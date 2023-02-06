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Мы посмотрели на звезд с неординарной красотой под другим углом. И слегка обалдели от их притягательности

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Моде свойственно диктовать миру стандарты красоты. И порой эти рамки бывают слишком жестоки к смельчакам, что стремятся оказаться на алее славы. Мы же хотим уделить внимание тем звездам, что не вписываются в шаблоны общепризнанной красоты. Ведь они покорили мир именно своей необычной внешностью и харизмой. Они отличаются от других, и эта непохожесть заставляет нас любить их еще больше. Наша подборка знаменитостей позволяет посмотреть на одних и тех же людей под иным фокусом и в разном возрасте. И является еще одним ярким доказательством того, что любой свой недостаток можно превратить в достоинство, если принимать себя таким, какой ты есть.

Натали Дормер

Si, PacificCoastNews / EAST NEWS, © The Tudors / Showtime Networks and co-producers

Стив Бушеми

Brent N. Clarke / Invision / AP / East News, © Herzco / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0

Джонни Ли Миллер

Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

Анжелика Хьюстон

© Horrid Henry: The Movie / Vertigo Films and co-producers, Everett Collection / Everett Collection / East News

Венсан Кассель

Адам Драйвер

Бенедикт Камбербэтч

Гвендолин Кристи

Мэтт Смит

© Doctor Who / BBC Studios and co-producers, Allstar / Izumi Hasegawa / Mary Evans Picture Library / East News

Джейми Кэмпбелл Бауэр

Хелена Бонем Картер

Эдди Редмэйн

© The Theory of Everything / Working Title Films and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Сара Джессика Паркер

Сами Насери

Arthur Mola / Invision / AP / East News, © Taxi 2 / Canal+ and co-producers

Дженнифер Кулидж

Мы привыкли видеть этих звезд в определенном амплуа, но сегодня мы убедились в том, какими молодыми и горячими они могут быть. А Дженнифер Кулидж и Стив Бушеми удивили нас больше всех, покорив своим неповторимым шармом.

А кто из звезд с нестандартной внешностью вам больше всего по душе?

Фото на превью The White Lotus / Home Box Office (HBO) and co-producers, MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/Мы посмотрели на звезд с неординарной красотой под другим углом. И слегка обалдели от их притягательности
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