20+ фотографий, которые показывают эволюцию модельного бизнеса через века
В такой изменчивой индустрии, как индустрия моды, логично, что требования к моделям также постоянно меняются. И если в прошлом работа манекенщицы рассматривалась скорее как временная подработка, то теперь некоторые модели становятся настоящими звездами международной величины. Поэтому давайте вместе узнаем, как развивался модельный бизнес с момента своего зарождения до настоящих времен.
1. До появления моделей-людей с XVI по XIX век для демонстрации одежды использовали специальных куколок
2. Профессия модели берет свое начало в середине XIX века. Первые модели работали у французского модельера Чарльза Фредерика Уорта
Французское слово modelle изначально употреблялось по отношению к натурщикам, которые позировали художникам. В то же время для рекламы одежды использовались манекены, которые впоследствии были заменены моделями, их еще называли живыми манекенами. А с изобретением фотокамеры термин «модель» стал применяться и по отношению к людям, которые позировали для фотографий в газетах.
3. Первое модельное агентство открылось в Нью-Йорке в 1923 году
К 1920 году слово «модель» получило довольно широкое распространение, так как магазины в Европе и США стали регулярно устраивать модные показы с живыми моделями.
4. Известные модели стали появляться в индустрии начиная с 40-х годов
Лиза Фонсагривс (слева), чья карьера началась в 40-х, была шведской моделью, которую часто называют первой супермоделью.
5. В 50-х модельная карьера для красивых женщин по всему миру стала источником неплохого заработка
Американская модель Сьюзи Паркер стала одной из самых известных моделей десятилетия благодаря модным показам и рекламным контрактам с крупными косметическими компаниями.
К концу 60-х годов яркая и более приближенная к жизни эстетика встала во главу угла, а модели начали демонстрировать одежду на подиуме под музыку. При этом индивидуальность стала цениться больше, чем просто внешняя красота.
7. В 70-х темнокожие модели стали все чаще появляться на страницах журналов
В 1974 году на обложке американского журнала Vogue впервые появилась чернокожая женщина, что открыло дорогу и другим темнокожим моделям.
8. В 80-х и 90-х годах модные показы превратились в настоящие представления со сложной постановкой, освещением и звуковыми эффектами
90-е — золотая эпоха супермоделей. Тогда модели стали по-настоящему успешными деловыми женщинами, которые выпускали свои постеры, календари и духи. Модели были новыми звездами, которые часто появлялись в средствах массовой информации и даже в музыкальных клипах.
Хотя на подиуме наиболее востребованными были модели как Кейт Мосс, в рекламе же продолжали сниматься девушки более привычного телосложения, такие как Хайди Клум и Тайра Бэнкс.
10. В 2000-х большой популярностью стали пользоваться стройные модели с кукольной внешностью
Модели с кукольной, или «инопланетной», внешностью, такие как Джемма Уорд и Лили Коул, стали наиболее востребованными на страницах журналов.
11. Начиная с 2010-х модельный бизнес делает акцент на большее разнообразие
2010-е стали поворотным моментом в индустрии моды. Именно в эти годы на подиумы выходят модели разного телосложения и фактур.
12. За последнее десятилетие на подиумах стало появляться все больше моделей plus size
Мы рады, что модельный бизнес стал более инклюзивным и теперь женщины любого телосложения и размера могут стать моделями и добиться успеха.
Бонус: модельный бизнес шел рука об руку с модными журналами
Модные журналы впервые стали выпускаться еще в конце XIX века. Первым был Harper’s Bazaar, а вторым стал Vogue.
Модели какого десятилетия больше вам по вкусу?