История реального капитана Джека Воробья, который был честным трудягой. А в 35 в корне изменил жизнь и пошел в пираты

Сложно поверить, что в этом году франшизе «Пираты Карибского моря» исполняется 20 лет. Одним из самых любимых ее персонажей (если не самым) был и остается капитан Джек Воробей. Бесцеремонный, немного эпатажный, но очень харизматичный и в душе добрый, этот герой до сих пор кажется нереально крутым. Оказывается, у него был прототип. Рассказываем о капитане Джеке Уорде, или Джеке Пташке, которого еще при жизни прозвали Королем Моря.