Мы представили, как будут выглядеть 15 наших любимых звезд, если вдруг лишатся своей изюминки

Что первым делом приходит на ум, когда мы слышим «Чак Норрис»? Кроме того, что он суров, как Nokia 3310, вспоминаются рыжеватые волосы, борода и усы. Сара Джессика Паркер — длинные волосы, вытянутое лицо и обворожительная улыбка. У большинства звезд есть своя «фишка» во внешности. Мы решили представить, как выглядели бы наши любимые знаменитости, утрать они свои изюминки. Тем, что получилось, делимся с вами.