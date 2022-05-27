История Елизаветы II и принца Филиппа, которые доказали всему миру, что настоящая любовь действительно существует

Почти 7 десятилетий назад принц Филипп написал юной принцессе Елизавете письмо, в котором рассказал о своей большой и чистой любви. С тех пор пара была неразлучна и, несмотря на критику и перешептывания за спиной, пронесла свои чувства сквозь года, многочисленные взлеты и падения.

Мы в ADME решили разобраться в секретах семейной жизни королевской четы и, признаться, многое взяли себе на заметку.

Первая встреча 8-летней Елизаветы и 13-летнего Филиппа произошла еще в 1934 году, когда молодые люди присутствовали вместе на свадьбе принцессы Марины и принца Георга. Тогда будущий герцог Эдинбургский был наследником датской и греческой королевских семей: его семья была изгнана из Греции, когда ему было всего 18 месяцев.

Юная принцесса Елизавета прогуливается с подругой в Лондоне, куда она прибыла для подготовки к свадьбе принцессы Марины.

Несколько лет спустя юная пара воссоединилась: тогда Елизавета приметила принца в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Их вторая встреча стала судьбоносной: подростки сразу же влюбились друг в друга и начали обмениваться письмами.

По словам одной из гувернанток будущей британской королевы, Елизавету сразу же привлекла внешность юного кадета: светлые волосы и голубые глаза загадочного принца из Греции, похожего на мужественного викинга, заставили девушку «буквально порозоветь».

Хотя принц Филипп приходился Елизавете четвероюродным братом, королевская семья наотрез отказывалась принимать парня. Филиппа долгое время считали слишком уж резким, слишком уж неотесанным и слишком уж неангличанином. Однако Елизавета была непреклонна в своем выборе.

Чтобы влиться в семью невесты, принц был вынужден отказаться от множества регалий, получить британское гражданство и даже принять фамилию своих бабушки и дедушки по материнской линии — Маунтбеттен.

Обручившись в июле 1947-го, пара поженилась в ноябре того же года. Чтобы выйти замуж в платье мечты, Елизавете пришлось вести очень скромный образ жизни: жесткие меры экономии, введенные в стране в то время, вынудили принцессу копить талоны на одежду. И хотя поклонники будущей королевы пытались отправить ей свои собственные талоны, Елизавета возвратила их все законным владельцам и сама оплатила стоимость своего платья.

Принц Филипп тоже столкнулся с проблемами. «Интересно, знает ли Филипп, за что он берется, — сказал однажды король Георг VI, отец Елизаветы. — Однажды Лилибет станет королевой, а он — ее супругом. Это намного сложнее, чем быть королем».

Слова короля Георга оказались пророческими: спустя 5 лет после свадьбы Елизавета и Филипп стали самыми известными людьми в мире. И хотя на тот момент у пары было уже 2 детей, семейное счастье не могло отменить главную миссию Елизаветы — жизнь в королевском дворце и служение британскому народу.

Когда 2 июня 1953 года Елизавету короновали в Вестминстерском аббатстве, во время торжества принц Филипп преклонил колени и сказал ей: «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, отныне становлюсь Вашим вассалом, который будет оберегать Вашу жизнь и здоровье. Я буду поклоняться Вам всю жизнь».

Впрочем, в то время королева уже наверняка была наслышана о том, что распускали злые языки. Говорили, что в 1948-м, в год рождения принца Чарльза, принц Филипп изменял Елизавете с актрисой Пэт Кирквуд.

Пэт Кирквуд — британская актриса, которой приписывали роман с принцем Филиппом.

Говорили, что роман с принцем Филиппом разрушил карьеру Пэт Кирквуд. Однако девушка тоже была не лыком шита, сказав: «У меня была бы более счастливая и легкая жизнь, если бы принц Филипп вместо того, чтобы зайти без приглашения в мою гримерную, отправился бы домой к своей беременной жене в ту ночь, о которой все говорят».

Едва оправившись от щекотливой ситуации, королевская чета вновь оказалась в центре внимания. И вновь из-за слухов о романе принца Филиппа. Пэт Кирквуд в этот раз была ни при чем: семейную идиллию нарушила давняя подруга Филиппа Элен Кордет.

Элен Кордет — звезда греческого кабаре.

Принц Филипп был крестным отцом детей Элен. Этот невинный, казалось бы, факт стал основой для появления множества кривотолков: говорили, что дети певицы, Макс и Луиза, на самом деле приходятся детьми и супругу королевы. И хотя сама Кордет все отрицала с самого начала, лишь в 1996 году ее сын Макс публично опроверг все слухи о своем родстве с королевской семьей.

Несмотря на сплетни, ни один из предполагаемых романов принца так и не получил неопровержимых доказательств. Кроме того, разозлившись однажды, супруг королевы сказал репортеру: «Вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы я мог скрыть от всех свои похождения, если за последние 40 лет я и шагу не мог сделать без сопровождающего меня полицейского?»

Хотя в первые годы брака принцу тяжело давалась роль супруга королевы, Филипп всегда уступал своей жене в вопросах решения дел и обязанностей главы государства. Для всей планеты Елизавета была главной. Зато главой королевской семьи всегда был именно Филипп.

Муж сопровождал свою царственную супругу на всех событиях национального масштаба. На кадрах видно, что любящая пара порой обменивалась между собой еле уловимыми улыбками и взглядами. То были маленькие личные моменты, во время которых статус и строгий церемониал на мгновение улетучивались и демонстрировали миру теплые отношения Елизаветы и Филиппа.

Несмотря на царившее в семье взаимопонимание, герцог однажды сказал, что «секрет счастливого брака заключается в том, чтобы иметь с супругой разные интересы». Быть может, именно поэтому муж и жена комфортно чувствовали себя и поодиночке, проводя много времени за своими делами.

Так, герцог Эдинбургский находил время для одного из своих самых любимых занятий — живописи. Со временем простое хобби превратилось в самую настоящую страсть принца, и его работы снискали признание ценителей искусства.

Королева же обзавелась другим видом досуга — садоводством. И пока ее супруг творил у себя в кабинете, Елизавета с удовольствием посвящала время обустройству сада в Виндзорском замке.

Последний год семейной жизни принц Филипп и королева Елизавета провели в дворцовых покоях, вспоминая о прожитой жизни и наслаждаясь обществом друг друга. Пожалуй, мужу и жене было что обсудить: за время совместной жизни у пары не только родилось 4 детей, но и появилось множество поклонников во всех частях света.

Во время своей речи на праздновании годовщины золотой свадьбы в 1997 году королева сказала о своем муже: «Он всегда был моей силой и опорой. Всегда. И я, и вся его семья, и эта, и многие другие страны — все мы находимся в большом долгу перед ним».