17 знаменитостей, которые с годами расцвели так, словно кто-то поколдовал над их внешностью
После 30 лет каждого ждет еще очень много интересного. Однако многие боятся этого возраста, считая, что старость уже не за горами. Но на самом деле все может сложиться по-другому: некоторые люди становятся еще ярче и привлекательнее, чем в молодости.
Приянка Чопра
Хелена Бонем Картер
Аманда Сейфрид
Джо Джонаc
Адам Драйвер
Рене Зеллвегер
Бейонсе
Том Хиддлстон
Риз Уизерспун
Дэниел Крейг
Кристиан Бейл
Дженнифер Гарнер
Джейк Джилленхол
Райан Рейнольдс
Крис Хемсворт
Сальма Хайек
Кэтрин Зета-Джонс
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Фото на превью AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
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