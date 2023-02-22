История реального капитана Джека Воробья, который был честным трудягой. А в 35 в корне изменил жизнь и пошел в пираты
Сложно поверить, что в этом году франшизе «Пираты Карибского моря» исполняется 20 лет. Одним из самых любимых ее персонажей (если не самым) был и остается капитан Джек Воробей. Бесцеремонный, немного эпатажный, но очень харизматичный и в душе добрый, этот герой до сих пор кажется нереально крутым. Оказывается, у него был прототип. Рассказываем о капитане Джеке Уорде, или Джеке Пташке, которого еще при жизни прозвали Королем Моря.
- В фильмах не говорится, когда конкретно родился Джек Воробей и сколько ему вообще лет. Но мы знаем, что действие разворачивается в начале XVIII века. Джек Уорд же жил века на 1,5–2 раньше экранного персонажа. Он появился на свет около 1553 года в Англии.
- Если Джек Воробей был потомственным пиратом, то Уорд занимался этим не всегда. В детстве и юности он был рыбаком. Лет в 35 Джек начал грабить корабли заезжих моряков. Тогда на это закрывали глаза.
- Когда в 1603 году на престол взошел другой король, власти перестали выдавать лицензии на грабеж и объявили такие действия пиратством. Джека принудили работать в Королевском флоте.
- Немного поработав на нового короля, Уорд почти сразу стал пиратом. Вместе с товарищами по команде он покинул флот, сбежав и выкрав напоследок судно. Они стали заниматься тем, что отнимали корабли у европейских моряков. И преуспели в этом.
- Хотя Джек и был пиратом, он успел подружиться с властями Туниса и договориться о том, чтобы его флотилии разрешили базироваться в этой стране. Более того, пока в остальном мире Уорда мечтали поймать, Тунис согласился защищать пирата, если это понадобится.
- Апогей славы Джека Уорда пришелся на 1607 год. В это время он пополнил свою флотилию богатейшим венецианским судном под названием Reniera e Soderina. Переоборудовав его, Джек отправился в свое первое плавание на нем.
- Одно время поговаривали, что Уорд потерпел крушение на новом корабле и погиб. Reniera e Soderina действительно не выдержала первое плавание. Виной были неудачные переделки Уорда. Однако сам пират остался цел и невредим. Он ускользнул с тонущего корабля на небольшое судно из своей же флотилии и вернулся в Тунис.
- Звезда Джека Уорда закатилась после того, как он бросил 350 тонущих человек на Reniera e Soderina. Примерно к 1610 году он окончательно обосновался в Тунисе и к тому же сменил имя: теперь его звали Юсуф Рейс.
- В Тунисе Джек построил себе невероятно величественный дом. На огромном участке он воздвиг роскошный особняк, отделанный мрамором. Современники называли последнее пристанище Уорда дворцом.
- Образ жизни Джека был под стать его жилищу. Пират имел слуг, которые одевали его в дорогую одежду, двух поваров, а также дегустатора, который пробовал всю еду прежде, чем Уорд притронется к ней.
- Если верить современникам, Джек был дерзким человеком. Он никому не боялся говорить правду в лицо и приправлял свои речи иронией. И, несмотря на то что Уорд преступал закон, многие называли его храбрым человеком, а его поступки считали подвигами.
- С Джеком Воробьем Уорда сближает не только дерзость в общении. Так, его описывали как человека экстравагантного, любящего сквернословить. Правда, в отличие от экранного героя Уорд не любил много говорить.
- Джек не был идеальным капитаном. Он любил поспать, вел праздный образ жизни и мало в чем был сведущ кроме морского дела. Но Уорд обладал уникальным даром убеждать людей снова и снова следовать за ним и подвергать себя опасности.
- Существует единственное описание внешности Джека: около 55 лет, низкорослый, полулысый, с редкими седыми волосами сзади, смуглым лицом и бородой.
- В отличие от Джека Воробья Уорд не был холостяком. В перерывах между плаваниями его окольцевали аж 2 раза. Сначала Джек взял в жены свою соотечественницу. Позже, когда Уорд окончательно разбогател и обосновался в Тунисе, он женился вновь, теперь на итальянке. Тем не менее своей английской жене Джек продолжал присылать деньги.
- В конце жизни Джек обучал молодых людей морскому делу. Уорд прожил до 70 лет и скончался в 1622 году, предположительно, из-за чумы. Вплоть до кончины он жил в Тунисе, в своем богато обставленном доме.
- Писатели прославляли Джека еще при жизни, посвящая ему отдельные пьесы, баллады и целые книги. О нем говорили как о самом известном пирате Англии и называли Королем Моря.
Фото на превью WALT DISNEY PICTURES / MOUNTAIN, PETER / Album / EAST NEWS
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