Мы разузнали, почему 10+ наших родных сказок так подозрительно похожи на зарубежные

Повторяющиеся сюжеты и образы — это то, чем вряд ли удивишь бывалого фольклориста. Только у одной сказки про Золушку есть огромное количество вариаций, в том числе наша родная «Крошечка-Хаврошечка». А вот мы были изумлены, когда узнали, что знакомый с детства Емеля имеет итальянских родственников, а Незнайка — канадские корни.

Три медведя

«Три медведя» — это на самом деле вовсе не русская, а английская народная сказка, переведенная на многие языки мира. У нас она получила широкое распространение в пересказе Льва Толстого. В наиболее распространенной английской версии девочку зовут Златовласка. Корни этой истории прослеживаются в аналогичной по сюжету шотландской сказке о трех медведях и хитром лисе.

Волк и семеро козлят

Эту сказку мы считаем исконно своей благодаря издателю Ивану Сытину. Но несколько раньше она была опубликована братьями Гримм в первом издании «Kinder-und Hausmarchen» в 1812 году. Ее собирателям фольклора поведала семья Хассенпфлаг из Ханау. Похожая история «Волк и дети» была известна на Ближнем Востоке и в некоторых частях Европы и, вероятно, возникла в I веке н. э.

Емеля-дурак

Первая публикация «Емели», которую увидели наши читатели, вышла в сборнике Павла Тимофеева в 1787 году. Но ранее в середине XVI века в Италии был опубликован сборник «Веселые ночи», в котором была история о Пьетро Дураке, которому вместо щуки помогал тунец.

Царевна-лягушка

В V веке до н. э. Геродот записал один из скифских мифов, очень напоминающий известную народную сказку о царевне-оборотне. Правда, вместо лягушки прекрасная невеста была наполовину змеей.

Мороз Иванович

В 1841 году Владимир Одоевский выпустил сборник «Сказки дедушки Иринея», среди которых был «Мороз Иванович». В ней явно узнается народная сказка «Морозко», в которой волшебник облагодетельствовал главную героиню за то, что она была с ним вежлива. Но версия Одоевского длиннее: главная героиня не просто была мила с Морозко, она еще и помогала ему по хозяйству, за что тот ее щедро отблагодарил. А этот сюжет уже очень напоминает «Госпожу Метелицу», впервые изданную братьями Гримм в 1812 году.

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Знаменитая сказка Пушкина очень напоминает сюжетом историю о Белоснежке, записанную братьями Гримм. Но в нашем фольклоре была похожая сказка — «Волшебное зеркальце» из сборника А. Н. Афанасьева. Оказывается, подобные истории рассказывали детям по всему миру. В сказке народов Восточной Африки «Волшебное зеркало» вместо 7 богатырей или гномов появляются 10 охотников. Монгольская народная сказка «Волшебный мертвец» рассказывает о 7 сыновьях хана, которые встретили изгнанную ревнивой мачехой девушку и стали с ней жить. А в итальянской версии главной героине помогали 12 разбойников.

Аленький цветочек

Сказку о девушке, которая силой любви вернула человеческий облик юноше, превращенному в чудище, мы знаем в изложении Сергея Тимофеевича Аксакова. По словам писателя, он услышал ее еще в детстве от ключницы Пелагеи и был очень удивлен, когда уже во взрослом возрасте прочитал историю «Красавица и Зверь», записанную француженкой Лепренс де Бомон. И версия Аксакова, и версия де Бомон — это фактически переложение мифа об Амуре и Психее, включенного в роман «Метаморфозы» древнеримского писателя Апулея.

Старик Хоттабыч

Сказка о том, как мальчик Волька нашел кувшин и освободил заточенного в него джина, была очень популярна в нашей стране. По словам дочери автора «Хоттабыча» Лазаря Лагина, к написанию книги ее отца подтолкнула изданная в 1900 году повесть английского писателя Ф. Энсти «Медный кувшин». По ее сюжету, молодой лондонский архитектор Гораций Вентимор выпустил на волю из медного кувшина джинна Факраша-эль-Аамаша. Тот в благодарность начинает следовать за спасителем и исполнять его желания. По слухам, у Лагина даже сохранилось дореволюционное издание этой книги. Сам Лагин в предисловии к изданию 1955 года писал, что на написание повести его натолкнула «Сказка о рыбаке» из цикла «Тысяча и одна ночь».

Незнайка

Трилогию о Незнайке и его друзьях, живущих в Цветочном городе, написал Николай Носов. Но впервые персонаж с таким именем появился в комиксах канадского художника Палмера Кокса, а текст по этим картинкам был создан писательницей Анной Хвольсон. При этом у Хвольсон Незнайка был второстепенным персонажем.

Двенадцать месяцев

Сюжет о бедной падчерице, которую отправляли зимой в лес, чтобы раздобыть цветы и ягоды, и на помощь которой пришли 12 месяцев, известен в западно-европейском фольклоре. В середине XIX века легенду опубликовал словацкий фольклорист Павол Добшинский. В то же время народную сказку «О двенадцати месяцах» записала чешская писательница Божена Немцова, а чуть позже ее перевел Николай Лесков, благодаря чему она стала известна в нашей стране. Однако Самуил Маршак, написавший пьесу «Двенадцать месяцев», говорил, что не был знаком с переводом Лескова, а только слышал чешскую легенду в чьем-то пересказе.

Дракон