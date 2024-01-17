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Как изменились 16 обладательниц титула «Мисс Вселенная», чья красота заворожила весь мир

Культура
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«Мисс Вселенная» считается самым престижным конкурсом красоты. Одержать победу в нем нелегко, ведь участниц крайне сложно сравнивать между собой — все претендентки, вне всякого сомнения, достойны короны. Тем не менее, жюри каждый год делает нелегкий выбор и объявляет победительницей всего одну конкурсантку. Ну а нам любопытно посмотреть, как она изменилась и выглядит спустя годы после получения титула.

Маргарет Гардинер, победила в 1978 году

1978.

2018.

Марица Сайалеро, одержала победу в 1979 году

ASSOCIATED PRESS / East News

Барбара Паласиос Тейде, победила в 1986 году

Сесилия Болокко, победила в 1987 году

ASSOCIATED PRESS / East News

Даянара Торрес, выиграла в 1993 году

ASSOCIATED PRESS / East News

Алисия Мачадо, победила в 1996 году

East News, Apega / WENN.com / agefotostock / East News

Дениса Киньонес, одержала победу в 2001 году

EAST NEWS

Амелия Вега, выиграла в 2003 году

ASSOCIATED PRESS/East News

Дженнифер Хоукинс, выиграла в 2004 году

ASSOCIATED PRESS / East News, Richard Milnes / MEGA / Mega Agency / East News

Риё Мори, выиграла в 2007 году

EAST NEWS

Дайана Мендоса, победила в 2008 году

2008.

2019.

Стефания Фернандес, одержала победу в 2009 году

AFP/EAST NEWS

Химена Наваррете, победила в 2010 году

AFP/EAST NEWS

Лейла Лопеш, выиграла в 2011 году

AP/East News

Оливия Калпо, выиграла в 2012 году

Kabik/Starlitepics/MediaPunch Inc./EAST NEWS, PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Габриэла Ислер, выиграла в 2013 году

AP/East News

Красота спасет мир! Чтобы убедиться в этом, посмотрите другие фотоподборки:

Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News
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AdMe/Культура/Как изменились 16 обладательниц титула «Мисс Вселенная», чья красота заворожила весь мир
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