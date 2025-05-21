7 наших любимых артистов, у которых есть двойники в Голливуде

Кино
2 часа назад

В этой статье мы собрали звезд, у которых есть двойники за океаном. Мы представили, что наши любимые артисты могли бы сыграть известных персонажей, давайте вместе посмотрим, кто это.

Дмитрий Чеботарев. Персонаж — Колтер Стивенс

Кадр слева — Дмитрий Чеботарев в сериале «Улица Шекспира». А справа Джейк Джилленхол в фильме «Исходный код», здесь он играет пилота Колтера Стивенса.

Они похожи, как разлученные в детстве братья-близнецы.

Надежда Кадышева. Персонаж — Беллатриса Лестрейндж

Катерина Лисичкина
1 час назад

Как хоть их сравнивать, когда одна-характерная гротескная актриса, а другая-исполнительница песен, стилизованных под народные?

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Скажете, не похожа она на Беллатрису, ведь Надежда Кадышева — блондинка. А вы представьте ее брюнеткой.

Алина Гвасалия. Персонаж — Одиннадцать

Героиня Алины в сериале «Сны Алисы» не только внешне походит на Одиннадцать из «Очень странных дел». Девушка также обладает сверхъестественными способностями.

На некоторых кадрах Алина почти точь-в-точь похожа на британку Милли Бобби Браун.

Валентина Ляпина. Персонаж — Макс

Валентина Ляпина стала известна благодаря «Царевне-лягушке». А справа — ее голливудский двойник — Сэди Синк. Она сыграла бойкую девчонку по имени Макс в «Очень странных делах».

Артем Ткаченко. Персонаж — Владислав Шпильман

С некоторых ракурсов Артема Ткаченко можно принять за Эдриена Броуди, точнее, его персонажа из фильма «Пианист».

Анна Слю. Персонаж — Снежная королева

Холодная и несколько отстраненная красота Анны Слю отлично вписывается в образ Снежной королевы. На картинке справа — актриса Элизабет Митчелл, которая сыграла этого персонажа в сериале «Однажды в сказке».

Борис Хвошнянский. Персонаж — Железный человек

Слева — кадр из сериала «Анна-детективъ», на фото Борис Хвошнянский. Справа же Роберт Дауни младший в роли Железного человека. Как думаете, есть сходство?

Вот что у нас есть еще любопытного — «Мы представили, кто из наших любимых звезд мог бы отлично сыграть в «Гарри Поттере».

Комментарии

Уведомления
Melancholy
21 час назад

Из тех, кто слева слышала только про Кабышеву, и то с репертуаром не знакома. Кто эти люди?

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AndreA
1 час назад

Ещё по 50 грамм и они вообще близнецами покажутся.

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