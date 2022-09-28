Как изменились 12 исполнителей, хиты которых когда-то исцелили не одно разбитое сердечко
Есть песни, названия которых мы едва ли вспомним, а имена их исполнительный вряд ли вообще когда-то знали. Но стоит зазвучать первым аккордам — и мы начинаем покачиваться в такт и не пропускаем ни единого слова. Романтические композиции нашей молодости — то, что записано на подкорке и останется там навсегда независимо от наших желаний. Почему бы не вспомнить исполнителей этих чарующих песен и не посмотреть, как они изменились?
Тони Брэкстон
Тони Брэкстон — обладательница множества престижных музыкальных наград. Певица стала широко известна благодаря хиту «Un-Break My Heart». В 1997 году песня была удостоена премии «Грэмми» в категории «Лучшая женская вокальная работа в поп-жанре». В настоящее время Брэкстон продолжает заниматься музыкой, принимает участие в телевизионных шоу.
Синди Лопер
Певица известна своими хитами «Girls Just Want to Have Fun» и «Time After Time». Лопер всегда поражала самобытным имиджем: волосами разного цвета и эксцентричной одеждой. А также своим мощным вокальным диапазоном в 4 октавы.
Музыкальные критики хвалили исполнительницу, а ее песня «Time After Time» была названа одной из лучших композиций о любви всех времен многими СМИ, в числе которых Rolling Stone и MTV.
Даррен Хейз
Хейз был фронтменом поп-дуэта Savage Garden, который достиг пика популярности в 1997 году. Это случилось после выхода песни «To the Moon and Back». Романтическая композиция очаровала весь мир и заняла 24-е место в американском Billboard Hot 100.
Хейз выпустил свой 1-й сольный альбом «Spin» в 2002 году. В 2022 году, после длительного перерыва, музыкант вернулся в шоу-бизнес с новыми синглами.
Фил Коллинз
Музыкант был барабанщиком и солистом рок-группы Genesis, а затем построил карьеру сольного исполнителя. Его наиболее успешные синглы — «In the Air Tonight» и «Another Day in Paradise». Последний считается фирменной песней Коллинза и отличается кульминационным барабанным проигрышем между двумя частями. Композиция популярна по сей день, в 2021 году она заняла 291-е место в списке «500 величайших песен всех времен» журнала Rolling Stone.
Ричард Маркс
Ричард Маркс продал более 30 млн дисков по всему миру. Его дебютный альбом в 1987 году стал трижды платиновым. Песня «Right Here Waiting» была признана в Великобритании самой популярной композицией о любви, прослушиваемой на Spotify в преддверии Дня святого Валентина в 2013 году.
Сейчас музыкант продолжает записывать песни, снимается в сериалах, а в 2021 году опубликовал автобиографию.
Крис Айзек
Айзек широко известен своим прорывным хитом «Wicked Game», а также другими песнями, такими как «Blue Hotel» и «Baby Did a Bad Bad Thing». Отличительные особенности его творчества — стиль, насыщенный изменениями звуковой интенсивности, и широкий вокальный диапазон.
За свою карьеру, охватывающую 4 десятилетия, Айзек выпустил в общей сложности 12 студийных альбомов и получил множество номинаций на премии. Певец много гастролировал и продолжает делать это и сегодня.
Рик Эстли
Певец получил всемирную известность в 1980-х годах благодаря своим хитам, в числе которых «Never Gonna Give You Up». В 2007 году эта песня неожиданно всколыхнула интернет и оживила исполнительскую карьеру Эстли. В июле 2021 года клип на нее набрал 1 млрд просмотров.
Игл-Ай Черри
В 1997 году сингл певца «Save Tonight» принес ему коммерческий успех в Ирландии, Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, а также был признан песней года в Новой Зеландии. Черри продолжил музыкальную карьеру. В 2018 году вышел его 5-й альбом «Streets of You».
Леона Льюис
Льюис добилась всеобщего признания в 2006 году, когда стала победительницей 3-го сезона телешоу The X Factor. Ее победный сингл, кавер-версия песни Келли Кларксон «A Moment Like This», побил мировой рекорд: его скачали 50 тыс. раз в течение 30 минут.
Триумф Леоны продолжился. Ее дебютный студийный альбом «Spirit» и сингл «Bleeding Love» имели ошеломительный успех. В США сингл стал самым продаваемым в 2008 году, и в том же году Льюис была признана лучшим новым артистом по версии Billboard. В 2009 году певица выпустила свой 2-й студийный альбом «Echo» и записала песню «I See You» для фильма «Аватар».
Лайонел Ричи
Лайонел Ричи прославился в 1970-х годах как автор и исполнитель романтических композиций. Он написал такие хиты, как «Lady», «Endless Love» и «Hello». Последний был выпущен в 1984 году и занял 1-е место в трех музыкальных чартах Billboard.
Брайан Адамс
Адамс был признан одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. По всему миру было продано примерно 100 млн его пластинок. Хит «Please Forgive Me», вышедший в 1993 году, занял 7-е место в американском чарте Billboard Hot 100.
Крис Норман
Крис Норман — исполнитель в стиле софт-рок. Его композиция «Stumblin’ In», записанная в дуэте со Сьюзи Кватро, стала хитом. Сингл занял 4-е место в Billboard Hot 100 в 1979 году.
Помните этих исполнителей и их хиты? Кто еще всплыл в вашей памяти?