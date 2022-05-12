17 звездных девушек, которые однажды покрасились в блонд и будто бы стали совсем другими людьми

Пожалуй, многие из нас экспериментировали с цветом своих волос, в частности перекрашивались в блонд. Это делают и звезды. Некоторые из этих девушек так и остались обладательницами светлых локонов, другие же возвратились к привычному цвету. Но ясно одно: такой шаг сразу же меняет имидж человека.