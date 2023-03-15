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20 знаменитых женщин, чей размер одежды окажется для многих большим сюрпризом

Культура
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В свете софитов и на красных дорожках фигуры знаменитых женщин кажутся нам идеальными. Но звезды, так же как и обычные люди, то худеют, то полнеют, и нередко им приходится менять свой гардероб. Иногда мы даже не подозреваем, какой на самом деле размер одежды носит знаменитость. Героини нашей подборки доказывают, что любая фигура может смотреться сногсшибательно.

Дженнифер Лопес — размер L (48) при росте 164 см

CHRIS DELMAS / AFP / East News

Блейк Лайвли — размер XS (42) при росте 178 см

picture alliance / dpa / East News

Эшли Грэм — размер L (48) при росте 175 см

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Кейт Уинслет — размер M (46) при росте 169 см

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Мэрайя Кэри размер S (44) при росте 172 см

Мелисса Маккарти размер XXXL (54) при росте 157 см

VALERIE MACON / AFP / East News

Дженнифер Лоуренс — размер S (44) при росте 175 см

Vianney Le Caer / Invision / East News

Сальма Хайек — размер L (48) при росте 157 см

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Марго Робби — размер S (44) при росте 168 см

Scott Garfitt / Invision / East News

Сандра Буллок — размер XXS (40) при росте 171 см

Invision / Invision / East News

Кира Найтли — размер XS (42) при росте 170 см

Зендея — размер XXS (40) при росте 177 см

VALERIE MACON / AFP / East News

Софи Лорен — размер M (46) при росте 175 см

Галь Гадот — размер XXS (40) при росте 178 см

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Селена Гомес — размер S (44) при росте 165 см

LISA O'CONNOR / AFP / East News

Ким Кардашьян — размер L (48) при росте 159 см

Jordan Strauss / Invision / East News

Дженна Ортега — размер XS (42) при росте 155 см

VALERIE MACON / AFP / East News

Мэрилин Монро — размер XL (50) при росте 168 см

Кейт Хадсон — размер XXS (40) при росте 168 см

Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Гвендолин Кристи — размер XL (50) при росте 191 см

Invision / Invision / East News

А чтобы узнать, какие из знаменитостей соответствуют вашему росту и весу, загляните в другие наши статьи:

Фото на превью ScreenProd / Photononstop / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/20 знаменитых женщин, чей размер одежды окажется для многих большим сюрпризом
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