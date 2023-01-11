19 знаменитостей, которым сменить свой образ так же легко, как умыться с утра
На протяжении жизни каждый из нас хоть раз да меняет что-то в своей внешности. Кто-то таким образом переходит в новый этап жизни, кому-то приходится это сделать из-за профессии, а некоторым просто хочется попробовать что-то необычное. Не исключение тут и наши знаменитости, которые, наверное, даже чаще остальных «примеряют» новые образы.
Дарья Мороз
Ирина Пегова
Натали
Нелли Уварова
Дарья Повереннова
Настасья Самбурская
Мария Кравченко
Анна Банщикова
Роман Курцын
Настя Ивлеева
Светлана Бондарчук
Нюша
Александра Бортич
Юлия Снигирь
Егор Крид
Алсу
Ольга Кузьмина
Ляйсан Утяшева
Мария Порошина
Чьи изменения вам понравились больше всего?
Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, Содержанки / START, Судьба человека / Россия-1, Содержанки / START
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