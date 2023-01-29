20+ фотографий, которые показывают эволюцию модельного бизнеса через века

В такой изменчивой индустрии, как индустрия моды, логично, что требования к моделям также постоянно меняются. И если в прошлом работа манекенщицы рассматривалась скорее как временная подработка, то теперь некоторые модели становятся настоящими звездами международной величины. Поэтому давайте вместе узнаем, как развивался модельный бизнес с момента своего зарождения до настоящих времен.

1. До появления моделей-людей с XVI по XIX век для демонстрации одежды использовали специальных куколок

2. Профессия модели берет свое начало в середине XIX века. Первые модели работали у французского модельера Чарльза Фредерика Уорта

Французское слово modelle изначально употреблялось по отношению к натурщикам, которые позировали художникам. В то же время для рекламы одежды использовались манекены, которые впоследствии были заменены моделями, их еще называли живыми манекенами. А с изобретением фотокамеры термин «модель» стал применяться и по отношению к людям, которые позировали для фотографий в газетах.

3. Первое модельное агентство открылось в Нью-Йорке в 1923 году

К 1920 году слово «модель» получило довольно широкое распространение, так как магазины в Европе и США стали регулярно устраивать модные показы с живыми моделями.

4. Известные модели стали появляться в индустрии начиная с 40-х годов

Лиза Фонсагривс (слева), чья карьера началась в 40-х, была шведской моделью, которую часто называют первой супермоделью.

5. В 50-х модельная карьера для красивых женщин по всему миру стала источником неплохого заработка

Everett Collection / Everett Collection / East News

Американская модель Сьюзи Паркер стала одной из самых известных моделей десятилетия благодаря модным показам и рекламным контрактам с крупными косметическими компаниями.

6. Твигги стала лицом 1966 года и первой международной моделью, когда ей было всего 16 лет

К концу 60-х годов яркая и более приближенная к жизни эстетика встала во главу угла, а модели начали демонстрировать одежду на подиуме под музыку. При этом индивидуальность стала цениться больше, чем просто внешняя красота.

7. В 70-х темнокожие модели стали все чаще появляться на страницах журналов

В 1974 году на обложке американского журнала Vogue впервые появилась чернокожая женщина, что открыло дорогу и другим темнокожим моделям.

8. В 80-х и 90-х годах модные показы превратились в настоящие представления со сложной постановкой, освещением и звуковыми эффектами

90-е — золотая эпоха супермоделей. Тогда модели стали по-настоящему успешными деловыми женщинами, которые выпускали свои постеры, календари и духи. Модели были новыми звездами, которые часто появлялись в средствах массовой информации и даже в музыкальных клипах.

9. В середине 90-х появилась мода на очень худых моделей

Хотя на подиуме наиболее востребованными были модели как Кейт Мосс, в рекламе же продолжали сниматься девушки более привычного телосложения, такие как Хайди Клум и Тайра Бэнкс.

10. В 2000-х большой популярностью стали пользоваться стройные модели с кукольной внешностью

Модели с кукольной, или «инопланетной», внешностью, такие как Джемма Уорд и Лили Коул, стали наиболее востребованными на страницах журналов.

11. Начиная с 2010-х модельный бизнес делает акцент на большее разнообразие

2010-е стали поворотным моментом в индустрии моды. Именно в эти годы на подиумы выходят модели разного телосложения и фактур.

12. За последнее десятилетие на подиумах стало появляться все больше моделей plus size

Мы рады, что модельный бизнес стал более инклюзивным и теперь женщины любого телосложения и размера могут стать моделями и добиться успеха.

everett225 / Depositphotos.com

Бонус: модельный бизнес шел рука об руку с модными журналами



Модные журналы впервые стали выпускаться еще в конце XIX века. Первым был Harper’s Bazaar, а вторым стал Vogue.

Модели какого десятилетия больше вам по вкусу?

Внимание: в ноябре 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.