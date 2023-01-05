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Мы представили, как будут выглядеть 15 наших любимых звезд, если вдруг лишатся своей изюминки

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Что первым делом приходит на ум, когда мы слышим «Чак Норрис»? Кроме того, что он суров, как Nokia 3310, вспоминаются рыжеватые волосы, борода и усы. Сара Джессика Паркер — длинные волосы, вытянутое лицо и обворожительная улыбка. У большинства звезд есть своя «фишка» во внешности. Мы решили представить, как выглядели бы наши любимые знаменитости, утрать они свои изюминки. Тем, что получилось, делимся с вами.

Чак Норрис

Брюс Уиллис

zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Барбра Стрейзанд

Тильда Суинтон

Дженнифер Коннелли

Руперт Гринт

Пол Беттани

Mary Evans Picture Library / East News

Сара Джессика Паркер

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Дженна Ортега

RW / Associated Press / East News

Том Харди

Сильвестр Сталлоне

Мэтт Смит

Hollie Adams / AFP / East News

Джон Малкович

Элайджа Вуд

Анна Винтур

Каких звезд вы уже не представляете без их фирменных «фишек» во внешности?

Фото на превью everett225 / Depositphotos, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Культура/Мы представили, как будут выглядеть 15 наших любимых звезд, если вдруг лишатся своей изюминки
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