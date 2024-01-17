Как изменились 16 обладательниц титула «Мисс Вселенная», чья красота заворожила весь мир
«Мисс Вселенная» считается самым престижным конкурсом красоты. Одержать победу в нем нелегко, ведь участниц крайне сложно сравнивать между собой — все претендентки, вне всякого сомнения, достойны короны. Тем не менее, жюри каждый год делает нелегкий выбор и объявляет победительницей всего одну конкурсантку. Ну а нам любопытно посмотреть, как она изменилась и выглядит спустя годы после получения титула.
Маргарет Гардинер, победила в 1978 году
1978.
2018.
Марица Сайалеро, одержала победу в 1979 году
ASSOCIATED PRESS / East News
Барбара Паласиос Тейде, победила в 1986 году
Сесилия Болокко, победила в 1987 году
ASSOCIATED PRESS / East News
Даянара Торрес, выиграла в 1993 году
ASSOCIATED PRESS / East News
Алисия Мачадо, победила в 1996 году
East News, Apega / WENN.com / agefotostock / East News
Дениса Киньонес, одержала победу в 2001 году
EAST NEWS
Амелия Вега, выиграла в 2003 году
ASSOCIATED PRESS/East News
Дженнифер Хоукинс, выиграла в 2004 году
ASSOCIATED PRESS / East News, Richard Milnes / MEGA / Mega Agency / East News
Риё Мори, выиграла в 2007 году
EAST NEWS
Дайана Мендоса, победила в 2008 году
2008.
2019.
Стефания Фернандес, одержала победу в 2009 году
AFP/EAST NEWS
Химена Наваррете, победила в 2010 году
AFP/EAST NEWS
Лейла Лопеш, выиграла в 2011 году
AP/East News
Оливия Калпо, выиграла в 2012 году
Kabik/Starlitepics/MediaPunch Inc./EAST NEWS, PATRICK T. FALLON / AFP / East News
Габриэла Ислер, выиграла в 2013 году
AP/East News
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Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News
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