальчик хочет в Тамбооов». © alinadadatskaja8841 / YouTube
«Ты узнаешь ее» — группа «Корни»
Группа «Корни» — это надежда эстрады начала нулевых. В голове так и играет мотив «Ты узнаешь ее» и этот хит не раз обсуждали на музыкальных программах.
Весьма правдоподобной кажется версия о мистической девушке — нимфе или русалке, отсюда и «изумрудные брови» и «профиль, как сон тишины».
«Смотрела в окно» — группа «Пропаганда»
Еще один хит нулевых, и что значат яблоки в припеве?
«Я, я яблоки ела,
Я, я просто сгорела мысленно».
Меломаны считаютписали, мол, в тексте описана жизнь обычной девушки, а яблоко — это запретный плод, перед которым она не в силах устоять.
«Ночная кобыла» — группа «Мельница»
Ну это капец, товарищи. Нет чтобы ознакомиться с фольклором, узнать о богинях, превращающихся в лошадей и появляющихся чтобы предупредить о несчастье...
В известной песни «Мельницы» есть такие строки:
«Пришел желанный, ушел постылый,
Чужая рана его томила,
Чужая слава его манила
Туда, где ходила ночная кобыла».
Казалось бы, причем тут какая-то странная ночная кобыла? Здесь великолепная игра слов. По-английски «ночная кобыла» это «night mare». То есть, «mare» — это кобыла, а вот «nightmare» — это кошмар, инкуб, ведьма.
Можно предположить, что лирический герой песни, стремясь утолить свою страсть, шел за ночным призраком и не осознавал, что идет он на гибель.
Бонус: «Танец зимы» — группа «Вольный Ветер»
Думаю, что все поклонники группы "Мельница" достаточно интеллектуально развиты, чтобы понимать смысл выражения "ночная кобыла".
И еще немного фолка. Группа «Вольный Ветер» создала нежную песню — «Танец зимы». Там есть такие строки:
«Волосы-реки длиннее дорог,
Что с тобой прошли».
Солистка Кристина Гуленкова написала эту песню под влиянием любви к китайским «халатникам» — так называются сериалы, где герои носят халаты-ханьфу и у всех длинные-предлинные волосы. Собственно, отсюда и взят образ «волосы-реки».
К слову, китайцы услышали эту песню в соцсети Вейбо. Они написали восхищенные отзывы: «Спасибо, Северная королева, за эту песню», «Думал, ваше искусство очень строгое, а оно может быть таким величественным», «Ого, у меня мурашки по коже!»
Комментарии
Недавно слышала песню "Мальчик хочет в Тамбов", причем крутили ее в любимом магазине косплейщиков и фанатов ГП в тель-авивском Дизенгоф-Центре.
И дочь, которая родилась как раз в год выхода хита - его тоже узнала)
Искать тайные смыслы в песнях 90-х, особенно типа хитов Пропаганды это прям очень особенным складом мозга надо обладать
"Зелёным яблоком железо запоëт". Вот это, пожалуйста, поясните, aвтор.
Хочу глубокого смысла!))
«Два кусочека колбаски у тебя лежали hа столе» — мощная аллегория двух влюблённых, которые утратили своё духовное начало, сконцентрировавшись в плотском и метафорически превратились в куски колбасы.
«Мама Люба, давай-давай-давай», — образ взрослой женщины — обличительницы пороков общества и хранительницы порядка, вкупе с её именем есть ни что иное, как дань уважения главной героине фильма «Любовь Яровая».
«Ты меня бум-бум-бум, я тебя бум-бум-бум» — отсылка к экономическому буму начала нулевых, к его гедонистическим проявлениям, а также намёк ha его бесславное завершение ("закончим к двум-двум-двум").
Авторы, а вам сову не жалко?
Вы ж её бесконечно натягиваете н.а глобус