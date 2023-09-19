9 деталей образа, которые незаметно портят внешний вид и добавляют возраст

Многие женщины стремятся сохранить молодость и красоту настолько, насколько это возможно. Но иногда даже самые тщательные усилия могут быть испорчены малозаметными деталями, которые способны добавить пару-тройку лишних лет.

Слишком тщательно уложенные волосы

Тщательная укладка с большим количеством лака — напоминание о 80-х и 90-х годах прошлого века. Сегодня применяются более прогрессивные методы, позволяющие поколдовать над волосами. Например, так называемая умная стрижка, которая заключается в том, что волосам придают объем с помощью различных технических приемов, а также ламинирование волос, прикорневые спреи и большой ассортимент сухих шампуней. А чтобы создать завитые локоны, для них нужно использовать минимум стайлинговых средств. Лучше, если волосы будут слегка растрепаны и спутаны, как после прогулки в ветреный день.

Карандаш более темного оттенка, чем помада

Использование темной подводки для губ, особенно в сочетании со светлым оттенком помады — сама по себе достаточно устаревшая техника макияжа, которая к тому же прибавляет возраста. Более того, темный карандаш контрастного цвета привлекает внимание к мелким морщинкам вокруг губ. Использование же карандаша, подходящего по оттенку к помаде, напротив, делает губы пухлыми и более привлекательными.

Колготки телесного цвета

Стилисты утверждают, что телесные колготки, особенно блестящие, старят любую женщину. Они не скрывают недостатки кожи и неизбежные возрастные изменения, не делают ноги более загорелыми или стройными. Зато накидывают пару лет. Предпочтительнее выбирать плотные черные колготки. Они визуально сделают ноги более изящными, а весь образ — более стильным.

Тени цвета металлик

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Всем известно, что с возрастом кожа становится менее упругой. Из-за этого использование макияжа становится сложнее, потому что текстуры продуктов так и норовят заползти в мелкие складочки и морщины и подчеркнуть их. Например, такое невыгодное подчеркивание возраста свойственно ярким теням цвета металлик. В случае если вам все же хочется добавить образу праздничности, визажисты советуют наносить такие тени на центр века, подальше от мимических морщин, либо же отдавать предпочтение более светлым оттенкам.

Высокий каблук и отсутствие сноровки

Каблуки могут сделать из женщины как королеву, так и нелепую шапокляк — а зависит это полностью от техники ходьбы. При отсутствии сноровки вы с большей вероятностью упустите из виду длину шага, наклон туловища и положение коленей, что в конечном счете окажет негативное влияние и на осанку. Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться более комфортной высоты каблука либо же по-настоящему учиться ходить в такой обуви: делать небольшие шаги с пятки на носок и следить за спиной.

Начес

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Высокая прическа не всегда идет даже юным девушкам. Чересчур объемная укладка подчеркивает недостатки кожи, искажает овал лица и зрительно прибавляет возраста. Для современного образа можно добавить немного небрежности: небольшой хаос на голове сделает черты лица мягче, а женщину — моложе.

Маникюр персикового оттенка

Помимо сиреневого оттенка, крайне невыгодный эффект на вид кожи оказывает лак персикового цвета. На его фоне кожа выглядит слишком тусклой и более возрастной, чем она есть на самом деле. Вместо него лучше присмотреться к белым, серым и, конечно же, классическим бледно-розовым оттенкам. С ними кожа, напротив, будет выглядеть более живой и здоровой.

Перламутровая помада

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Чем старше женщина, тем больше у нее морщин, уголки губ начинают опускаться вниз. А перламутровая помада слишком сильно подчеркивает все возрастные изменения. Кроме того, перламутровый блеск зачастую дешевит образ. Можно использовать для макияжа полуматовую текстуру помады, чтобы сделать образ более благородным.

Лакированная обувь и аксессуары

Подобные бликующие предметы отсылают к эпохе гламура и глянца, которая благополучно канула в Лету. Кстати, в штате Огайо кожаные туфли, покрытые лаком, находились под запретом: в них отражается нижнее белье. Самый актуальный материал как для обуви, так и для сумок сегодня — это замша.