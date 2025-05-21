Как хоть их сравнивать, когда одна-характерная гротескная актриса, а другая-исполнительница песен, стилизованных под народные?
7 наших любимых артистов, у которых есть двойники в Голливуде
В этой статье мы собрали звезд, у которых есть двойники за океаном. Мы представили, что наши любимые артисты могли бы сыграть известных персонажей, давайте вместе посмотрим, кто это.
Дмитрий Чеботарев. Персонаж — Колтер Стивенс
Надежда Кадышева. Персонаж — Беллатриса Лестрейндж
Скажете, не похожа она на Беллатрису, ведь Надежда Кадышева — блондинка. А вы представьте ее брюнеткой.
Алина Гвасалия. Персонаж — Одиннадцать
Героиня Алины в сериале «Сны Алисы» не только внешне походит на Одиннадцать из «Очень странных дел». Девушка также обладает сверхъестественными способностями.
На некоторых кадрах Алина почти точь-в-точь похожа на британку Милли Бобби Браун.
Валентина Ляпина. Персонаж — Макс
Артем Ткаченко. Персонаж — Владислав Шпильман
С некоторых ракурсов Артема Ткаченко можно принять за Эдриена Броуди, точнее, его персонажа из фильма «Пианист».
Анна Слю. Персонаж — Снежная королева
Холодная и несколько отстраненная красота Анны Слю отлично вписывается в образ Снежной королевы. На картинке справа — актриса Элизабет Митчелл, которая сыграла этого персонажа в сериале «Однажды в сказке».
Борис Хвошнянский. Персонаж — Железный человек
Слева — кадр из сериала «Анна-детективъ», на фото Борис Хвошнянский. Справа же Роберт Дауни младший в роли Железного человека. Как думаете, есть сходство?
Вот что у нас есть еще любопытного — «Мы представили, кто из наших любимых звезд мог бы отлично сыграть в «Гарри Поттере».
Комментарии
Из тех, кто слева слышала только про Кабышеву, и то с репертуаром не знакома. Кто эти люди?