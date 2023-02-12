18 человек, которым удача просто отказалась улыбаться

В древнегреческой мифологии есть богиня по имени Тюхе, которая отвечает за удачу и повороты судьбы. И людям из нашей сегодняшней подборки ее поддержка точно не помешала бы, ведь им пришлось столкнуться с обидными, но в то же время забавными неприятностями.

1. «Случайно сделал себе рисунок на руке при помощи раскаленного противня»

2. «Мой друг пытался бросить мне ключи, и они застряли в трубах на крыше»

3. «Я всего лишь хотел помыть руки, а раковина оказалась мокрой»

4. «Красила волосы и не заметила, что на среднем пальце перчатки была дырка»

5. «Эту фотографию мне вчера прислали работники ночной смены»

6. «Было бы здорово, если бы трубочки не расклеивались через 30 секунд после того, как они попали в стакан с напитком»

7. «Фармацевт положил мою карточку в пакет с лекарствами и пробил ее степлером вместе с пакетом»

8. «Я просто пыталась открыть шкаф»

9. «Вот что бывает, когда в сушилку попадает ручка»

10. «Следы от загара после моего возвращения из Вьетнама»

11. «Почему люди так делают?»

12. «Мой папа выращивал этот арбуз все лето, и вот что выросло»

13. «Мы с моей девушкой въехали в эту квартиру меньше месяца назад. А вчера потолок просто обвалился»

14. «Я забыл, что у меня была запись к стоматологу, и не успел переодеться. Теперь они думают, что у них в приемной сидит сумасшедший»

15. «Жена испекла капкейки, а мой 8-летний сын слизал весь крем»

16. «Кому-то не хватило места на его сиденье в самолете»

17. «Вчера мой друг разбил свой телефон. Эта фотография стала последней перед тем, как телефон ударился о землю»

18. «Я сделала свадебные фигурки для торта и забыла проверить температуру в духовке перед тем, как поставить невесту...»