История моды для беременных намного увлекательнее, чем мы думали

На протяжении многих веков одежда для беременных не отличалась особым разнообразием. В большинстве случаев ее функция заключалась лишь в том, чтобы прикрыть округлившийся животик c помощью складок и отделки. Но в последнее время мы можем наблюдать замечательные изменения в моде для женщин в положении. Теперь вместо мешковатых платьев дамы могут выбрать элегантный костюм, симпатичную мини-юбку, модный комбинезон или даже обтягивающие брюки. И неважно, предпочитаете вы комфорт или стиль, а может, вещи, сочетающие и то и другое, — у женщин, ожидающих пополнения в семействе, нет недостатка в выборе моделей одежды. Так почему бы нам не рассмотреть эволюцию моды для беременных, начиная с XV века?

1400–1500-е годы

В XV–XVI веках беременным женщинам предписывалось не выходить из дома без необходимости, поэтому специальная одежда им просто не требовалась. Однако если дама все же покидала свое жилище, она должна была скрывать свой живот. Наиболее популярным у будущих матерей материалом для нарядов был бархат. А еще беременные носили фартуки, чтобы скрыть свое интересное положение.

1600–1700-е годы

В эпоху барокко появился первый фасон платья для беременных под названием «Адриенн». Он отличался множеством складок и завышенной линией талии, поэтому носить такие платья можно было на протяжении всех 9 месяцев.

1700–1800-е годы

В этот период появились и специальные корсеты для беременных. Они были мягче обычных, легко регулировались в зависимости от размеров живота и обеспечивали дополнительную поддержку спины.

1800-е годы

В эту эпоху в моде были платья с завышенной линией талии, поэтому дамам не нужно было менять свой стиль во время беременности. А изобретение корсета для кормящих матерей еще больше облегчило им жизнь.

Начало 1900-х годов

В начале ХХ века в США в магазинах готовой одежды впервые появились модели для беременных. Дамы могли приобрести специальные блузы и корсеты, которые все еще были в моде в то время.

1920-е годы

В 1920-х годах беременные женщины наконец смогли вздохнуть с облегчением, потому что в моду вошли свободные платья с заниженной линией талии. Теперь будущим мамам стало доступно идеальное сочетание стиля и комфорта.

1930-е годы

Illustrated London News Ltd / Mary Evans Picture Library / East News

В 1930-х годах в моду вернулся более консервативный стиль, и опять ожидающие ребенка женщины должны были скрывать свой живот. Но благодаря таким декоративным элементам, как рюши на груди и большие банты, дамы могли выглядеть стильно и во время беременности.

1940-е годы

Rights Managed / Mary Evans Picture Library / East News

Трапециевидный силуэт, платья с запахом, платья-рубашки, мелкие принты — все это стало невероятно популярным в 1940-х годах. А блузки на пуговицах оказались настоящей находкой для кормящих матерей.

1950-е годы

Американская актриса Люсиль Болл стала первой знаменитостью, появившейся на экране беременной. Это был настоящий прорыв в киноиндустрии. А ее наряд, состоящий из свободной блузы и брюк, превратился в излюбленный костюм беременных на все десятилетие.

1960-е годы

В 1960-х женщины начали покупать одежду, подходящую для разных сроков беременности. Особенно были популярны летящие платья беби-долл. А еще ожидающие пополнения дамы стали появляться в очень коротких нарядах.

1970-е годы

Богемные платья макси с цветочным принтом и удобные игривые наряды стали визитной карточкой одежды для беременных в 1970-х годах.

1980-е годы

В 1980-е годы стали популярны широкие блузы с объемными воротниками и бантами. А когда принцесса Диана ждала старшего сына, она носила платья свободного покроя пастельных тонов, сделав их настоящим хитом моды для беременных по всему миру.

1990-е годы

После того как Деми Мур появилась на обложке журнала Vanity Fair без одежды, беременность даже стала своеобразным трендом 1990-х годов, а женщины перестали прятать свои животы под слоями ткани.

2000–2010 годы

CJ Contino / Everett Collection / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , OSBOURNE JON / SIPA / EAST NEWS

В начале 2-го тысячелетия беременные женщины продолжили придерживаться расслабленного стиля 1990-х. Такие звезды, как Сара Джессика Паркер, Кейт Хадсон и Наоми Уоттс с удовольствием дефилировали по красной дорожке, гордо демонстрируя свой округлившийся животик.

2010–2020 годы

Danny Moloshok / Invision / AP / East News , PictureGroup / Sipa USA / East News , AFP / EAST NEWS

Эта модная тенденция перекочевала и в следующее десятилетие, и все больше женщин перестали скрывать свою беременность. А многие из них начали носить длинные женственные наряды.

Последние тенденции

Boyer David / ABACA / Abaca / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

В наши дни беременные дамы носят все, что им заблагорассудится, не боясь осуждения общественности. Любая одежда, будь то роскошное платье, спортивный костюм, мини-юбка или откровенный наряд с глубоким вырезом, идеально сочетается с округлившимся животиком будущей мамы.