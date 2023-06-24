9 экранных поцелуев, о которых актеры не забудут еще очень долго

Пожалуй, в каждой киноленте присутствует чувственная сцена поцелуя между героями. Этот сильный момент всегда завораживает зрителя, а вот подробности его создания, как правило, остаются за кадром. Мы выяснили, как снимали сцены культовых кинопоцелуев и какие впечатления они оставили у знаменитых актеров и актрис.

«Титаник», 1997

Во время съемок Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет стали хорошими друзьями. История короткого, но страстного романа их героев — Джека и Роуз — навсегда останется одной из самых трогательных и запоминающихся в мировом кино. В одном из интервью ДиКаприо признался, что этот поцелуй с Кейт на большом экране стал его любимым. На это Уинслет ответила, рассказав, что на самом деле отлично помнит, как сильно актер ненавидел сцены с поцелуями.

«Грязные танцы», 1987

В кадре Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей смотрелись ярко и динамично. Между актерами летали искры, но их отношения нельзя было назвать романтическими: на съемочной площадке случались конфликты, которые нередко перерастали в скандалы, актеры вели себя как кошка с собакой. Однако это не помешало Грей и Суэйзи блестяще продемонстрировать влюбленность и страстно целоваться.

«Человек-паук», 2002

Сцена с поцелуем под проливным дождем в первом фильме о Человеке-пауке стала культовой. Мало кто знает, что съемки были непростыми. Было очень холодно. Дубль за дублем исполнителей главных ролей, Тоби Магуайра и Кирстен Данст, обливали прохладной водой. Актеры мужественно держались всю ночь. Они ничего не говорили, не жаловались, только тряслись в ознобе. Магуайр вспоминал, что он долго висел вниз головой и в какой-то момент Кирстен освободила его губы от мокрой маски и случайно полностью перекрыла воздух. Страдания актеров оказались не напрасны — они получили награду MTV Movie Award за лучший поцелуй.

«Очень странные дела», 2016

Милли Бобби Браун описала свой первый поцелуй с Финном Вулфхардом на съемках «Очень странных дел» как «самый неловкий поступок в мире». И на то была веская причина. Актриса призналась, что чувствовала стеснение, потому что на съемках присутствовал ее отец. Он наблюдал за процессом и смущал юных актеров.

«Железный человек», 2008

Гвинет Пэлтроу сыграла Пеппер Поттс, помощницу Тони Старка, ставшую впоследствии его женой. На протяжении съемок Пэлтроу и Дауни проводили много времени вместе и неплохо ладили. Часто бывает, что друзья за кадром не могут сыграть страсть на экране. Актриса рассказывала своим поклонниками, что во время поцелуев с Дауни она ловила себя на мысли, что целует собственного брата.

«Воды слонам!», 2011

Одна только мысль о поцелуе с Робертом Паттинсоном заставляет трепетать тысячи женских сердец. Однако Риз Уизерспун не в их числе. Во время съемок фильма «Воды слонам» Паттинсон простудился. Позже актриса призналась, что их экранный поцелуй «был неприятным».

«Забирая жизни», 2004

Итан Хоук признался, что его лучший поцелуй на экране был с Анджелиной Джоли. «Она рождена, чтобы сводить мужчин с ума», — откровенничал актер на одном из шоу. — Когда она целует тебя, ты забываешь, как тебя зовут".

«Австралия», 2008

В одной из сцен «Австралии» от Николь Кидман и Хью Джекмана требовалась демонстрация сильной страсти. Все получилось хорошо, но не сразу. Джекман вспоминал, что ему было очень некомфортно целоваться на глазах у команды из 70 человек.

Серия фильмов о «Пиратах Карибского моря», 2003-2017

На протяжении съемок во франшизе Кира Найтли участвовала в сценах с поцелуями как с Орландо Блумом, так и с Джонни Деппом. Как-то на вопрос «Кто целуется лучше?» актриса ответила: «Джонни Депп, безусловно, был неплох». Блум комплиментов не удостоился.