19 девушек, которые придумали обалденный дизайн для своих ногтей. У нас просто слов нет

Поход в маникюрный салон раз в месяц стал для многих привычным делом. Но порой так сложно определиться с цветом и придумать какой-то новый дизайн, что начинаешь испытывать стресс от долгих мук выбора. Героини нашей подборки, напротив, обладают такой бурной фантазией, что каждый их маникюр похож на произведение искусства.

Маникюр в стиле ар-деко

«У меня есть постоянный мастер маникюра, но он делает только классику. Порой мне хочется чего-то экстремального на ногтях»

«Тогда я позволяю себе измену и иду в салон, где воплощают все мои безумства. Когда я пришла к своему мастеру с этим маникюром, он впал в шок и долго ругался, потому что не знал, как снимать эти бантики».

Маникюр, от которого разыгрывается аппетит

Когда пыталась воссоздать на ногтях северное сияние



«Традиционная японская живопись вдохновила меня сделать этот маникюр»

«Быть подружкой невесты непросто. Особенно когда хочешь, чтобы твой образ был идеален во всем»

«Я заморочилась настолько, что дизайн этого маникюра мне делали целых 4 часа. Но результат того стоил».

Ногти-покемоны

«Влюблена в свои ноготочки»

«Маникюр, который я сделала в честь дня рождения несколько недель назад»

«Никогда раньше не сочетала столько цветов в одном маникюре. Я очень довольна своими космическими ногтями»

Маникюр в стиле Сейлор Мун

Ногти с осьминогами

«Поход в салон в этот раз стал для меня настоящим приключением. Я проспала, перепутала время записи, пришлось вызывать такси»

«С горем пополам нашла адрес, но все мои мучения были вознаграждены. Я просто влюбилась в корейский маникюр».



«Маникюр идеально сочетается с дизайном газировки, которую я сейчас пью»

Красивые ногти! Теперь вам нужно везде ходить с этой банкой.

«Начала увлекаться маникюром месяц назад. Посмотрите, чему я уже успела научиться»

«Ногти на день рождения, которые я сделала себе сама. И теперь просто в восторге, не могу на них налюбоваться»

Пузырчатые валентинки

«Решила попробовать сделать поп-арт на ногтях. Понадобилось целых 6 часов, чтобы воплотить желаемое в реальность. Но я не сдавалась, потому что была одержима своей задумкой»

Это так похоже на мультик! Мой мозг до сих пор не может осознать, что это действительно настоящие ногти, а не прифотошопленные картинки. Поздравляю!