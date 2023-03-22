20 красноречивых примеров того, что брови-ниточки кого угодно могут изменить до неузнаваемости
Говорят, мода на тонкие брови снова вернулась. Но многие звездные дивы не обратили на это никакого внимания. Поэтому мы решили поколдовать над их фотографиями и узнать, как бы выглядели известные красотки, если бы все-таки последовали тренду.
Кейт Миддлтон
Эмили Блант
Сандра Буллок
Селена Гомес
Линдси Лохан
София Вергара
Лили Коллинз
Пенелопа Крус
Эмилия Кларк
Зендея
Мэйси Уильямс
Джиджи Хадид
Зои Кравиц
Николь Кидман
Лина Хиди
Дженнифер Коннелли
Виктория Бекхэм
Шэрон Стоун
Ева Лонгория
Сальма Хайек
А вот еще несколько статей-примеров того, как сильно форма бровей меняет внешность:
- 15 знаменитостей, которые восстановили натуральную форму бровей и преобразились до неузнаваемости
- 17 знаменитых женщин, которые сделали брови по последней моде и изменились до неузнаваемости
- 13 звезд, которые доказывают, что брови могут изменить все
- 16 примеров, когда форма бровей изменила лица знаменитых женщин покруче любой пластики
- 16 знаменитых женщин, которые кардинально изменили форму бровей и стали выглядеть совсем иначе. Но по-прежнему шикарно
Фото на превью Evan Agostini / Invision / East News
AdMe/Культура/20 красноречивых примеров того, что брови-ниточки кого угодно могут изменить до неузнаваемости
Поделиться этой статьёй