19 знаменитостей, которым сменить свой образ так же легко, как умыться с утра

На протяжении жизни каждый из нас хоть раз да меняет что-то в своей внешности. Кто-то таким образом переходит в новый этап жизни, кому-то приходится это сделать из-за профессии, а некоторым просто хочется попробовать что-то необычное. Не исключение тут и наши знаменитости, которые, наверное, даже чаще остальных «примеряют» новые образы.