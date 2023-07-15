7 секретов красоты Сальмы Хайек, которая в 56 лет выглядит так, будто в ее паспорт закралась опечатка

Знаменитости редко пренебрегают достижениями косметологии и пластической хирургии. Вкалывание ботокса и филлеров, подтяжка лица и увеличение губ стали рутинными процедурами. В мире, где царит такой культ молодости, редко находятся звезды, которые с гордостью принимают изменения в своей внешности. Одна из таких знаменитостей — актриса Сальма Хайек. При этом, она с радостью делится с поклонниками своими секретами красоты и рассказывает, как сохранить бодрость духа в любом возрасте.

Не умывается по утрам

Бабушка Сальмы была опытным косметологом. Она обучалась профессии в Париже и посвятила всю жизнь тому, чтобы помогать женщинам выглядеть красиво. Хайек поделилась мудрыми наставлениями своей бабушки: «Она рассказывала, что во время сна в организме идет процесс регенерации и кожа восстанавливает pH-баланс, утреннее умывание только нарушит все естественные процессы. И вообще, если я тщательно умываю лицо вечером, с чего бы утром, когда я просыпаюсь, коже быть грязной?»

Избегает пилинга кожи

Хайек признает, что отшелушивание лица дает быстрый эффект, но также считает, что в будущем такая процедура может нанести вред, особенно если проводить ее слишком часто. Специалисты с Сальмой согласны. Эскфолиацию следует делать 1-2 раза в неделю, не чаще. Тогда кожа сохранит здоровый сияющий вид. Хайек придерживается этого правила и включает в свой уход масла и сыворотки, которые безопасны для ежедневного использования.

Снимает макияж кокосовым маслом

Сальма часто находит необычное применение продуктам с собственной кухни. Например, знаменитость предпочитает использовать кокосовое масло вместо средства для снятия макияжа. К слову, удаление остатков косметики перед сном является золотым правилом для Хайек. А в качестве вечернего очищения кожи актриса предпочитает овсяные хлопья. По ее словам, смесь из овсянки, миндального молока и меда делает ее кожу нежной и мягкой.

Не красит волосы

Актриса не подвергает свои роскошные волосы окрашиванию и не скрывает появившуюся седину. Она комментирует это так: «Одна из причин, по которой я не крашу волосы, заключается в том, что у меня не хватает терпения высидеть [всю процедуру]. К тому же, я не хочу тратить то, что осталось от моей юности, притворяясь, что я моложе, а затем не получать удовольствия от жизни».

Считает, что ее молодая кожа — заслуга крема за $ 10

Хайек высоко ценит свой крем с экстрактом корня мимозы, который является популярным средством в Мексике. Он обладает регенерирующими свойствами и широко применяется для лечения ожогов. «Вот почему мне не нужны ни ботоксы, ни пилинги, ни филлеры. Я пользуюсь только своими кремами».

Не сидит на диетах

Актриса гордится своей фигурой, принимает ее такой, какая она есть, и отмечает: «Мне не нравится сидеть на диетах, у меня плохо получается». Сальма признается, что в моменты стресса она ищет утешение в еде. Чтобы сделать питание сбалансированным, звезда включает свежевыжатые соки в своей ежедневный рацион.

Медитирует с совой

У знаменитой актрисы около 30 животных и количество кошек, собак, птиц, лошадей и альпак у Сальмы постоянно увеличивается. По словам Хайек, питомцы сами находят ее каким-то чудесным образом, а еще — заставляют быть активнее. Сальма говорит, что выгул собак — это ее тренировки, а сами питомцы — тренеры актрисы. Если собаки помогают Хайек поддерживать тело в отличной физической форме, то домашняя сова по имени Керинг поддерживает душевное состояние звезды. Сальма говорит: «Вы не поверите, но я медитирую с совой очень часто. Как только я вхожу в состояние глубокой медитации, птица замирает».