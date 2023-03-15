20 знаменитых женщин, чей размер одежды окажется для многих большим сюрпризом
В свете софитов и на красных дорожках фигуры знаменитых женщин кажутся нам идеальными. Но звезды, так же как и обычные люди, то худеют, то полнеют, и нередко им приходится менять свой гардероб. Иногда мы даже не подозреваем, какой на самом деле размер одежды носит знаменитость. Героини нашей подборки доказывают, что любая фигура может смотреться сногсшибательно.
Дженнифер Лопес — размер L (48) при росте 164 см
Блейк Лайвли — размер XS (42) при росте 178 см
Эшли Грэм — размер L (48) при росте 175 см
Кейт Уинслет — размер M (46) при росте 169 см
Мэрайя Кэри — размер S (44) при росте 172 см
Мелисса Маккарти — размер XXXL (54) при росте 157 см
Дженнифер Лоуренс — размер S (44) при росте 175 см
Сальма Хайек — размер L (48) при росте 157 см
Марго Робби — размер S (44) при росте 168 см
Сандра Буллок — размер XXS (40) при росте 171 см
Кира Найтли — размер XS (42) при росте 170 см
Зендея — размер XXS (40) при росте 177 см
Софи Лорен — размер M (46) при росте 175 см
Галь Гадот — размер XXS (40) при росте 178 см
Селена Гомес — размер S (44) при росте 165 см
Ким Кардашьян — размер L (48) при росте 159 см
Дженна Ортега — размер XS (42) при росте 155 см
Мэрилин Монро — размер XL (50) при росте 168 см
Кейт Хадсон — размер XXS (40) при росте 168 см
Гвендолин Кристи — размер XL (50) при росте 191 см
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Фото на превью ScreenProd / Photononstop / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News
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