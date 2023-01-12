Как тяжелые испытания, с которыми пришлось столкнуться Селин Дион, сделали ее сильнее

Селин Дион доказала всему миру, что проблемы, которые возникают в нашей жизни, в конечном итоге делают нас сильнее. За эти годы овдовевшая мать 3 детей пережила многое. Но сегодня преуспевающая и состоявшаяся женщина более чем готова бороться за свое счастье.

Она родилась в бедной, но счастливой семье

Одна из самых богатых знаменитостей нашей эпохи родилась в бедной семье. У певицы много братьев и сестер. «У меня не было спальни», — вспоминает Дион. Она также добавила: «Мы ютились втроем или вчетвером в одной кровати». Но, несмотря на бедность, у Дион было хорошее детство. Однажды она поделилась: «Нам дали любовь, заботу и поддержку. Что нам еще было нужно?»

Ей было неуютно в своей собственной шкуре

В школе Дион чувствовала себя чужой. Она призналась, что не хотела выходить из дома и стеснялась своих зубов. Звезда объяснила, что не отличалась хорошими оценками или привлекательной внешностью, у нее не было модных нарядов. Поэтому Дион было нелегко вписаться в общество своих сверстников и она предпочитала оставаться дома.

Певица потеряла своего наставника и любовь всей своей жизни

Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

В 2016 году звезда потеряла своего любимого мужа Рене Анжелила, с которым прожила 21 год. Он был не только любовью всей жизни певицы, но и ее наставником и менеджером. В 1999 году, когда пара впервые узнала, что Анжелилу диагностировали рак, Дион решила сделать паузу в карьере, чтобы быть рядом со своим мужем. Спустя 6 лет после его кончины Дион все еще так же сильно любит своего покойного мужа: «Я бы солгала, если бы сказала, что со мной все в порядке. Я думаю о тебе каждый день, потому что в эхе моего голоса я слышу твои слова, будто ты рядом».

Дион потеряла многих членов своей семьи

Певице пришлось пережить потерю многих членов семьи. В 2003 году умер ее отец, которого Дион очень любила.

Однажды она поделилась: «Папа, я самая счастливая девочка в мире, ведь у меня был такой замечательный папа, как ты. Ты всегда будешь моим поклонником № 1. Я тебя люблю!»

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

В 2016 году, всего через 2 дня после потери мужа, Дион еще предстояло столкнуться с другой трагической потерей в своей семье — кончиной ее брата Дэниела. Более того, в 2020 году умерла 92-летняя мать певицы. Они были очень близки, и Дион называла ее своим образцом для подражания. Однажды она написала: «Мама, если бы я могла стать хотя бы наполовину такой же сильной, как ты, это было бы моим самым большим достижением».

Путь к материнству был нелегким

Дион — мать 3 мальчиков, которые были зачаты с помощью ЭКО. Певица и ее муж пытались завести детей в течение 6 лет, прежде чем обратились в клинику по лечению бесплодия. Тогда Дион было 33 года. И почти 10 лет спустя певица собиралась снова стать мамой, на этот раз для тройняшек. Но она потеряла одного из них еще во время беременности: «Он решил дать возможность своим братьям расти».

Голос певицы временно пропал

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

В 2012 году Дион пришлось столкнуться с худшим кошмаром любой певицы: она потеряла голос. Звезде пришлось отменить концерты в Вегасе после того, как она заразилась вирусом, из-за которого воспалились голосовые связки. Она объяснила: «На прошлой неделе я пыталась петь на саундчеке, но совершенно не контролировала свой голос». Но Дион призналась, что потеря голоса не конец света. Она поделилась: «Мое счастье не зависит от моих голосовых связок или от успеха и пения». Певица добавила: «Мне нравится то, что я делаю. Но я не держусь за это».

Дион нелегко быть в центре внимания

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Певица всегда находится в центре внимания общественности, и ее внешность — постоянная тема для обсуждения. А несколько лет назад звезда почувствовала необходимость заняться своим весом.

Она объяснила: «Люди говорят: „Она сильно похудела“, но я не болею, а усердно работаю. Мне нравится двигаться. Так что не переживайте, со мной все в порядке».

И после того, как ей исполнилось 50, кажется, что звезда использовала свой опыт и все трудности в качестве топлива, чтобы «открыть» свою истинную сущность и преуспеть в жизни. Она отметила: «В 50 лет моя жизнь началась сначала; я чувствую себя красивой и счастливой». Звезда призналась, что не позволяет чужому мнению влиять на нее. Она сказала: «Я сейчас на том этапе жизни, когда могу себе позволить принимать собственные решения». В 2019 году икона с гордостью заявила: «Начать никогда не поздно. Мне кажется, в 51 год я нахожусь на вершине своей карьеры!»