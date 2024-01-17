Как изменились 16 обладательниц титула «Мисс Вселенная», чья красота заворожила весь мир

«Мисс Вселенная» считается самым престижным конкурсом красоты. Одержать победу в нем нелегко, ведь участниц крайне сложно сравнивать между собой — все претендентки, вне всякого сомнения, достойны короны. Тем не менее, жюри каждый год делает нелегкий выбор и объявляет победительницей всего одну конкурсантку. Ну а нам любопытно посмотреть, как она изменилась и выглядит спустя годы после получения титула.