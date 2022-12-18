Джейн Фонда сожалеет о том, что сделала подтяжку лица, и просит молодых людей перестать бояться старости

Джейн Фонда часто публично говорит о своей пластической операции. В интервью легендарная и культовая актриса, которой почти 85 лет, рассказала о своих взглядах на старение. Давайте послушаем, почему она сожалеет о том, что сделала подтяжку лица.

Возраст — это не повод отказываться от своей привычной жизни

ASSOCIATED PRESS / East News

Оскароносная звезда и защитница окружающей среды Джейн Фонда рассказала Vogue, что женщины не должны бояться старения. «Мне почти 85, но я не кажусь такой уж старой. Я хочу помочь молодым людям перестать бояться старости. Они должны осознать, что только потому, что достигли определенного возраста, они не должны отказываться от жизни или развлечений. Вы все так же можете заводить новых друзей и делать все, что захотите».

Оглядываясь назад, Фонда поделилась, что не гордится своим решением сделать подтяжку лица

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Говоря о ее отношении к пластической хирургии, актриса объяснила, что многие богатые женщины, которые делали всевозможные подтяжки лица и тому подобное, выглядят ужасно. Ей сделали подтяжку лица, но она остановилась, потому что не хотела, чтобы ее лицо выглядело «странно». Актриса призналась: «Я не горжусь тем фактом, что легла под нож».

Она считает, что есть и другие способы выглядеть сногсшибательно

Matt Baron / BEImages / EAST NEWS

Фонда посоветовала начать активный образ жизни еще в молодости. Она добавила: «Я не делаю много процедур по уходу за лицом и не трачу много денег на кремы или что-то в этом роде. Я пью много воды, хорошо сплю, много двигаюсь и стараюсь подолгу не находиться на солнце. А еще у меня есть хорошие друзья, которые заставляют меня смеяться. Смех — это тоже хорошо».

Фонда вспоминает о видеотренировках, которые раньше выпускала

С помощью своих известных видеороликов о домашних тренировках, которые были популярны в 1980-х годах, обладательница премии «Оскар» попыталась сделать занятия спортом более доступными для всех. По словам актрисы, самая первая схема тренировок, подготовленная ей и ее командой, по-прежнему остается популярной. «Я знаю, что в мире полно женщин, которые не могут позволить себе ходить в спортзал, стесняются или не могут заниматься вне дома, потому что у них маленький ребенок», — сказала Фонда.

Истории людей делают ее счастливой

«Мне так понравилась реакция людей, — поделилась актриса, рассказывая о своих видео с домашними тренировками. — Может быть, люди начали заниматься, потому что хотели похудеть, но женщины говорили мне: „Я больше не принимаю инсулин из-за своего диабета“ или „Я впервые возразила своему начальнику, потому что увидела мышцы на своих руках“. Я была правда рада услышать такие отзывы».

Что вы думаете о подтяжке лица? Что бы вы предпочли: сделать пластическую операцию или продолжать покорять мир своей естественной красотой?