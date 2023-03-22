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20 красноречивых примеров того, что брови-ниточки кого угодно могут изменить до неузнаваемости

Культура
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Говорят, мода на тонкие брови снова вернулась. Но многие звездные дивы не обратили на это никакого внимания. Поэтому мы решили поколдовать над их фотографиями и узнать, как бы выглядели известные красотки, если бы все-таки последовали тренду.

Кейт Миддлтон

GEORGE ROGERS-POOL / SIPA / SIPA / East News

Эмили Блант

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Сандра Буллок

Invision / Invision / East News

Селена Гомес

Jordan Strauss / Invision / East News

Линдси Лохан

Charles Sykes / Invision / East News

София Вергара

Evan Agostini / Invision / East News

Лили Коллинз

Paul Marks / Broadimage / Broad Image / East News

Пенелопа Крус

ABACA / Abaca / East News

Эмилия Кларк

Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Зендея

VALERIE MACON / AFP / East News

Мэйси Уильямс

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Джиджи Хадид

Evan Agostini / Invision / East News

Зои Кравиц

Invision / Invision / East News

Николь Кидман

Derek Storm / Everett Collection / East News

Лина Хиди

Invision / Invision / East News

Дженнифер Коннелли

A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

Виктория Бекхэм

Jose Perez / Associated Press / East News

Шэрон Стоун

Joel C Ryan / Invision / East News

Ева Лонгория

Jordan Strauss / Invision / East News

Сальма Хайек

Evan Agostini / Invision / East News

А вот еще несколько статей-примеров того, как сильно форма бровей меняет внешность:

Фото на превью Evan Agostini / Invision / East News
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AdMe/Культура/20 красноречивых примеров того, что брови-ниточки кого угодно могут изменить до неузнаваемости
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