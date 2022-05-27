История Елизаветы II и принца Филиппа, которые доказали всему миру, что настоящая любовь действительно существует
Почти 7 десятилетий назад принц Филипп написал юной принцессе Елизавете письмо, в котором рассказал о своей большой и чистой любви. С тех пор пара была неразлучна и, несмотря на критику и перешептывания за спиной, пронесла свои чувства сквозь года, многочисленные взлеты и падения.
Мы в ADME решили разобраться в секретах семейной жизни королевской четы и, признаться, многое взяли себе на заметку.
- Первая встреча 8-летней Елизаветы и 13-летнего Филиппа произошла еще в 1934 году, когда молодые люди присутствовали вместе на свадьбе принцессы Марины и принца Георга. Тогда будущий герцог Эдинбургский был наследником датской и греческой королевских семей: его семья была изгнана из Греции, когда ему было всего 18 месяцев.
Юная принцесса Елизавета прогуливается с подругой в Лондоне, куда она прибыла для подготовки к свадьбе принцессы Марины.
- Несколько лет спустя юная пара воссоединилась: тогда Елизавета приметила принца в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Их вторая встреча стала судьбоносной: подростки сразу же влюбились друг в друга и начали обмениваться письмами.
- По словам одной из гувернанток будущей британской королевы, Елизавету сразу же привлекла внешность юного кадета: светлые волосы и голубые глаза загадочного принца из Греции, похожего на мужественного викинга, заставили девушку «буквально порозоветь».
- Хотя принц Филипп приходился Елизавете четвероюродным братом, королевская семья наотрез отказывалась принимать парня. Филиппа долгое время считали слишком уж резким, слишком уж неотесанным и слишком уж неангличанином. Однако Елизавета была непреклонна в своем выборе.
- Чтобы влиться в семью невесты, принц был вынужден отказаться от множества регалий, получить британское гражданство и даже принять фамилию своих бабушки и дедушки по материнской линии — Маунтбеттен.
- Обручившись в июле 1947-го, пара поженилась в ноябре того же года. Чтобы выйти замуж в платье мечты, Елизавете пришлось вести очень скромный образ жизни: жесткие меры экономии, введенные в стране в то время, вынудили принцессу копить талоны на одежду. И хотя поклонники будущей королевы пытались отправить ей свои собственные талоны, Елизавета возвратила их все законным владельцам и сама оплатила стоимость своего платья.
- Принц Филипп тоже столкнулся с проблемами. «Интересно, знает ли Филипп, за что он берется, — сказал однажды король Георг VI, отец Елизаветы. — Однажды Лилибет станет королевой, а он — ее супругом. Это намного сложнее, чем быть королем».
- Слова короля Георга оказались пророческими: спустя 5 лет после свадьбы Елизавета и Филипп стали самыми известными людьми в мире. И хотя на тот момент у пары было уже 2 детей, семейное счастье не могло отменить главную миссию Елизаветы — жизнь в королевском дворце и служение британскому народу.
- Когда 2 июня 1953 года Елизавету короновали в Вестминстерском аббатстве, во время торжества принц Филипп преклонил колени и сказал ей: «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, отныне становлюсь Вашим вассалом, который будет оберегать Вашу жизнь и здоровье. Я буду поклоняться Вам всю жизнь».
- Впрочем, в то время королева уже наверняка была наслышана о том, что распускали злые языки. Говорили, что в 1948-м, в год рождения принца Чарльза, принц Филипп изменял Елизавете с актрисой Пэт Кирквуд.
Пэт Кирквуд — британская актриса, которой приписывали роман с принцем Филиппом.
- Говорили, что роман с принцем Филиппом разрушил карьеру Пэт Кирквуд. Однако девушка тоже была не лыком шита, сказав: «У меня была бы более счастливая и легкая жизнь, если бы принц Филипп вместо того, чтобы зайти без приглашения в мою гримерную, отправился бы домой к своей беременной жене в ту ночь, о которой все говорят».
- Едва оправившись от щекотливой ситуации, королевская чета вновь оказалась в центре внимания. И вновь из-за слухов о романе принца Филиппа. Пэт Кирквуд в этот раз была ни при чем: семейную идиллию нарушила давняя подруга Филиппа Элен Кордет.
Элен Кордет — звезда греческого кабаре.
- Принц Филипп был крестным отцом детей Элен. Этот невинный, казалось бы, факт стал основой для появления множества кривотолков: говорили, что дети певицы, Макс и Луиза, на самом деле приходятся детьми и супругу королевы. И хотя сама Кордет все отрицала с самого начала, лишь в 1996 году ее сын Макс публично опроверг все слухи о своем родстве с королевской семьей.
- Несмотря на сплетни, ни один из предполагаемых романов принца так и не получил неопровержимых доказательств. Кроме того, разозлившись однажды, супруг королевы сказал репортеру: «Вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы я мог скрыть от всех свои похождения, если за последние 40 лет я и шагу не мог сделать без сопровождающего меня полицейского?»
- Хотя в первые годы брака принцу тяжело давалась роль супруга королевы, Филипп всегда уступал своей жене в вопросах решения дел и обязанностей главы государства. Для всей планеты Елизавета была главной. Зато главой королевской семьи всегда был именно Филипп.
- Муж сопровождал свою царственную супругу на всех событиях национального масштаба. На кадрах видно, что любящая пара порой обменивалась между собой еле уловимыми улыбками и взглядами. То были маленькие личные моменты, во время которых статус и строгий церемониал на мгновение улетучивались и демонстрировали миру теплые отношения Елизаветы и Филиппа.
- Несмотря на царившее в семье взаимопонимание, герцог однажды сказал, что «секрет счастливого брака заключается в том, чтобы иметь с супругой разные интересы». Быть может, именно поэтому муж и жена комфортно чувствовали себя и поодиночке, проводя много времени за своими делами.
- Так, герцог Эдинбургский находил время для одного из своих самых любимых занятий — живописи. Со временем простое хобби превратилось в самую настоящую страсть принца, и его работы снискали признание ценителей искусства.
- Королева же обзавелась другим видом досуга — садоводством. И пока ее супруг творил у себя в кабинете, Елизавета с удовольствием посвящала время обустройству сада в Виндзорском замке.
- Последний год семейной жизни принц Филипп и королева Елизавета провели в дворцовых покоях, вспоминая о прожитой жизни и наслаждаясь обществом друг друга. Пожалуй, мужу и жене было что обсудить: за время совместной жизни у пары не только родилось 4 детей, но и появилось множество поклонников во всех частях света.
- Во время своей речи на праздновании годовщины золотой свадьбы в 1997 году королева сказала о своем муже: «Он всегда был моей силой и опорой. Всегда. И я, и вся его семья, и эта, и многие другие страны — все мы находимся в большом долгу перед ним».
Какими секретами долгой семейной жизни вы могли бы поделиться с нами? Знакомы ли вы с парами, о которых вы могли бы сказать, что они по-настоящему счастливы? В чем заключается причина их благополучия?