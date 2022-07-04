19 старинных вещиц с захватывающей историей, которые владельцы ни на что не променяют

Фамильные украшения, винтажные безделушки или предметы быта, найденные на блошиных рынках, таят в себе много загадок. Они не просто частичка ушедшей истории. Иногда, почистив металл, можно обнаружить на нем редкое клеймо или гравировку. А случается, что бывший владелец предмета оставляет на память пасхалку или подсказку, которая может намекнуть на происхождение вещи.

Мы в ADME обожаем винтажные безделушки и украшения: часто за ними стоит какая-нибудь семейная драма или тайна. Вот примеры вещей, которые оказались настоящими кусочками истории. А в конце статьи вы найдете бонус для всех любителей сокровищ.

«Дедушка сделал это кольцо для своей матери. Ребенком он нашел жемчужину в реке и позже изготовил для нее подходящую оправу»

Внутри этого старинного бронзового кувшина была спрятана записка

Судя по отдельным словам, это может быть благодарственная записка («Я хотел бы сказать, как сильно я ценю...»), написанная чем-то вроде шариковой ручки образца 1950-х годов. © refugefirstmate / Reddit

«Это фамильная брошь. Мне рассказывали, что королева Виктория дарила такие своим служанкам. На ней выгравировано: „V. Xmas 1839“ (Виктория. Рождество-1839)»

Потрясающая вещица! Птица была символом счастья, и, учитывая, что брошь датирована 1839 годом, вероятно, она действительно могла принадлежать королеве Виктории. Отнесите ее ювелиру или свяжитесь с музеем, чтобы точно установить ее происхождение. © Cyber_hoarder / Reddit

«Я унаследовал кучу памятных вещей и фотографий от моего дедушки, который гастролировал с Элтоном Джоном и Queen в 70-х»

«Он был парикмахером и костюмером».

«Нашла это винтажное рождественское украшение на распродаже»

У меня есть точно такое же! Оно принадлежало моей бабушке. Когда я была маленькой, это было мое любимое рождественское украшение. Позже оно перешло мне по наследству. © ariesleopard / Reddit

«Семейная легенда гласит, что это кольцо прабабушке подарил на Рождество поклонник. И в то же самое Рождество она получила еще одно кольцо от другого мужчины»

«В итоге она не вышла замуж ни за кого из них и никогда не носила эти кольца. Сейчас одно из них у меня, второе — у моей сестры».

«Мое сердце чуть не выскочило из груди, когда я увидела это ожерелье. Не раздумывая заплатила $ 7. Его окончательная оценка — $ 45 тыс.»

«Клейма производителя я не нашла. Предположительно, это 18-каратное золото, привезенное во Францию ​​в период с 1893 по 1990 год. Ожерелье выглядит европейским, я бы предположила, что это 1850–1910-е годы».

На дне этого чайника в стиле модерн выбито изображение страуса и буква «C»

У меня одержимость старинными чайниками, и этот просто великолепен! Скорее всего, это немецкая марка WMF. У них было несколько фантастических дизайнов в стиле модерн, за которыми до сих пор гоняются коллекционеры. © Jowalla / Reddit

«Это винтажное платье из 1960-х, расшитое сверкающими кристаллами, весит около 7 кг. Продавец комиссионки клялся, что оно принадлежало знаменитости»

«Заплатила $ 0,99 за этот старинный серебряный футляр от губной помады»

Думаю, это примерно 1943–1945 годы. Стиль ар-деко и кабошон, скорее всего, из сердолика. © PerkyLurkey / Reddit

«У моего папы есть этот медальон с цикадой, который ему подарила бабушка»

Изображение цикад популярно в китайской культуре. © duckworthy36 / Reddit

«Нашел этот старинный бальный блокнот в стиле ар-нуво за $ 5. Карандаш все еще пишет»

«В антикварном магазине стояли 2 коробки, заполненные фотографиями кошек и открытками начала ХХ века»

«Люди не изменились — до сих пор тратят часы на просмотр милых фотографий с котиками».

«Недавно продала это кольцо 1911 года. Нечасто встречаю такую красоту»

Бьюсь об заклад, это кольцо принадлежало суфражистке! В то время дамы носили украшения зеленого и фиолетового цветов, чтобы заявить о том, что они поддерживают введение избирательного права для женщин. © eclecticgurlie / Reddit

С внутренней стороны к ящику антикварного стола, купленного на дворовой распродаже, была приколота записка

В ней говорится, что стол был сделан дедушкой автора записки. Он был столярных дел мастером, а также проповедником в местной церкви. Дедушки не стало в 1868 году. Сама записка датирована 1928 годом.

«На фото мои прабабушка и бабушка в 1907 году. Снимок и медальон передала мне бабуля, она хранитель семейных реликвий»

Этот медальон восхитителен! Я поговорила с подругой, и она определила, что на нем изображена греческая богиня Солнца Электриона. Ее бабушка тоже любила подобные украшения. © MoonFaceDoll / Reddit

«Это кольцо смастерил мой дедушка из алюминия и плексигласа»

«Узор на кольце очень символичный — это рукопожатие».

«Одна из моих самых любимых находок — фотография в старинной рамке. Надпись на обратной стороне указывает, что девушки были соседками по комнате»

«Фото сделано в 1850-х. Записи, которые я нашла, говорят, что Хелен (на фото) родилась в 1835 году, поэтому в 1855 году ей было 20 лет (как раз студенческий возраст)».

Мини-блокнот начала ХХ века. Внутри записи на французском, датированные 1917 годом

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