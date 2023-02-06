Мы посмотрели на звезд с неординарной красотой под другим углом. И слегка обалдели от их притягательности

Моде свойственно диктовать миру стандарты красоты. И порой эти рамки бывают слишком жестоки к смельчакам, что стремятся оказаться на алее славы. Мы же хотим уделить внимание тем звездам, что не вписываются в шаблоны общепризнанной красоты. Ведь они покорили мир именно своей необычной внешностью и харизмой. Они отличаются от других, и эта непохожесть заставляет нас любить их еще больше. Наша подборка знаменитостей позволяет посмотреть на одних и тех же людей под иным фокусом и в разном возрасте. И является еще одним ярким доказательством того, что любой свой недостаток можно превратить в достоинство, если принимать себя таким, какой ты есть.