Мы посмотрели на звезд с неординарной красотой под другим углом. И слегка обалдели от их притягательности
Моде свойственно диктовать миру стандарты красоты. И порой эти рамки бывают слишком жестоки к смельчакам, что стремятся оказаться на алее славы. Мы же хотим уделить внимание тем звездам, что не вписываются в шаблоны общепризнанной красоты. Ведь они покорили мир именно своей необычной внешностью и харизмой. Они отличаются от других, и эта непохожесть заставляет нас любить их еще больше. Наша подборка знаменитостей позволяет посмотреть на одних и тех же людей под иным фокусом и в разном возрасте. И является еще одним ярким доказательством того, что любой свой недостаток можно превратить в достоинство, если принимать себя таким, какой ты есть.
Натали Дормер
Стив Бушеми
Джонни Ли Миллер
Анжелика Хьюстон
Венсан Кассель
Адам Драйвер
Бенедикт Камбербэтч
Гвендолин Кристи
Мэтт Смит
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Хелена Бонем Картер
Эдди Редмэйн
Сара Джессика Паркер
Сами Насери
Дженнифер Кулидж
Мы привыкли видеть этих звезд в определенном амплуа, но сегодня мы убедились в том, какими молодыми и горячими они могут быть. А Дженнифер Кулидж и Стив Бушеми удивили нас больше всех, покорив своим неповторимым шармом.
А кто из звезд с нестандартной внешностью вам больше всего по душе?