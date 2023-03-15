20 знаменитых женщин, чей размер одежды окажется для многих большим сюрпризом

В свете софитов и на красных дорожках фигуры знаменитых женщин кажутся нам идеальными. Но звезды, так же как и обычные люди, то худеют, то полнеют, и нередко им приходится менять свой гардероб. Иногда мы даже не подозреваем, какой на самом деле размер одежды носит знаменитость. Героини нашей подборки доказывают, что любая фигура может смотреться сногсшибательно.