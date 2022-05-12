17 звездных девушек, которые однажды покрасились в блонд и будто бы стали совсем другими людьми
Пожалуй, многие из нас экспериментировали с цветом своих волос, в частности перекрашивались в блонд. Это делают и звезды. Некоторые из этих девушек так и остались обладательницами светлых локонов, другие же возвратились к привычному цвету. Но ясно одно: такой шаг сразу же меняет имидж человека.
Мы в ADME нашли звездных красоток, которым светлый цвет волос определенно к лицу.
1. Кристен Стюарт
2. Джиджи Хадид
3. Риз Уизерспун
4. Шарлиз Терон
5. Роуз Бирн
6. Шакира
7. Энн Хэтэуэй
8. Хлои Кардашьян
9. Кара Делевинь
10. Кайли Дженнер
11. Кэти Перри
12. Майли Сайрус
13. Билли Айлиш
14. Ники Минаж
15. Мэйси Уильямс
16. Ариана Гранде
17. Дженнифер Лоуренс
Проводили ли вы какие-нибудь эксперименты со своими волосами? Если да, то какие именно?
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