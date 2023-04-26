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17 знаменитостей, которые с годами расцвели так, словно кто-то поколдовал над их внешностью

Культура
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После 30 лет каждого ждет еще очень много интересного. Однако многие боятся этого возраста, считая, что старость уже не за горами. Но на самом деле все может сложиться по-другому: некоторые люди становятся еще ярче и привлекательнее, чем в молодости.

Приянка Чопра

East News

Хелена Бонем Картер

Courtesy Everett Collection / East News, ISABEL INFANTES/AFP/East News

Аманда Сейфрид

HNW / PictureLux/PictureLux/agefotostock/East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джо Джонаc

Courtesy Everett Collection / East News

Адам Драйвер

East News, maximon / MEGA/Mega Agency/East News

Рене Зеллвегер

0070056 / Reporter / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Бейонсе

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, ROBYN BECK/AFP/East News

Том Хиддлстон

Kino International / Courtesy Everett Collection / East News, AFP/EAST NEWS

Риз Уизерспун

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дэниел Крейг

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Кристиан Бейл

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, NICK AGRO/AFP/East News

Дженнифер Гарнер

CJ Contino / Everett Collection / East News, FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Джейк Джилленхол

Courtesy Everett Collection / East News, Invision/Invision/East News

Райан Рейнольдс

East News, Invision/Invision/East News

Крис Хемсворт

Michael Germana / Star Max / East News, HUGO BOSS / MEGA / Mega Agency / East News

Сальма Хайек

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Кэтрин Зета-Джонс

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East Ne, Jordan Strauss/Invision/East News

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Фото на превью AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
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AdMe/Культура/17 знаменитостей, которые с годами расцвели так, словно кто-то поколдовал над их внешностью
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