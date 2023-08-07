8 простых правил, которые помогут не испоганить отпуск себе и окружающим

Каказалось бы, какое дело, что окружающие думают о нас, когда мы в отпуске? Мы этих людей первый и, скорее всего, последний раз в жизни видим. Однако даже в таких обстоятельствах важно помнить, что на курорте хорошо должно быть всем. Потому стоит придерживаться элементарных правил приличия, а еще — не забывать о собственном комфорте.

1. Держать детей под контролем

Дети обожают пляжи. Однако каждому родителю важно помнить, что насладиться отдыхом хотят и другие люди. В силах любого родителя сделать все возможное, чтобы дети не мешали остальным. Полезно заранее обговорить с чадом некоторые правила приличия. Например, что лучше не бегать по чужим полотенцам, не пинать песок и не играть в мяч над головами других отдыхающих.

2. Всегда переодеваться перед завтраком

Любой хороший отель постарается сделать все возможное, чтобы постояльцы чувствовали себя «как дома». Но это не значит, что никаких правил поведения там нет. Например, в большинстве отелей считается хамством, если гость спускается к завтраку в халате или пижаме. Если не хочется переодеваться, то лучше заказать еду в номер.

3. Соблюдать дресс-код даже в спа-салоне

Перед посещением спа-салона следует заранее поинтересоваться, нужно ли брать с собой купальник. В некоторых странах окажется, что да, его нужно брать обязательно, то есть приличная женщина находится в спа-салоне в купальнике. В других странах — например, в Японии и Турции — такого требования нет, во время процедур можно быть без одежды.

4. Не таскать слишком много еды из ресторана

Многие во время отпуска ставят себе цель — попробовать все, что предлагает ресторан с системой шведского стола. В целом в этом нет ничего плохо. Однако стоит помнить, что всю еду необходимо употреблять на месте и не забирать горы тарелок с собой в номер. В противном случае сотрудники службы безопасности могут заподозрить гостя в краже. А если хочется прихватить с собой что-то на пляж или взять перекус в дорогу, то лучше остановить свой выбор на фрукте, небольшом снеке или булочке.

5. Всегда брать с собой на борт самолета носки

Во время долго перелета любому захочется расслабиться и снять обувь, и никто запретить это делать не может. Однако важно помнить не только о своем комфорте, но и о комфорте других пассажиров. Никому неприятно лицезреть чьи-то голые пятки в проходе и уж тем более не подлокотниках своего кресла. Пусть они будут хотя бы носках.

6. Торговаться с умом

Торг — неотъемлемая часть многих культур. Однако, играя в эту игру, нужно быть крайне осторожным. В своих попытках заключить выгодную сделку лучше не заходить слишком далеко и не пытаться скинуть больше пары сотен. А еще стоит помнить: от прибыли с продаж напрямую зависит благополучие торговца и его семьи.

7. С чистой совестью кормить ребенка грудью

Грудное вскармливание — спорная тема для многих людей. Многие находят его чем-то отвратительным и недопустимым в публичных местах. Такая реакция общества смущает молодых мам. Однако в большинстве стран в публичном грудном вскармливании нет ничего зазорного. Но если выбор стоит между тем, чтобы кормить ребенка посреди толпы туристов, которые тоже пришли на экскурсию, или пройти 2 метра и попасть в укромный уголок, то можно выбрать второй вариант. Хотя бы с соображений личного комфорта.

8. Не делать длинные ногти в отпуск

Если в отпуске начать присматриваться к окружающим, то можно заметить, что чуть ли не каждая женщина приехала отдыхать с длинными красивыми ногтями. А зря, ведь она может 100 раз об этом пожалеть. Перед поездкой лучше, наоборот, укоротить ногти. Причина простая — короткие ногти реже ломаются, а вдали от дома может быть сложно быстро починить сломанный ноготь.