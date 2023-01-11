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19 знаменитостей, которым сменить свой образ так же легко, как умыться с утра

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На протяжении жизни каждый из нас хоть раз да меняет что-то в своей внешности. Кто-то таким образом переходит в новый этап жизни, кому-то приходится это сделать из-за профессии, а некоторым просто хочется попробовать что-то необычное. Не исключение тут и наши знаменитости, которые, наверное, даже чаще остальных «примеряют» новые образы.

Дарья Мороз

Tarakanov Vadim / East News, © Содержанки / START

Ирина Пегова

Натали

Нелли Уварова

Дарья Повереннова

Настасья Самбурская

Мария Кравченко

Анна Банщикова

Роман Курцын

Настя Ивлеева

Светлана Бондарчук

Нюша

Александра Бортич

Юлия Снигирь

Егор Крид

Алсу

Ольга Кузьмина

Ivanov Sergey / East News

Ляйсан Утяшева

Мария Порошина

Чьи изменения вам понравились больше всего?

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, Содержанки / START, Судьба человека / Россия-1, Содержанки / START
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AdMe/Культура/19 знаменитостей, которым сменить свой образ так же легко, как умыться с утра
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