7 секретов красоты Сальмы Хайек, которая в 56 лет выглядит так, будто в ее паспорт закралась опечатка
Знаменитости редко пренебрегают достижениями косметологии и пластической хирургии. Вкалывание ботокса и филлеров, подтяжка лица и увеличение губ стали рутинными процедурами. В мире, где царит такой культ молодости, редко находятся звезды, которые с гордостью принимают изменения в своей внешности. Одна из таких знаменитостей — актриса Сальма Хайек. При этом, она с радостью делится с поклонниками своими секретами красоты и рассказывает, как сохранить бодрость духа в любом возрасте.
Не умывается по утрам
Бабушка Сальмы была опытным косметологом. Она обучалась профессии в Париже и посвятила всю жизнь тому, чтобы помогать женщинам выглядеть красиво. Хайек поделилась мудрыми наставлениями своей бабушки: «Она рассказывала, что во время сна в организме идет процесс регенерации и кожа восстанавливает pH-баланс, утреннее умывание только нарушит все естественные процессы. И вообще, если я тщательно умываю лицо вечером, с чего бы утром, когда я просыпаюсь, коже быть грязной?»
Избегает пилинга кожи
Хайек признает, что отшелушивание лица дает быстрый эффект, но также считает, что в будущем такая процедура может нанести вред, особенно если проводить ее слишком часто. Специалисты с Сальмой согласны. Эскфолиацию следует делать 1-2 раза в неделю, не чаще. Тогда кожа сохранит здоровый сияющий вид. Хайек придерживается этого правила и включает в свой уход масла и сыворотки, которые безопасны для ежедневного использования.
Снимает макияж кокосовым маслом
Сальма часто находит необычное применение продуктам с собственной кухни. Например, знаменитость предпочитает использовать кокосовое масло вместо средства для снятия макияжа. К слову, удаление остатков косметики перед сном является золотым правилом для Хайек. А в качестве вечернего очищения кожи актриса предпочитает овсяные хлопья. По ее словам, смесь из овсянки, миндального молока и меда делает ее кожу нежной и мягкой.
Не красит волосы
Актриса не подвергает свои роскошные волосы окрашиванию и не скрывает появившуюся седину. Она комментирует это так: «Одна из причин, по которой я не крашу волосы, заключается в том, что у меня не хватает терпения высидеть [всю процедуру]. К тому же, я не хочу тратить то, что осталось от моей юности, притворяясь, что я моложе, а затем не получать удовольствия от жизни».
Считает, что ее молодая кожа — заслуга крема за $ 10
Хайек высоко ценит свой крем с экстрактом корня мимозы, который является популярным средством в Мексике. Он обладает регенерирующими свойствами и широко применяется для лечения ожогов. «Вот почему мне не нужны ни ботоксы, ни пилинги, ни филлеры. Я пользуюсь только своими кремами».
Не сидит на диетах
Актриса гордится своей фигурой, принимает ее такой, какая она есть, и отмечает: «Мне не нравится сидеть на диетах, у меня плохо получается». Сальма признается, что в моменты стресса она ищет утешение в еде. Чтобы сделать питание сбалансированным, звезда включает свежевыжатые соки в своей ежедневный рацион.
Медитирует с совой
У знаменитой актрисы около 30 животных и количество кошек, собак, птиц, лошадей и альпак у Сальмы постоянно увеличивается. По словам Хайек, питомцы сами находят ее каким-то чудесным образом, а еще — заставляют быть активнее. Сальма говорит, что выгул собак — это ее тренировки, а сами питомцы — тренеры актрисы.
Если собаки помогают Хайек поддерживать тело в отличной физической форме, то домашняя сова по имени Керинг поддерживает душевное состояние звезды. Сальма говорит: «Вы не поверите, но я медитирую с совой очень часто. Как только я вхожу в состояние глубокой медитации, птица замирает».
Сальма Хайек не идет на поводу у индустрии красоты и руководствуется собственным мнением, когда дело касается бьюти-рутины. Она следит за внешностью, но не позволяет уходу за собой занимать все ее свободное время. Зато удовольствие от жизни и душевный комфорт она ставит на первое место и уделяет ему много внимания. Возможно, поэтому в свои 56 лет она выглядит гораздо моложе своего возраста.