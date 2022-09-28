Как изменились 12 исполнителей, хиты которых когда-то исцелили не одно разбитое сердечко

Есть песни, названия которых мы едва ли вспомним, а имена их исполнительный вряд ли вообще когда-то знали. Но стоит зазвучать первым аккордам — и мы начинаем покачиваться в такт и не пропускаем ни единого слова. Романтические композиции нашей молодости — то, что записано на подкорке и останется там навсегда независимо от наших желаний. Почему бы не вспомнить исполнителей этих чарующих песен и не посмотреть, как они изменились?

Тони Брэкстон

© Toni Braxton / YouTube , VALERIE MACON / AFP / East News VALERIE MACON / AFP / East News

Тони Брэкстон — обладательница множества престижных музыкальных наград. Певица стала широко известна благодаря хиту «Un-Break My Heart». В 1997 году песня была удостоена премии «Грэмми» в категории «Лучшая женская вокальная работа в поп-жанре». В настоящее время Брэкстон продолжает заниматься музыкой, принимает участие в телевизионных шоу.

Синди Лопер

ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

Певица известна своими хитами «Girls Just Want to Have Fun» и «Time After Time». Лопер всегда поражала самобытным имиджем: волосами разного цвета и эксцентричной одеждой. А также своим мощным вокальным диапазоном в 4 октавы. Музыкальные критики хвалили исполнительницу, а ее песня «Time After Time» была названа одной из лучших композиций о любви всех времен многими СМИ, в числе которых Rolling Stone и MTV.



Даррен Хейз

Хейз был фронтменом поп-дуэта Savage Garden, который достиг пика популярности в 1997 году. Это случилось после выхода песни «To the Moon and Back». Романтическая композиция очаровала весь мир и заняла 24-е место в американском Billboard Hot 100. Хейз выпустил свой 1-й сольный альбом «Spin» в 2002 году. В 2022 году, после длительного перерыва, музыкант вернулся в шоу-бизнес с новыми синглами.

Фил Коллинз

East News , SADAKA EDMOND / SIPA / SIPA / East News

Музыкант был барабанщиком и солистом рок-группы Genesis, а затем построил карьеру сольного исполнителя. Его наиболее успешные синглы — «In the Air Tonight» и «Another Day in Paradise». Последний считается фирменной песней Коллинза и отличается кульминационным барабанным проигрышем между двумя частями. Композиция популярна по сей день, в 2021 году она заняла 291-е место в списке «500 величайших песен всех времен» журнала Rolling Stone.

Ричард Маркс

Ричард Маркс продал более 30 млн дисков по всему миру. Его дебютный альбом в 1987 году стал трижды платиновым. Песня «Right Here Waiting» была признана в Великобритании самой популярной композицией о любви, прослушиваемой на Spotify в преддверии Дня святого Валентина в 2013 году. Сейчас музыкант продолжает записывать песни, снимается в сериалах, а в 2021 году опубликовал автобиографию.

Крис Айзек

© Chris Isaak / YouTube , Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News

Айзек широко известен своим прорывным хитом «Wicked Game», а также другими песнями, такими как «Blue Hotel» и «Baby Did a Bad Bad Thing». Отличительные особенности его творчества — стиль, насыщенный изменениями звуковой интенсивности, и широкий вокальный диапазон. За свою карьеру, охватывающую 4 десятилетия, Айзек выпустил в общей сложности 12 студийных альбомов и получил множество номинаций на премии. Певец много гастролировал и продолжает делать это и сегодня.

Рик Эстли

© Rick Astley / YouTube , AP / Associated Press / East News AP / Associated Press / East News

Певец получил всемирную известность в 1980-х годах благодаря своим хитам, в числе которых «Never Gonna Give You Up». В 2007 году эта песня неожиданно всколыхнула интернет и оживила исполнительскую карьеру Эстли. В июле 2021 года клип на нее набрал 1 млрд просмотров.

Игл-Ай Черри

В 1997 году сингл певца «Save Tonight» принес ему коммерческий успех в Ирландии, Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, а также был признан песней года в Новой Зеландии. Черри продолжил музыкальную карьеру. В 2018 году вышел его 5-й альбом «Streets of You».

Леона Льюис

Льюис добилась всеобщего признания в 2006 году, когда стала победительницей 3-го сезона телешоу The X Factor. Ее победный сингл, кавер-версия песни Келли Кларксон «A Moment Like This», побил мировой рекорд: его скачали 50 тыс. раз в течение 30 минут. Триумф Леоны продолжился. Ее дебютный студийный альбом «Spirit» и сингл «Bleeding Love» имели ошеломительный успех. В США сингл стал самым продаваемым в 2008 году, и в том же году Льюис была признана лучшим новым артистом по версии Billboard. В 2009 году певица выпустила свой 2-й студийный альбом «Echo» и записала песню «I See You» для фильма «Аватар».

Лайонел Ричи

© lionelrichie / YouTube , CJ Rivera / Everett Collection / East News CJ Rivera / Everett Collection / East News

Лайонел Ричи прославился в 1970-х годах как автор и исполнитель романтических композиций. Он написал такие хиты, как «Lady», «Endless Love» и «Hello». Последний был выпущен в 1984 году и занял 1-е место в трех музыкальных чартах Billboard.

Брайан Адамс

© Bryan Adams / YouTube , Rolf Vennenbernd / DPA / East News Rolf Vennenbernd / DPA / East News

Адамс был признан одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. По всему миру было продано примерно 100 млн его пластинок. Хит «Please Forgive Me», вышедший в 1993 году, занял 7-е место в американском чарте Billboard Hot 100.

Крис Норман

Крис Норман — исполнитель в стиле софт-рок. Его композиция «Stumblin’ In», записанная в дуэте со Сьюзи Кватро, стала хитом. Сингл занял 4-е место в Billboard Hot 100 в 1979 году.