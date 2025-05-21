7 наших любимых артистов, у которых есть двойники в Голливуде

Героиня Алины в сериале «Сны Алисы» не только внешне походит на Одиннадцать из «Очень странных дел». Девушка также обладает сверхъестественными способностями.

На некоторых кадрах Алина почти точь-в-точь похожа на британку Милли Бобби Браун.